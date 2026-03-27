Europas sjuke man

LEDARE
På 1830-talet liknade den ryske tsaren Nikolaj det osmanska riket vid ”en sjuk man – en väldigt sjuk man”. Anledningen var det turkiskdominerade imperiets långvariga ekonomiska, sociala och politiska förfall. Men i denna sjukdom växte också något friskt fram – ett stort antal olika folk förklarade sig självständiga och grundade sina egna länder, särskilt från 1870-talet fram till att det osmanska riket slutligen kollapsade i samband med första världskriget.

Sedan dess har den föga hedrande titeln Europas sjuke man använts för att beskriva de länder i vår världsdel som har allra störst problem eko­nomiskt, politiskt och socialt. Det användes för Storbritannien från 1950- till 1970-talet, men begreppet har ibland hörts om Ryssland un­der 1990-talet, Tyskland under tidigt 2000-tal och senare även för sydeuropeiska länder.

Idag är frågan om inte hela EU måste betecknas som Europas sjuke man. En viktig parameter som visar detta är ländernas offentliga brutto­skuld (det som i folkmun fortfarande kallas för statsskuld). I Maastricht­kriterierna tillåts inte en skuldsätt­ning på över 60 procent av BNP, men dessa kriterier har sedan länge slutat att följas. Idag är den genomsnittliga skuldsättningen bland EU-länder omkring 80 procent – bland eurolän­derna är det närmare 90 procent. De skenande skulderna drivs förstås av underskott i de offentliga finanserna. Eller på ren svenska: plus och minus går inte ihop. Utgifterna har varit högre än intäkterna. Om det sker nå­got enstaka år är det inget problem, men när det sker år efter år är det inte en hållbar utveckling. Till slut sitter ett land och dess folk med skul­der upp över öronen – och räntan ska betalas.

Trots att stora delar av EU är i kris tenderar dock ekonomiska dis­kussioner ofta att bli torra och ab­strakta. Därför är det viktigt för oss som tidning att kunna skildra hur en ekonomisk kris uppkommer och hur den slår mot vanliga människor. Det allra bästa sättet är att vara på plats. Och i det här fallet behöver vi inte resa till de länder i södra Europa som vi ofta förknippar med ekono­miska problem. Det räcker med att ta sig över Östersjön till vårt grannland Finland. Vetskapen om att Nordens enda euroland också är ett land i allt värre ekonomisk kris är sannolikt liten i Sverige. Häromveckan visade visserligen SVT ett kort inslag om Finlands skenande statsskuld och att brödköerna växer.

Finlands statsskuld har vuxit kraftigt sedan man gick med i EU och fick euron. Källa: Finlands offentliga statistik, Grafik: Nya Tider

 

”Allt har stagnerat. Det är ett de­primerande och pessimistiskt klimat, där folk skyller på varandra”, förkla­rade en finländsk kvinna och hennes man som förlorat tiotusentals euro på fallande bostadspriser och som nu söker hyreslägenhet i stället.

SVT-reportern själv, finlandssven­ska Liselott Lindström, antydde att krisen i själva verket beror på att den nuvarande högerregeringen säger att det är kris:

”Efter år av mässande från reger­ingen om hur katastrofalt Finlands ekonomiska läge är så har budskapet gått hem hos folket. Världens lyckli­gaste land har drabbats av en inrotad pessimism, som leder till att folk hell­re sparar än använder sina pengar. Det här påverkar ekonomin direkt.”

Men det är klart, de svensksprå­kiga i Finland har det generellt gott ställt och vi hittade inte heller några sådana i Helsingfors brödköer.

”Vi måste bara tro på framtiden”, föreslog det par som nu sökte hyres­lägenhet – med nedbrutna miner, vilket också var det budskap som fick avsluta inslaget.

Nyligen intervjuades även Göran Persson i finlandssvenska Hufvud­stadsbladet där han berättade om sin erfarenhet av att hantera en hög statsskuld. ”Finland är i ett utomor­dentligt utsatt läge – det är mycket värre än ni tror”, förklarade han. Det har han rätt i.

Men inte vid något av dessa till­fällen blev medborgaren särskilt mycket klokare. De verkligt intres­santa frågorna – och möjliga svaren – uteblev. Hur hamnade Finland här? Finns det någon väg ut ur eländet? Och vad säger att inte Sverige går ett liknande öde till mötes?

Vávra Suk

Chefredaktör och ansvarig utgivare
mars 27, 2026

Rädda Nya Tider!

Ja, hur mycket ska det få kosta egentligen?

Nu har Iran inte längre någon anledning att vänta med egna kärnvapen

Nu inleder vi årets valbevakning!

Gör SVT1 eller SVT2 till en borgerlig kanal

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

Tre historiska svenska kyrkor

