Europeisk enighet: Nationalistledare från hela Europa samlades i Göteborg

Konferensen European Unity hölls för första gången i Göteborg 2024, med flera internationella gäster såsom Isabel Peralta från Spanien och den brittisk-australiensiska skådespelerskan och societetsdamen Michèle Renouf. Det som ursprungligen var tänkt som en engångshändelse kom dock att uppskattas så pass mycket av deltagarna att arrangören även nästföljande år bjöd in nationalister från hela Europa att delta i en ny konferens.
Den senaste upplagan av European Unity gick av stapeln den 22 november förra året, i ett mörkt och regnigt Göteborg. Bland gästerna återfanns många kända svenska nationalister, men även folk från bland annat finländska Blåsvarta rörelsen. På plats var också den irländske nationalistledaren Justin Barrett, som bland annat är känd för att ha grundat National Party. Idag leder han organisationen Clann Éireann som är en av Irlands mest radikala nationalistorganisationer.
Konferensen inleddes till mångas förtjusning med att en välkänd klassiskt skolad musiker gick upp på scenen och spelade egenkomponerad musik. Under kvällen kom detta att återupprepas, och musikern – som har bett om att få vara anonym – framförde också flera äldre välkända klassiska stycken. Dessutom var en tenor inbjuden, som under kvällen bland annat framförde Wilhelm Stenhammars tonsättning av Verner von Heidenstams klassiska dikt ”Sverige”.
Bland kvällens talare återfanns förutom Justin Barrett även Nordiska motståndsrörelsens ledare Fredrik Vejdeland, grundaren av det finländska partiet Sinimusta Liike (Blåsvarta rörelsen) Tuukka Kuru samt den danske författaren och ideologen Povl Riis-Knudsen.
Barrett om Irland: Protester, problem och pengamakt
Justin Barrett höll ett karismatiskt och varmt föredrag, fullt av både humor och allvar, där han bland annat gick igenom hur massinvandringen till Irland sett ut historiskt men också hur irländarna reagerat på den. Talet fokuserade även mycket på Israel och den internationella storfinansen, som enligt Barrett spelar en betydligt viktigare roll för den demografiska utvecklingen i Väst än vänsterliberala NGO:er.
Ett typiskt exempel på Barretts publikfriande retorik var när han beskrev sättet som asylsökare anländer till Irland på.
– De lyckas kliva på ett flygplan till Irland, med pass och id-handlingar som sedan försvinner under resan. Sedan anländer de till Dublins flygplats och presenterar sig för migrationsmyndigheten helt utan minne av vem de är och helt utan dokumentation eller förklaring till hur de lyckats komma på flygplanet, beskrev Barrett.
Under föredraget kommenterade han också de massiva demonstrationer mot massinvandringen som präglat Irland under de senaste åren. Enligt Barrett är det en naturlig reaktion på ett stort flöde av utomeuropeiska invandrare under kort tid. Demonstrationerna har dock en svaghet – enligt Barrett saknar de ett gemensamt mål.
– Reaktionen förblir icke-organiserad. Och avsaknaden av organisering är avgörande för att den ska förbli effektlös.
Detta trots att Irland enligt Barrett saknar den massiva statliga repression som andra europeiska länder infört mot grupper som opponerar sig mot exempelvis massinvandring. I stället ser den irländska staten till att demonstrationerna förblir just icke-organiserade, menar han.
– Om man inte har en organiserad opposition har man ingen riktigt opposition, argumenterade han.
– Även om 90 procent av irländarna tycker det är för mycket invandring så kommer det inte att spela någon roll. För i ett allmänt val – och jag tror inte dessa riggas i Irland – så kommer de politiska partier som har en mer moderat hållning att misslyckas gång på gång.
Barrett lade stor vikt vid att man måste se bortom symtomen på ett sjukt samhälle, vilket bara går om man står på en gemensam ideologisk grund.
– Symtomen på sjukdomen är massinvandringen, transideologi, homosexualitet, sexuell degenerering i allmänhet, degenerering i konsten, i musiken och på våra gator, degenereringen hos våra unga, meningslösheten och mållösheten i deras liv, förklarade han.
– Det är symtomen. Orsaken, grunden, är pengarnas makt. Och pengarnas makt kommer från internationellt finanskapital. Och pengarnas makt kontrollerar makthavarna och pengarnas makt kontrollerar i princip varje regering i världen.
NMR-ledaren: Revolutionen börjar med dig
Fredrik Vejdeland fokuserade under sitt föredrag på begreppet revolution – inte som väpnad kamp eller liknande – utan snarare som den omfattande politisk omvälvning som han anser att den nationalistiska rörelsen i Europa hamnat mitt i.
– Att vara revolutionär betyder att man vill förändra samhället på ett revolutionärt sätt: Att transformera det fullständigt, världsbilden det bygger på och dess maktstrukturer, förklarade Vejdeland.
Som exempel tog han upp det faktum att Sverige enligt dess grundlagar är ett mångkulturellt land, vilket per automatik gör att man som nationalist i någon mån måste vara revolutionär. Enligt Vejdeland kommer de pågående geopolitiska och ekonomiska förändringarna i världen att skapa det han beskriver som en grogrund för revolution.
– Revolutioner har alltid uppstått ur ekonomiska kriser, krig eller hot om krig – och helst i kombination med dåligt ledarskap, inskränkta fri-och rättigheter och en allmän försämring av levnadsstandarden, sa Vejdeland och konstaterade att det är precis en sådan situation som Europa befinner sig i just nu.
NMR-ledaren betonade också att en verklig revolution i samhället alltid börjar med en personlig sådan.
– Revolutionen startar med dig: Träna din kropp, läs, studera, skapa. Bli den bästa versionen av dig själv. Säkerställ att du är stark, modig och radikal. Radikal är alltid bättre än lydig, foglig eller undergiven, sa han.
Blåsvarta rörelsen och den rockwellianska vägen
Tuukka Kuru från Finland berättade om Blåsvarta rörelsens uppkomst. En intern konflikt i Sannfinländarnas dåvarande ungdomsförbund Finsk ungdom kulminerade år 2020 i att moderpartiet uteslöt de mest radikala och bröt med hela förbundet. Partiet startade samtidigt ett nytt, lojalt ungdomsförbund (Sannfinländsk ungdom). De utstötta etnonationalisterna – med rötter i både Finsk ungdom och Suomen Sisu – grundade i stället Blåsvarta rörelsen, som registrerades som parti 2022.
För de svenska åhörarna var parallellen till SD:s brytning med SDU år 2015 och det efterföljande bildandet av Alternativ för Sverige slående.
Enligt Kuru finns egentligen bara två olika taktiker för en nationalistisk rörelse: Antingen en infiltration av redan existerande strukturer eller det han kallar för den ”rockwellianska strategin” – döpt efter den amerikanske nationalsocialisten och provokatören George Lincoln Rockwell. Blåsvarta rörelsen har enligt Kuru anammat den senare varianten.
– Det är när aktivister öppet förespråkar radikala idéer, med sådana symboler och slagord, vilket gör rörelsen nästintill immun mot allt utomstående tryck. Men samtidigt reduceras dess rekryteringsbas och möjligheten till bredare stöd i samhället kraftigt, förklarade Kuru.
Under talet lyfte Kuru fram antikommunistiska rörelser i Finland som opererade under mellankrigstiden, däribland Lapporörelsen (Lapuanliike) och dess efterträdare Fosterländska folkrörelsen (Isänmaallinen kansanliike, IKL), som inspirationskällor för hans parti.
–I stället för en samhällsklass, individen eller särskilda intressegrupper, är det nationen som utgör kärnan i Blåsvarta rörelsens politik, berättade partiledaren.
Nationen är enligt Kuru inte staten, utan folket. Och för Blåsvarta rörelsen är folket ingen abstrakt tanke utan en biologisk entitet. Utifrån det perspektivet förespråkar man etnopluralism och en exklusiv tolkning av det Kuru kallar för ”finländskheten”.
– Finländskheten är en levande, andande och föränderlig varelse som samspelar med sin omgivning – precis som vilken levande organism som helst. Det finska samhället präglas starkt av den finska folkkaraktären, som har sin grund i den gemensamma biologiska basen, sa Kuru bland annat.
Samtidigt avfärdade han politisk konservatism och det han beskrev som ett ”desperat försök att vrida tillbaka klockan i nostalgi”. I stället ser han det finska folket som en länk i en kedja mellan generationer, där både tidigare likväl som framtida sådana är lika viktiga.
– Därför sträcker sig tidshorisonten för vår politik över årtionden, om inte århundraden framåt, och den vilar på oföränderliga grundantaganden – nationella grundprinciper.