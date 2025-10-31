Förlagsbutiken
Representanthusets rapport äst starkt kritisk mot DSA och EU. Collage: Nya Tider

EU:s rättsakt om digitala tjänster: Ett globalt hot mot yttrandefriheten och demokratin

  • , 23:09
UTRIKES
En rapport från det amerikanska representanthusets juridiska utskott, med den långa titeln ”Hotet om utländsk censur: Hur Europeiska unionens Digital Services Act inför global censur och inkräktar på amerikansk yttrandefrihet”, tar upp ett växande hot mot den globala yttrandefriheten.

Detta dokument, som publicerades den 25 juli 2025, bygger på rättsprocesser riktade mot nio teknikjättar (inklusive TikTok, X, YouTube, Facebook, Instagram, Apple, Amazon, Microsoft och Reddit), och avslöjar hur Europeiska unionens Digital Services Act (DSA), som antogs 2022, används för att införa censur bortom Europas gränser och hota demokratins grundvalar, även i USA. Genom konkreta exempel från rapporten beskriver Nya Tider här mekanismerna i DSA och dess implikationer för yttrandefriheten.

DSA: Ett verktyg för förklädd censur?

Officiellt syftar DSA till att reglera onlineplattformar för att skydda europeiska användare från olagligt eller skadligt innehåll, samtidigt som transparens främjas. Den amerikanska rapporten hävdar dock att denna lagstiftning har blivit ett verktyg för censur, som till och med riktar sig mot lagliga yttranden som är viktiga för den demokratiska debatten. DSA kräver att plattformar identifierar och ”minskar” ”systemrisker”, definierade som något som inkluderar ”desinformation”, ”hatpropaganda”, ”vilseledande eller bedrägligt” innehåll och allt innehåll som har en ”förutsebar negativ effekt på samhällsdebatten och valprocesser”, även om det inte är olagligt.

Denna vaga definition gör det möjligt för europeiska tillsynsmyndigheter, via Europeiska kommissionen och medlemsstaterna, att rikta in sig på politiska budskap. Till exempel, under en konfidentiell workshop som anordnades av kommissionen den 7 maj 2025, presenterades ett fiktivt scenario där ett inlägg på en plattform med namnet ”Delta” av en användare @Patriot90 innehöll en meme av en kvinna som bär hijab med texten ”Terrorist i förklädnad”. Tillhörande kommentarer, som ”Vi måste ta tillbaka vårt land” eller ”Jag är inte rasist, men…”, beskrevs som ”olaglig hatpropaganda” av kommissionen, som krävde att sådana kommentarer omedelbart ska censureras. Detta fall illustrerar hur vanliga, ofta harmlösa, politiska uttryck stigmatiseras som olagliga, även utan en tydlig rättslig grund.

Scenariot från EU:s workshop. Källa: Representanthusets rapport

 

Tryck på plattformar

Rättsakten om digitala tjänster utdömer kolossala böter – upp till 6 procent av ett företags årliga globala omsättning – för bristande efterlevnad, vilket får teknikjättarna att ge efter för europeiska krav. Dessa massiva böter fungerar som ett kraftfullt ekonomiskt incitament och förvandlar plattformar till censuragenter i tillsynsmyndigheternas tjänst.

I rapporten nämns till exempel fallet med X, som lämnade EU:s uppförandekod gällande desinformation i maj 2023 och vägrade att använda faktagranskare från tredje part till förmån för sitt eget Community Notes-system. Som svar på detta inledde kommissionen en utredning i oktober 2023 och hotade X med böter på mer än 1 miljard dollar för bristande efterlevnad av rättsakten om digitala tjänster. Detta fall visar hur EU utövar direkta påtryckningar för att tvinga plattformarna att anpassa sin praxis till EU:s krav, även när dessa strider mot företagens interna regler.

Dessutom tillåter DSA ”betrodda anmälare”, personer eller organisationer som ofta finansieras av regeringar, som flaggar för innehåll som ska tas bort. Rapporten noterar att dessa anmälare är ”uteslutande pro-censur” och ofta riktar in sig på diskurser som är kritiska mot regeringars politik, till exempel de som rör invandring eller miljö. Denna delegering av makt till organisationer som är i linje med statliga intressen illustrerar hur regleringsincitament används för att kontrollera det offentliga samtalet genom att marginalisera avvikande röster.

Denna dynamik skapar en miljö där plattformar, av rädsla för sanktioner, i förebyggande syfte censurerar flaggat innehåll, även om det inte bryter mot lagen.

En global påverkan på yttrandefriheten

Även om EU hävdar att rättsakten om digitala tjänster endast gäller för EU:s medborgare är dess inverkan global. Teknikplattformar, främst amerikanska, tillämpar i allmänhet enhetliga modereringspolicyer på global nivå av operativa skäl. Därmed blir de stränga kraven i DSA de facto globala standarder som påverkar vad användare, även utanför Europa, kan säga eller se online. Rapporten citerar ett uttalande av den dåvarande EU-kommissionären Thierry Breton i augusti 2024, där han hotade X med vedergällning om USA:s politiska retorik ”spiller över” till EU, vilket påvisar den uttryckliga avsikten att påverka det globala innehållet.

  • , 23:09

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Filip Johansson

oktober 31, 2025

Nicolas Sarkozy fängslad

Nicolas Sarkozy fängslad

av Filip Johansson
oktober 21, 2025

🟠 UTRIKES Nicolas Sarkozy har dömts till fem års fängelse för påstådd libysk finansiering av hans framgångsrika presidentvalskampanj och fängslades idag, tisdagen den 21 oktober, i det ökända Santé-fängelset i Paris.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Illuminatorden, ett ansikte med många masker
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Illuminatorden, ett ansikte med många masker

🟠 BOKRECENSION Illuminatorden har de senaste årtiondena stått alltmer i centrum för diskussionen runt hemliga ordnar. Dess grundande 1776 är historiskt belagt, men vad som sedan har hänt med den är mer oklart. I denna bok, späckad med fakta, resonemang och hypoteser, tecknar den välmeriterade amerikanske journalisten Jim Marrs (1943–2017) en bred översiktsbild över de hemliga sällskapens historia och idévärld. Författaren har arbetat utifrån ett mycket stort källmaterial, och är inte rädd för att ställa upp djärva teorier. Mycket av det citerade källmaterialet är verkligen häpnadsväckande.

av Hans-Olof Andersson
oktober 5, 2025

Kultur

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
