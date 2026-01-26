Förlagsbutiken
Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är en av de som avbildats flitigast, men även Musk själv har fått en släng av sleven. Han verkar dock ta det med ro. Collage X

EU vill stoppa Musks politiskt inkorrekta AI-tjänst Grok

UTRIKES
AI-verktyget Grok, som ägs och drivs av miljardären Elon Musk via den sociala medieplattformen X kan komma att förbjudas för EU-medborgare. Enligt den tyska tidningen Handelsblatt, som uppger högt uppsatta EU-källor, ska EU inleda en process som ska utreda AI-tjänsten. Anledningen uppges vara för att tjänsten kan användas för att skapa AI-bilder av verkliga människor, till exempel både vuxna och minderåriga i sexuella situationer.

– Icke samtyckande sexuella deepfakes av kvinnor och barn är en våldsam och oacceptabel form av förnedring, sade EU:s teknikkommissionär Henna Virkkunen enligt Handelsblatt.

Elon Musk dementerar påståendena om att Grok skapar sådana bilder och skriver i ett inlägg på X att AI-tjänsten följer lokala lagar.

Sannolikheten är, enligt många användare på X, snarare större att angreppet mot Grok sker som ett sätt att förhindra medlemsländernas medborgare tillgång politiskt inkorrekt information. Detta då Grok blivit känd och uppskattad för att den tillåter politiskt inkorrekt material och rapporterar sanningsenligt om kriminalitet, massinvandring och statistik.

Musk dementerar påståenden

Att Grok skulle göra övergreppsbilder eller sexuella bilder är något som Elon Musk själv dementerar och han har tidigare sagt att Grok kan skapa exempelvis memer, skämtbilder och inte minst politiskt inkorrekta bilder av EU:s politiker – men inte sexuella bilder av verkliga personer.

”Jag känner inte till några nakna bilder på barn som skapats av Grok. Bokstavligt talat noll.

Uppenbarligen genererar Grok inte bilder spontant, den gör det bara enligt användarbegäran.

När den ombeds att skapa bilder, så nekar den att skapa något olagligt, eftersom den operativa principen för Grok är att följa lagarna i alla länder och stater.

Det kan finnas tillfällen där fientligt hackande av Grok skulle kunna leda till något oväntat. Om det händer, fixar vi buggen omedelbart.”

Källa: X

 

Han har vidare kommenterat att användare som använder Grok för att tillverka olagligt material kommer att lagföras på samma vis som om de laddade upp olagligt material på nätet.

Skapar lättklädda – men inte pornografiska – bilder på politiker

Grok kan i ett särskilt vuxenläge skapa nakna överkroppsbilder av vuxna, fiktiva, personer vilket följer amerikansk lagstiftning och anpassas för regionala lagar. En bild på en lättklädd Ebba Bush i talarstolen, som blivit omtalad nyligen, anses till exempel inte vara av pornografisk natur eftersom hon inte är naken, enligt AI-tjänstens algoritmer.

Många användare på X menar att det är där skon klämmer, att Grok till skillnad från de flesta andra AI-tjänster inte är politisk korrekt och inte ljuger om statistik eller mångkultur – vilket gör att den ses som ett hot mot den rådande politiskt korrekta ordningen i EU.

Under måndagen blev det klart att Europeiska kommissionen öppnat en formell utredning mot X och Grok under Digital Services Act (DSA) som ska utreda om X eller Grok sprider olagligt material, som manipulerade sexuellt explicita bilder, inklusive påstådda övergreppsbilder av barn. Utredningen ska även följa upp om X följer europeiska lagar om ”politisk påverkan”.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

januari 26, 2026

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
