Indien förväntas ha ett överskott på uppåt 245 miljoner högutbildade arbetare fram till 2030. Många av dessa kan komma att hamna i Europa, utan att konsekvenserna offentligt diskuterats eller analyserats. Foto: iStockphoto

EU undertecknar ”folkutbytesavtal” med Indien

I Indien jublas det i tidningsrubriker, men i Europa är det tyst
Den 27 januari undertecknade EU ett jätteavtal med Indien efter många års förhandlingar. Medierna fylldes snabbt av redogörelser för hur det kommer att påverka export och import av varor och tjänster. Men avtalet förväntas också leda till kraftigt ökad invandring från just Indien, något etablerade medier valt att tysta ner. Från nationalistiska politiker är kritiken hård. Avtalet kan träda i kraft redan i slutet av 2026 om EU-parlamentet ger sitt godkännande.

När EU-kommissio­nens ordförande Ursula von der Ley­en och Europeiska rådets ordförande António Costa den 27 januari ställde sig bredvid Indiens premiärminis­ter Narendra Modi i New Delhi för att tillkännage vad de kallade ”alla avtals moder”, handlade rubrikerna om tullar, bilar och marknadstill­gång. Frihandelsavtalet mellan EU och Indien är det största i sitt slag nå­gonsin – två miljarder människor, en fjärdedel av global BNP. Men begravt i avtalet finns ett kapitel som sällan nämndes på presskonferenserna: ett omfattande avtal om arbetskraftsinvandring från Indien till Europa.

Parallellt med själva handelsavta­let undertecknades nämligen även vad som kallas ”Comprehensive Framework for Cooperation on Mo­bility” – det första avtal av detta slag som Indien ingår med någon partner på blocknivå. Enligt avtalet ska indis­ka studenter, forskare, säsongsarbe­tare och ”högkvalificerade” arbetare få snabbare visum, längre uppehålls­tillstånd och enklare familjeåterför­ening. Ett särskilt EU-kontor, ”EU Legal Gateway Office”, ska upprättas i New Delhi för att vägleda indier di­rekt in i EU:s migrationssystem – inn­an de ens anlänt till Europa.

Olika bilder av avtalet. Medan ett fåtal medier i Europa, som European Conservative (bilden överst), tagit upp avtalets konsekvenser för invandringen, har nästan alla andra (som SVT nedan) uteslutande fokuserat på export, import och de stärkta diplomatiska banden mellan EU och Indien. I Indien är dock just de öppnade dörrarna för arbetskraft till Europa den stora nyheten. Skärmavbilder: EC, SVT

 

Tidskriften The European Conser­vative beskriver det som att ”migra­tionskanaler skapas utanför tradi­tionella invandringstak och politiska löften om att minska invandringen” och konstaterar att de åtaganden som skrivs in i avtalet gäller över alla EU-länder, ”oavsett om regeringarna vill det eller inte”. Även Brussels Sig­nal, en annan europeisk nyhetssajt, uppmärksammar att EU ”bara vis­kar” om migrationsdelarna medan Indien öppet framställer avtalet som ett genombrott för sina medborgares rörlighet. Enligt Brussels Signal har Indien lagt särskild vikt vid att det inte finns något tak för antalet in­diska studenter som får studera och arbeta i EU.

Rätten att säga nej ”bortskriven”

Det som gör avtalet särskilt kontro­versiellt är att det enligt flera källor innebär att EU-länderna i praktiken har förlorat rätten att neka indisk arbetskraftsinvandring av protek­tionistiska skäl – exempelvis för att skydda den lokala arbetsmarkna­den. Enskilda medlemsländer får under avtalet bara neka inresa ifall de kan visa att den sökande utgör ett hot mot den nationella säkerhe­ten eller liknande sällsynta fall. In­dien har konsekvent drivit på för att ta bort så kallade ”economic needs tests”, kravet på att arbetsgivaren måste bevisa att ingen lokal arbetare kan fylla tjänsten.

Mycket av detta genomdrivs un­der vad som i WTO-terminologi kallas ”Mode 4” – en mekanism som tillåter utländska arbetare att röra sig över gränserna för att utföra tjänster. På pappret är det tillfälligt och kort­siktigt. I praktiken, påpekar kritiker, skapar det permanenta invandrings­korridorer som hamnar utanför van­lig migrationspolitik – och därmed utanför demokratisk kontroll.

Föreningen Det fria Sveriges ord­förande Dan Eriksson gör en längre analys av avtalets migrationskon­sekvenser under rubriken ”Den tro­janska hästen från New Delhi” och konstaterar att ”till skillnad från van­lig migrationspolitik, som åtmins­tone i teorin kan ändras av framtida regeringar, kommer detta att vara inskrivet i ett internationellt avtal – bindande, permanent, bortom väl­jarnas räckvidd”.

Siffrorna talar redan sitt språk

Invandringen från Indien till Europa är redan stor – och det är alltså innan avtalet träder i kraft. Antalet indiska medborgare i Tyskland har tredubb­lats på tio år, från 86 000 år 2015 till 280 000 år 2025, enligt Brussels Sig­nal. Redan 2021 var Indien det vanli­gaste födelselandet för utrikes födda som flyttade till Sverige. Totalt bodde 931 607 indiska medborgare i EU vid slutet av 2024, och samma år utfär­dades 16 268 EU Blue Cards till in­dier – den klart största gruppen, med drygt 20 procent av samtliga.

Enligt arbetsmarknadsstudier från Internationella arbetsorganisa­tionen (ILO) kommer Indien att ha ett överskott på uppåt 245 miljoner högutbildade arbetare fram till 2030. Avtalet förväntas fungera som en ”migrationsmultiplikator”, där varje ny indisk arbetare skapar nätverk som underlättar för nästa.

”Det här är förräderi”

Reaktionerna från nationalistiska politiker och opinionsbildare lät inte vänta på sig. När von der Leyen publicerade ett glatt inlägg på X om toppmötet fylldes kommentarsfältet av hård kritik.

Den franske politikern Florian Philippot, som driver kampanjen för Frankrikes utträde ur EU, kallar i ett franskspråkigt inlägg avtalet ”förödande för Frankri­ke” och avslutar med ”Ursula ut! Ned med EU! FREXIT”.

Den belgiske politikern Dries Van Langenhove, som har åtalats för att ha hävdat att folkutbytet är avsiktligt, reagerar skarpt: ”Detta är förräderi. Europa brinner re­dan och den här häxan häller bensin på lågorna.” I ett annat inlägg skriver han: ”I april måste jag möta brott­målsdomstol för att ha sagt att folkutbytet är avsiktligt. Vad är detta om inte att avsiktligt byta ut befolkning­en?”

”Länge leve Indien”, skrev Ursula von der Leyen när hon tillkännagav att avtalet var färdigt för underskrift. Kommentarerna från européer är så gott som uteslutande negativa, medan motsatsen gäller kommentarer från indier. Skärmavbild: X

 

Den tyske ekonomen Markus Krall påpekar på tyska att von der Leyen varken är eller någonsin kommer att bli någon statschef, ”hur pinsamt hon än lyfter fram sig själv”.

Bland de kommentarer från ”vanligt folk” som bli­vit mest ”gillade” av andra återfinns ett stort antal än hätskare sådana, som ”Dra åt helvete, ondskefulla satmara”, ”Dra åt helvete, förrädare” och ”Du förstör Europa” – tillsammans med ett stort antal inlägg som med filmer och foton pekar på misären i stora delar av Indien och ifrågasätter vad Indien skulle kunna tillföra Europa.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

februari 19, 2026

