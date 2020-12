EU vill förbjuda jakt på 10 procent av Sveriges yta

Det kontroversiella förslaget presenteras i EU-dokumentet ”Strategi för biologisk mångfald för 2030” under namnet ”Ge naturen större plats i våra liv”. Där framgår att en tredjedel av unionens mark ska skyddas, och en tredjedel av denna mark ska i sin tur omfattas av så kal­lat ”strikt skydd”.

Att natur ska skyddas låter säkert positivt för de flesta, men för att få reda på vad som menas i praktiken måste man läsa olika tilläggsdokument. Det är först i det ”tekniska” dokumentet ”Technical note on criteria and guidance for protected areas designation” som man får reda att strikt skydd bland annat innebär förbud mot jakt, men även att vandra i skogen utan ”strikt kontroll”. Man skriver:

”Utvinningsverksamheter, som gruvdrift, fiske, jakt eller skogsbruk, är inte kompatibelt med denna nivå av skydd, medan mindre inkräktande aktiviteter som forskning, skydd mot naturkatastrofer, icke-inkräktande förnybar energiinstallation, och strikt kontrollerad turism ofta är kompatibelt.”

EU uppger att bara tre procent av unionens landyta idag är strikt skyddad. Målet i den nya visionen är att öka detta till minst tio procent av unionens mark. Det handlar främst om urskogar och naturskogar, men också ”betydande kolrika ekosystem, som torvmarker, gräsmarker, våtmarker, mangroveskogar och sjögräsängar”. Sveriges del kan dessutom bli större än 10 procent, för att kompensera för EU-länder som inte har så stora skogsarealer att skydda.

När Nya Tider når Jägareförbundets kommunikationschef Magnus Rydholm på telefon säger han att han inte kan förstå hur EU kan jämföra jakt och fiske med gruvdrift.

– Det kan jag inte svara på, det får EU svara på. Vi menar att jakt och fiske, så som det bedrivs, är anpassat för ett hållbart brukande där man tar en liten del av den tillväxt som sker i stammen och tillgodogör sig, medan stammen växer till igen.