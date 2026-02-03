Förlagsbutiken
European Unity i Göteborg bjöd på tal och mingel, och avslutades med en paneldiskussion ledd av Andreas Holmvall. Från vänster: Justin Barrett, Tuukka Kuru, Povl Riis-Knudsen och Fredrik Vejdeland. Foto: Nya Tider

Europeisk enighet: Nationalistledare från hela Europa samlades i Göteborg

  21:52
PÅ PLATS:
I november anordnades för andra året i rad den internationella konferensen European Unity i Göteborg. Temat var hur nationalister i Europa kan enas för att uppnå gemensamma mål. Enligt arrangören är målet att bygga idébaserade allianser över gränserna – och forma framtidens Europa.

Konferensen Euro­pean Unity hölls för första gången i Göteborg 2024, med flera internationella gäster såsom Isabel Peralta från Spanien och den brittisk-australiensiska skå­despelerskan och societetsdamen Michèle Renouf. Det som ursprung­ligen var tänkt som en engångshän­delse kom dock att uppskattas så pass mycket av deltagarna att arrangören även nästföljande år bjöd in nationa­lister från hela Europa att delta i en ny konferens.

Den senaste upplagan av Euro­pean Unity gick av stapeln den 22 november förra året, i ett mörkt och regnigt Göteborg. Bland gästerna återfanns många kända svenska na­tionalister, men även folk från bland annat finländska Blåsvarta rörelsen. På plats var också den irländske na­tionalistledaren Justin Barrett, som bland annat är känd för att ha grun­dat National Party. Idag leder han organisationen Clann Éireann som är en av Irlands mest radikala natio­nalistorganisationer.

En trerättersmiddag serverades för alla deltagare, vilket gav en möjlighet till informella samtal mellan tal och musik. Foto: Nya Tider

 

Konferensen inleddes till mångas förtjusning med att en välkänd klas­siskt skolad musiker gick upp på sce­nen och spelade egenkomponerad musik. Under kvällen kom detta att återupprepas, och musikern – som har bett om att få vara anonym – framförde också flera äldre välkän­da klassiska stycken. Dessutom var en tenor inbjuden, som under kväl­len bland annat framförde Wilhelm Stenhammars tonsättning av Verner von Heidenstams klassiska dikt ”Sve­rige”.

Bland kvällens talare återfanns förutom Justin Barrett även Nord­iska motståndsrörelsens ledare Fredrik Vejdeland, grundaren av det finländska partiet Sinimusta Liike (Blåsvarta rörelsen) Tuukka Kuru samt den danske författaren och ide­ologen Povl Riis-Knudsen.

Barrett om Irland: Protester, problem och pengamakt

Justin Barrett höll ett karismatiskt och varmt föredrag, fullt av både hu­mor och allvar, där han bland annat gick igenom hur massinvandringen till Irland sett ut historiskt men också hur irländarna reagerat på den. Ta­let fokuserade även mycket på Israel och den internationella storfinansen, som enligt Barrett spelar en betydligt viktigare roll för den demografiska utvecklingen i Väst än vänsterlibe­rala NGO:er.

Justin Barrett (t.v.), irländsk nationalistledare, i samtal med Andreas Holmvall (även känd under namnet Andreas Johansson) från Nordic Frontier och ”Hey Buddy”. Holmvall modererade även panelen som avslutade konferensen. Foto: Nya Tider

 

Ett typiskt exempel på Barretts publikfriande retorik var när han beskrev sättet som asylsökare anlän­der till Irland på.

– De lyckas kliva på ett flygplan till Irland, med pass och id-handlingar som sedan försvinner under resan. Sedan anländer de till Dublins flyg­plats och presenterar sig för migra­tionsmyndigheten helt utan minne av vem de är och helt utan dokumen­tation eller förklaring till hur de lyck­ats komma på flygplanet, beskrev Barrett.

Under föredraget kommenterade han också de massiva demonstra­tioner mot massinvandringen som präglat Irland under de senaste åren. Enligt Barrett är det en naturlig reaktion på ett stort flöde av utom­europeiska invandrare under kort tid. Demonstrationerna har dock en svaghet – enligt Barrett saknar de ett gemensamt mål.

– Reaktionen förblir icke-organi­serad. Och avsaknaden av organi­sering är avgörande för att den ska förbli effektlös.

Detta trots att Irland enligt Barrett saknar den massiva statliga repres­sion som andra europeiska länder infört mot grupper som opponerar sig mot exempelvis massinvandring. I stället ser den irländska staten till att demonstrationerna förblir just icke-organiserade, menar han.

– Om man inte har en organiserad opposition har man ingen riktigt op­position, argumenterade han.

– Även om 90 procent av irländar­na tycker det är för mycket invand­ring så kommer det inte att spela någon roll. För i ett allmänt val – och jag tror inte dessa riggas i Irland – så kommer de politiska partier som har en mer moderat hållning att miss­lyckas gång på gång.

Barrett lade stor vikt vid att man måste se bortom symtomen på ett sjukt samhälle, vilket bara går om man står på en gemensam ideologisk grund.

– Symtomen på sjukdomen är massinvandringen, transideologi, homosexualitet, sexuell degene­rering i allmänhet, degenerering i konsten, i musiken och på våra ga­tor, degenereringen hos våra unga, meningslösheten och mållösheten i deras liv, förklarade han.

– Det är symtomen. Orsaken, grun­den, är pengarnas makt. Och pengar­nas makt kommer från internatio­nellt finanskapital. Och pengarnas makt kontrollerar makthavarna och pengarnas makt kontrollerar i prin­cip varje regering i världen.

NMR-ledaren: Revolutionen börjar med dig

Fredrik Vejdeland fokuserade under sitt föredrag på begreppet revolu­tion – inte som väpnad kamp eller liknande – utan snarare som den omfattande politisk omvälvning som han anser att den nationalistiska rö­relsen i Europa hamnat mitt i.

– Att vara revolutionär betyder att man vill förändra samhället på ett revolutionärt sätt: Att transformera det fullständigt, världsbilden det bygger på och dess maktstrukturer, förklarade Vejdeland.

Fredrik Vejdeland från NMR beskrev europeisk nationalism som en rörelse mitt i en revolutionär omvälvning. Foto: Nya Tider

 

Som exempel tog han upp det fak­tum att Sverige enligt dess grundla­gar är ett mångkulturellt land, vil­ket per automatik gör att man som nationalist i någon mån måste vara revolutionär. Enligt Vejdeland kom­mer de pågående geopolitiska och ekonomiska förändringarna i värl­den att skapa det han beskriver som en grogrund för revolution.

– Revolutioner har alltid uppstått ur ekonomiska kriser, krig eller hot om krig – och helst i kombination med dåligt ledarskap, inskränkta fri-och rättigheter och en allmän för­sämring av levnadsstandarden, sa Vejdeland och konstaterade att det är precis en sådan situation som Eu­ropa befinner sig i just nu.

NMR-ledaren betonade också att en verklig revolution i samhället all­tid börjar med en personlig sådan.

– Revolutionen startar med dig: Träna din kropp, läs, studera, skapa. Bli den bästa versionen av dig själv. Säkerställ att du är stark, modig och radikal. Radikal är alltid bättre än ly­dig, foglig eller undergiven, sa han.

Blåsvarta rörelsen och den rockwellianska vägen

Tuukka Kuru från Finland berättade om Blåsvarta rörelsens uppkomst. En intern konflikt i Sannfinländar­nas dåvarande ungdomsförbund Finsk ungdom kulminerade år 2020 i att moderpartiet uteslöt de mest ra­dikala och bröt med hela förbundet. Partiet startade samtidigt ett nytt, lo­jalt ungdomsförbund (Sannfinländsk ungdom). De utstötta etnonationalis­terna – med rötter i både Finsk ung­dom och Suomen Sisu – grundade i stället Blåsvarta rörelsen, som re­gistrerades som parti 2022.

Tuukka Kuru, partiledare för Blåsvarta rörelsen, talade om partiets historia, mål – och om vad finländskhet innebär för honom. Foto: Nya Tider

 

För de svenska åhörarna var pa­rallellen till SD:s brytning med SDU år 2015 och det efterföljande bildan­det av Alternativ för Sverige slående.

Enligt Kuru finns egentligen bara två olika taktiker för en nationalis­tisk rörelse: Antingen en infiltration av redan existerande strukturer eller det han kallar för den ”rockwellian­ska strategin” – döpt efter den ame­rikanske nationalsocialisten och pro­vokatören George Lincoln Rockwell. Blåsvarta rörelsen har enligt Kuru anammat den senare varianten.

– Det är när aktivister öppet före­språkar radikala idéer, med sådana symboler och slagord, vilket gör rörelsen nästintill immun mot allt utomstående tryck. Men samtidigt reduceras dess rekryteringsbas och möjligheten till bredare stöd i sam­hället kraftigt, förklarade Kuru.

Under talet lyfte Kuru fram anti­kommunistiska rörelser i Finland som opererade under mellankrigstiden, däribland Lapporörelsen (Lapuanliike) och dess efterträdare Fosterländska folkrörelsen (Isänmaallinen kansanliike, IKL), som inspi­rationskällor för hans parti.

–I stället för en samhällsklass, individen eller särskilda intresse­grupper, är det nationen som utgör kärnan i Blåsvarta rörelsens politik, berättade partiledaren.

Nationen är enligt Kuru inte sta­ten, utan folket. Och för Blåsvarta rö­relsen är folket ingen abstrakt tanke utan en biologisk entitet. Utifrån det perspektivet förespråkar man etno­pluralism och en exklusiv tolkning av det Kuru kallar för ”finländskheten”.

– Finländskheten är en levande, andande och föränderlig varelse som samspelar med sin omgivning – precis som vilken levande organism som helst. Det finska samhället präg­las starkt av den finska folkkaraktä­ren, som har sin grund i den gemensamma biologiska basen, sa Kuru bland annat.

Samtidigt avfärdade han politisk konservatism och det han beskrev som ett ”desperat försök att vrida till­baka klockan i nostalgi”. I stället ser han det finska folket som en länk i en kedja mellan generationer, där både tidigare likväl som framtida sådana är lika viktiga.

– Därför sträcker sig tidshorison­ten för vår politik över årtionden, om inte århundraden framåt, och den vi­lar på oföränderliga grundantagan­den – nationella grundprinciper.

  21:52

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

februari 3, 2026

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

I grund och botten är vi alla greker
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

I grund och botten är vi alla greker

🟠 BOKRECENSION Förnuftsupplysning och vetenskap började inte på 1700-talet: det började tvåtusen år tidigare i en samling stadsstater som hade en kulturgemenskap de kallade Hellas. Vid denna tid lade en grupp vetgiriga män ur Atens överklass grunden för vetenskapen, genom att arbeta fram det som kallas ”den kritiska metoden”. Så om du vill lära känna dig själv, och vår europeiska kultur, så lär känna de stora grekiska tänkarna. Förra året kom denna biografi över Platon, som är värd mer uppmärksamhet än den fått. Den är ett perfekt första steg för dig som verkligen vill förstå det grekiska kulturarvet.

av Hans-Olof Andersson
februari 1, 2026

Kultur

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare
Kultur
Henrik Scheutz:

Legenden Brigitte Bardot är död, men hennes gärning lever vidare

🟠 KULTUR Den 28 december avled en av de sista 50-talsikonerna, Brigitte Bardot. Hon började vid 15 års ålder som modell, då bilder publicerades i Elle. Filmdebuten skedde två år senare, 1952. Redan samma år gifte hon sig med regissören Roger Vadim, som hon hade känt i flera år. Året därpå medverkar hon i en amerikansk film med Kirk Douglas. Bardot lanserades i filmer som hade en erotisk underton, där hon spelade unga, sensuella kvinnor som med sin frigjordhet utmanar synen på kvinnans roll i samhället. Hon torde vara mest känd för filmen Et dieu ... crea la femme (1956) av Wadim. Höjdpunkterna i karriären är tveklöst Clouzots La vérité (1960) och Godards Le mepris (1963).

av Henrik Scheutz
januari 20, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
