Eurovision tillät publik – mot uppvisande av intyg

USA:s smittskyddsmyndighet, CDC, meddelade igår att de ändrat sina riktlinjer, vilket ökar det indirekta tvånget att vaccinera sig.

”Fullt vaccinerade människor behöver inte längre bära mask eller distansera sig socialt på något sätt”, meddelade myndigheten.

På twitter ger nu USA:s president Joe Biden amerikanerna ett ultimatum:

”Regeln är enkel: vaccinera dig, eller bär mask tills du har gjort det. Valet är ditt.”

The rule is now simple: get vaccinated or wear a mask until you do.

The choice is yours.

— President Biden (@POTUS) May 13, 2021