Ur Kommunistiska Partiets valfilm. Foto: Stillbild Youtube

EU-valet

  • , 07:21
Den 25 maj för hundra år sedan klubbade riksdagen igenom allmän och lika rösträtt. Detta efter 40 års kamp från arbetarklassen där överklassen också pressades av en tänkbar revolution. Men en eftergift var det. Som överheten aldrig varit bekväm med. Det menar Ulf Nilsson, facklig sekreterare i Kommunistiska Partiet.

De senaste trettio årens nyliberala politik har också bekräftat överklassens motvilja mot demokrati och gemensamt ägande.

Idag ser vi spåren av 30 års privatiseringsvåg och den förskräcker. Nedskärningar, privatiseringar, utförsäljningar med mera har gett försämrad välfärd, otrygghet på jobben, bostadskris, lönedumpande arbetskraftsimport, urholkad demokrati och utsåld nationell självständighet i och med inträdet i EU.

Folken i Europa upplever samma sak och de visar det genom ett stadigt minskat deltagande i EU-valen. Från cirka 60 procent till cirka 40 procent sedan EU:s första parlamentsval.

De vet att EU-parlamentet är maktlöst. De vet att det är EU-kommissionen och EU-domstolen som bestämmer. Och vem har valt dem? Ingen är svaret.

Därför är det rätt att säga att EU är odemokratiskt. Det är rätt att påstå att EU byggs av fördrag som ger oss lagstadgad högerpolitik. Fördrag som vanligt folk aldrig har fått rösta om.

Majoriteten av det svenska folket vill ha utökad demokrati. Vill ha ett tryggt samhälle som ger jobb, trygghet och välfärd.

Därför bör alla frihetsälskande svenska demokrater avstå från att rösta i EU-valet. Och fortsätta kräva Sverige ut ur EU.

Så börja redan den 26 maj genom att bojkotta EU-valet.

Fortsätt sedan genom kommunuppror, bensinuppror, undersköterskeuppror, läraruppror, landsbygdsuppror med mera. Gör det tillsammans.

Mot elitens diktatur.

För arbete, trygghet, välfärd och en demokrati med verkligt innehåll.

För hela Sverige!

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Ulf Nilsson

maj 24, 2019

