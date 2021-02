Europarådet slår fast i resolution: Vaccinationer får inte vara tvingande och ingen ovaccinerad får diskrimineras

Den 27 januari undertecknade Europarådet resolution 2361, som slår fast att vaccinationer i medlemsländerna inte få vara obligatoriska. Vidare får personer som inte är vaccinerade inte diskrimineras på något sätt. Detta stoppar effektivt planerna som till exempel Danmark har på att låta ”vaccinpass” styra vem som får resa eller besöka vissa platser. Resolutionen går så långt som att påbjuda att medlemsländer som till exempel Sverige aktivt ska upplysa medborgarna om att de har denna rättighet. Detta är något alla i Sverige och andra länder nu kan hänvisa till. Troligen är det just därför systemmedia inte nämner det med ett ord och Europas regeringar inte låtsas om det.

Många har oroats den senaste tiden över om vaccinerna kommer att bli obligatoriska, vilket föreslagits i flera länder, dock inte i Sverige där lagen än så länge förbjuder ofrivilliga medicinska ingrepp. Mer akut är frågan om regeringar kan utöva så starka påtryckningar på befolkningen, så att det blir närmast omöjligt att leva utan att utsätta sig för detta experimentvaccin. Som vi berättar i detta nummer vill till exempel Danmark låta vaccinpassen styra om man får tillgång till gallerior, idrottsevenemang och andra offentliga platser, kollektivtrafiken eller om man får resa utomlands. Glädjande nog sätter Europarådet nu bestämt stopp för dessa planer, och det verkar som de inte kunnat agera annorlunda eftersom ofrivilliga medicinska experiment förbjuds i den internationellt gällande Nürnbergkonventionen.

Europarådet (Council of Europe) är en mellanstatlig europeisk samarbets­­organisation med 47 medlemsstater, som trots namnet och samma flagga är separerat från EU. Dess resolutioner är inte juridiskt bindande, men rekommendationerna till medlemsstaterna brukar nästan alltid efterlevas. Till exempel, så sent som i november förra året, föreslog regeringen att Sveriges lagar skulle ändras med anledning av Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet.

Europarådets parlamentariska församling (PACE) antog, efter en församlingsdebatt den 27 januari 2021, resolution 2361 med titeln ”Covid-19 vacciner: etiska, juridiska och praktiska överväganden”. Det skedde under PACE vintersession den 25-28 januari.

Resolutionen beskriver kortfattat de problem som Covid-19-pandemin har orsakat med resulterande arbetslöshet, ekonomisk nedgång och fattigdom. Den påtalar också att det finns en viss misstro bland den europeiska befolkningen att låta vaccinera sig. Resolutionen innehåller olika rekommendationer för hur ett stort vaccinupptag ska uppnås, men också något oväntat – nämligen tydliga bestämmelser kring det.

Punkt 7.3 i resolutionen påbjuder alla medlemsländer att säkerställa att medborgarna informeras om att Covid-vaccinationer INTE (det enda ordet som skrivs med versaler i hela den fyrasidiga resolutionen) är obligatorisk och att ingen är politiskt, socialt eller på annat sätt pressad att vaccinera sig om de inte vill göra det själva.

För det andra – minst lika viktigt – ska medlemsländerna säkerställa att ingen får diskrimineras för att inte ha vaccinerats på grund av möjliga hälsorisker eller för att personen helt enkelt inte vill bli vaccinerad.

Det senare är särskilt intressant med tanke på systemmediernas och flera europeiska regeringars propagerande för vaccinationspass, vilka de påstår är nödvändiga. Den svenska regeringen meddelade den 4 februari att man beslutat att införa ett digitalt vaccinintyg som ska vara klart till sommaren. Men vad ska det då användas till, om det blir olagligt att diskriminera någon som inte har det?

När svenska regeringen den 29 januari på sin hemsida sammanfattade det viktigaste från Europarådets vintersession så nämndes talande nog inte detta – det i särklass viktigaste i hela resolutionen – med ett enda ord. Det är inte svårt att förstå varför med tanke på den exempellösa propagandan för massvaccinationer från svenska regeringen och inte minst systemmedia, som är uppskruvad på nivåer som inte tidigare synts ens under krigstid.

Möjligen är det så att Europarådet inte kunde besluta annorlunda på grund av Nürnbergkonventionen. Det finns nämligen skäl att utgå ifrån att experimentella vaccin kan ses som just ett experiment på befolkningen. När det gäller ModeRNA:s och Pfizers mRNA-sprutor så är det aldrig tidigare prövade tekniker som inte ens testats på djur, vilket man i vanliga fall är tvingad att göra, och som endast testats under mycket kort tid och i begränsad omfattning på få försökspersoner. Det skulle i så fall strida mot Nürnbergkonventionen som kom till efter andra världskriget och krigsförbrytarrättegångarna som segrarmakterna höll i den tyska staden Nürnberg.

Konventionen består av tio punkter och den första stipulerar: Det mänskliga subjektets frivilliga samtycke är absolut nödvändigt. Men är det verkligen frivilligt om du inte tillåts arbeta, skicka barnen till skolan, resa eller ens besöka köpcentret om du inte underkastar dig de experimentella vaccinen?

Den femte punkten säger: Inget experiment bör utföras där det förekommer anledning att tro att dödsfall eller invalidiserande skada kommer att inträffa. Vi kan inte bara läsa på otaliga hälso- och kontrollmyndigheters hemsidor i flera länder att de förväntar sig just detta i tämligen stor skala, utan döda och allvarligt skadade finns redan nu listade som följd av vaccinationerna, bland annat hos USA:s folkhälsomyndighet CDC.

Kanske är punkt 7.3 i resolutionen ett försök till brasklapp man senare kan hänvisa till – om skadorna och dödsfallen från vaccinen börjar skena – och säga att man ”visst aldrig tänkte tvinga någon”. För precis som media och politiker aldrig säger att någon dör av Covid, bara med, så har vi heller aldrig hört att någon utan vaccinpass ska hindras resa eller inträde, bara att de som har kommer ges det. Den uppmärksamme kan även se liknande agerande i mycket annat runt om i världen, till exempel vid hårdhänta polisingripanden som skrämmer folk till lydnad eller jättehöga böter, som intressant nog ofta kan överklagas med framgång i domstol. Det indikerar att systemet, precis som i bluffpoker, vill skapa illusionen av att ha en bättre ”hand” än man har för att få folket att ”lägga sig”.

Jag uppmanar läsarna att spara texten som vi sammanställt i faktarutan ovan i sina mobiler och visa upp närhelst det blir nödvändigt att påminna myndighetsutövare om Europarådets riktlinjer.

Utdrag ur Europarådets resolution 2361 (2021) som antogs den 27 januari 2021:

Här återges den engelska originaltexten och en svensk översättning, som svenskar och andra européer kan hänvisa till om de utsätts för påtryckningar att ta de experimentella mRNA-vaccinen eller diskrimineras, med till exempel krav på vaccinationspass, för att de inte vill utsätta sin hälsa och liv för de risker det innebär.



7.3 with respect to ensuring high vaccine uptake:

7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves;

7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;



7.3 avseende att säkerställa hög vaccinationsgrad:

7.3.1 se till att medborgarna informeras om att vaccinationen INTE är obligatorisk och att ingen är politiskt, socialt eller på annat sätt pressad att vaccinera sig om de inte önskar det själva;

7.3.2 säkerställa att ingen diskrimineras för att inte ha blivit vaccinerad på grund av möjliga hälsorisker eller för att inte vilja bli vaccinerad;



Källa: https://pace.coe.int/en/files/29004/html