EU tvingas låna pengar för krigsstöd till Ukraina

Kommissionens förslag om att beslagta ryska centralbankspengar som deponerats i den belgiska avvecklingsbanken Euroclear (se NyT nr. 24/2025) slutade i ett fiasko för EU-kommissionen. Man tvingas nu i stället att ta upp ett stort lån med EU-budgeten som säkerhet, för att alls kunna stå för sina utfästelser om ekonomiskt stöd till Ukrainas krigsinsatser.
Lånet, som är på hela 90 miljarder euro, kommer därmed att belasta skattebetalarna i EU-länderna. Försiktiga beräkningar ger vid handen att kapitalkostnaderna, inklusive amorteringar, för det aktuella lånet kommer att kosta åtminstone 25–35 miljarder kronor per år. Avbetalningarna på lånet antas pågå under cirka 30 år, varför dagens spädbarn kommer att belastas med de sista årens avbetalningar på detta lån.
Beslutet om att ta upp ett sådant lån var kommissionens ordförandes, Ursula von der Leyen, plan B om man inte lyckas driva igenom ett ianspråktagande av de frysta ryska tillgångarna. Det var främst Belgiens premiärminister, Bart de Wewer, som varnade för att man skulle kunna bli återbetalningsskyldig om en internationell domstol dömde till Rysslands fördel, något som skulle drabba just Belgien där merparten av de nu frysta medlen hade deponerats. I december fick de Wewer också medhåll av några ytterligare länder, vilket betydde att det politiska priset för att driva igenom den unika åtgärden att beslagta ryska centralbankstillgångar skulle bli alltför stort för kommissionen.
Men inte heller plan B var problemfri. Beslutet om ett EU-lån för att stödja Ukraina måste nämligen fattas enhälligt av rådet, och flera länder, som Ungern, Tjeckien och Slovakien, motsatte sig en sådan belåning. Detta löste man till slut genom en kreativ konstruktion där de länder som var helt emot erbjöds att stå utanför genom att lägga ned sina röster.
Inget återbetalningskrav
Det slutliga förslaget från kommissionen presenterades av Ursula von der Leyen den 14 januari. Det måste nu antas av ministerrådet, EU-parlamentet och de nationella parlamenten för att träda i kraft.
I förslaget framgår att lånet skall vara räntefritt till Ukraina, vilket betyder att även räntan kommer att betalas av EU:s skattebetalare. I praktiken är det en ändring i Ukraina-faciliteten, som är en av de fonder som används för att slussa bistånd till Ukraina (se faktaruta), som behöver göras för att genomföra budgetbistånd till Ukraina. Också EU:s fleråriga budgetram, som EU beslutar om vart femte år, måste ändras. Innevarande flerårsbudget löper till och med 2027. Ändringen man vill göra här handlar om att utöka budgetens låneram med de lån till Ukraina som man nu lagt förslag om, det vill säga totalt 90 miljarder euro för 2026 och 2027.
Innebörden av förslaget som helhet blir att EU ges möjlighet att ta upp lån, med sin egen budget som säkerhet, för att ge bort pengarna till ett tredje land, räntefritt och utan något formellt återbetalningskrav.
Alla är dock inte med på tåget. När beslutet togs vid rådstoppmötet den 18 december om att gå vidare med ett Ukrainalån, krävde Ungern, Tjeckien och Slovakien att få stå utanför uppgörelsen för att inte lägga in sitt veto. Löftet om att de tre länderna inte skall behöva drabbas finansiellt av att EU tar upp det stora lånet har tvingat kommissionen att använda en speciell beslutsform som går under beteckningen ”utökat samarbete”, som finns med i EUF-fördraget. Upplägget syftar till att vissa länder i unionen skall kunna samverka inom ett specifikt område inom unionens ramar, även om inte alla medlemsländer är delaktiga.
Hur det blir i praktiken är dock fortfarande en öppen fråga. Trots löften om de tre länderna inte ska drabbas ekonomiskt av Ukrainalånet, säger kommissionen att lånet skall garanteras av EU-budgetens huvuddel. Hur man skall kunna hantera lånet den vägen, samtidigt som de tre länder skall kunna hållas utanför de kostnader som lånet belastar EU-budgeten med, har man inte lämnat någon förklaring till i pressmeddelandet den 14 januari.
EU-budgetens ”huvuddel”
Med ”EU-budgetens huvuddel” avses de delar av EU:s årliga budget som inte täcks av EU:s så kallade ”egna medel”, det vill säga direkta EU-skatter.
Det betyder att det är medlemsländernas medlemsavgifter som skall täcka de utgifter som uppkommer på grund av att EU lånar till Ukrainastödet.
I det kraftigt upphaussade förslaget till EU:s nästa långtidsbudget för 2028–2034 kommer hela 8 procent av budgetomslutningen, cirka 21 miljarder euro per år, att gå till återbetalning av det tidigare så kallade återhämtningslånet. Det nu aktuella lånet har inte räknats in i budgetförslaget än, men beräknas uppgå till drygt 2 miljarder euro per år.
Vill fortfarande beslagta Rysslands tillgångar
Von der Leyens plan är att, trots rådets fundamentala motstånd mot det, till slut använda de frysta ryska tillgångar som hålls i EU för att betala av lånet och dess räntekostnader. Det framgår också av det pressmeddelande som kommissionen skickade ut efter att man lagt fram det slutliga förslaget till Ukrainalånet:
”Unionen förbehåller sig rätten att använda de ryska tillgångar som är immobiliserade i unionen för att återbetala lånet, i full överensstämmelse med EU-och internationell rätt. Skadeståndslånet, som föreslogs den 3 december 2025, finns fortfarande på bordet”.
Detta ligger i linje med de uttalanden som Ursula von der Leyen, tillsammans med Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, gjorde efter toppmötet i december. Bland annat sade hon: ”Det är /…/ mycket viktigt att skicka en tydlig påminnelse till Ryssland om att vi förbehåller oss rätten att använda de frysta ryska tillgångarna”. Hon tillade att tillgångarna ”kommer att förbli frysta tills kriget är slut och att Ukraina bara behöver betala tillbaka lånet när Moskva betalat krigsskadestånd till Kiev”.
Det är en allvarlig sak att EU-kommissionen fortsätter att driva frågan om att ”ianspråkta”, det vill säga konfiskera, de frysta ryska centralbankstillgångarna. Här har hon Tyskland med sig, men fler och fler medlemsländer ser ut att förstå de stora risker som en sådan konfiskation skulle innebära, om man skall tolka rådstoppmötets beslut i december. Det är en åtgärd som inte ens användes under andra världskriget. Blotta diskussionen om att agera i den riktningen har sänkt förtroendet för EU, men också för Europa som helhet, när det kommer till det internationella finansiella systemet. Det är en mycket allvarlig utveckling som kan få långtgående konsekvenser för det finansiella systemets funktion och de europeiska ländernas ekonomiska utveckling under lång tid.
Man kan tolka in en viss tondövhet i EU:s ledarkader gentemot de risker som både konfiskering av frysta centralbankstillgångar och omfattande lånefinansierade stöd till tredjeländer, i detta fall Ukraina, innebär för EU:s och medlemsländernas ekonomiska utveckling. I denna fråga har Belgiens premiärminister, Bart de Wewer, varit en lysande stjärna genom sitt obevekligt sakliga resonemang om de aktuella riskerna. Att så få medlemsländer har hakat på de Wewer och Belgien i detta är ett svaghetstecken, men samtidigt visar det att när en part lägger iskalla fakta på bordet, så måste de övriga förhålla sig till dem.