EU:s sanktionspaket – oklart om Ryssland eller EU-länderna drabbas värst

Europeiska unionens, till synes retoriska, agerande med sanktioner mot Ryssland förefaller att, i stället för att sänka den ryska ekonomin, drabba EU-länderna själva i betydligt högre grad. På Europeiska rådets webbplats kan man, i en artikel från 2023, läsa att Rysslands BNP minskade med 2,1 procent under 2022 och att man förväntade sig en ytterligare nedgång med 2,5 procent under 2023.
Man skriver:
”Den ryska ekonomin krymper. Enligt Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) var 2022 ett dåligt år för den ryska ekonomin. Enligt uppskattningar minskade under 2022 Rysslands bruttonationalprodukt (BNP) med 2,1 %. Rysslands ekonomi kan komma att fortsätta att krympa under 2023. Landets BNP beräknas minska med 2,5 % i det värsta tänkbara scenariot (OECD) eller med 0,2 % enligt Världsbanken. IMF räknar med tillväxt under 2023 (0,7 %)”.
Enligt Världsbankens officiella statistik har Rysslands ekonomiska utveckling visserligen minskat under 2022, dock inte med så mycket som påstås i texten, men därefter har man haft en helt annan – uppåtgående – trend. Världsbankens siffror visar också att EU-länderna har sett en kraftig tillbakagång i BNP-utvecklingen under de senaste tre åren.
Det blir allt tydligare att EU:s sanktioner mot Ryssland, som började rullas ut 2014 och accelererades 2022, nu får allvarliga konsekvenser för EU-ländernas ekonomiska utveckling. De stora effekter som påverkar EU-länderna härrör i första hand från minskningen av importen av energiprodukter som olja, gas och kol. För att kompensera bortfallet av dessa varor måste EU köpa motsvarande mängder från annat håll, vilket har visat sig bli väsentligt mycket dyrare.
Skenande energipriser och nedlagda industrier kan ses som en direkt följd av den akuta energisituationen, som i sin tur är skapad av de sanktioner som EU implementerat, i kombination med en ansvarslös energipolitik i framför allt Tyskland.
Situationens allvar börjar så smått att sjunka in hos EU-ländernas befolkning, vilket bland annat visar sig i de omfattande demonstrationer som Nya Tider har rapporterat om på senare tid, även i detta nummer. När det egna landets stabilitet vacklar och plånboken känns allt tunnare för varje månad, börjar reaktionerna att bli alltmer frekventa och högljudda. När även de demokratiska rättigheterna sätts ur spel och det i land efter land uppdagas att demokratiska partier och kandidater i val undanröjs på olika sätt, kan man befara en alltmer dyster utveckling.
Problemen i Europa växer alltså på många olika plan. En anledning till att utsikterna ser ut att försämras ytterligare är EU-kommissionens Ursula von der Leyens avtal med USA om inköp av energiprodukter, läs LNG-gas, som gör EU:s gasimport mellan 3 och 5 gånger dyrare än om man skulle fortsätta handla av Ryssland. Det blir en ofattbart stor omsvängning för de energikrävande industrier som bygger den europeiska välfärden i EU-länderna.
Tyskland, EU:s största ekonomi, hade en negativ tillväxt i BNP under både 2023 (-0,3 procent) och 2024 (-0,2 procent). Frankrike och Italien, EU:s andra och tredje största ekonomier, hade en BNP-tillväxt på strax över respektive strax under 1 procent under både 2023 och 2024. Det är påtagligt under den önskvärda nivån, som åtminstone bör ligga över inflationen, som i samtliga fall är högre än tillväxten de senaste åren.
Alltmer dramatiska statsskulder i flera av de ekonomiskt viktigaste medlemsländerna i unionen har också en betydande inverkan på den ekonomiska utvecklingen. Många EU-länder brottas med stora ekonomiska problem och en sedan länge växande statsskuld. I de flesta av fallen finns det en koppling till finanskrisen 2008/2009.
Skuldsituationen är kritisk för ett flertal av de största ekonomierna i EU. Hela 13 av medlemsländerna, varav alla utom en är anslutna till euron, lever idag inte upp till konvergenskravet på en maximal statsskuld för att kunna ansluta till euron. Det är ett kraftigt underbetyg för de länder det handlar om. Av de aktuella länderna sticker Italien, Frankrike, Belgien och Spanien ut genom att de är stora ekonomier. Tyskland, som fortfarande är EU:s största medlemsekonomi, hamnar precis över 60-procentsgränsen och skulle alltså till skillnad från de andra fortfarande tillåtas gå med i EU, om det ansökte idag.
Att många EU-länders skuldsättning är brutalt hög innebär att man lägger en oproportionerligt stor andel av sina statsbudgetar på att betala ränta på statsskulden. De pengarna skulle kunna göra betydligt större nytta på andra sätt.
Även för Sveriges del, som anses ha en låg statsskuld (cirka 19 procent av BNP 2025, 1 228 miljarder kronor enligt budget), innebär räntekostnaderna utgifter mellan 25 och 40 miljarder per år de senaste åren. Den totala offentliga bruttoskulden, som inkluderar skulder i kommuner och regioner, den så kallade Mastrichtskulden, var enligt Riksgäldens redovisning den 29 september i år cirka 35 procent av BNP. Med en planerad ökning av statsskulden på cirka 80–100 miljarder per år de närmaste åren kommer räntekostnadernas andel av statens budget att fortsätta att öka. Enligt budgetprognosen för de kommande åren kommer vi att nå cirka 40 miljarder kronor i räntekostnader på statsskulden igen 2027, trots lägre ränta än de senaste åren.
Sedan 2024 finns det en ny reglering av hur medlemsländer med en statsskuld över 60-procentsgränsen skall agera för att få ned sin skuldbörda. Den övergripande regeln i detta sammanhang beskrivs som ett budgetkrav på att inte ha ett större underskott än 3 procent. Om länderna klarar det anses de numera ha en tillräcklig nivå på arbetet för att komma till rätta med sina skuldproblem. Budgetunderskott leder dock till en ökad absolut belåning och därmed stigande kostnader för ränta på skulderna. Räntan betalas inte med BNP utan via statsbudgeten och därmed bidrar de höga offentliga skulderna att leda till urholkade välfärdssystem och uteblivna eller minskade investeringar i nödvändig infrastruktur.
Tyskland, som är Sveriges viktigaste handelspartner, har de senaste 10 åren successivt minskat sin industriella kapacitet, genom att stöpa om sitt tidigare mycket väl fungerande elsystem till en intermittent problemgenerator. Tecknen på en recession i Tyskland är tydliga, både i den ekonomiska statistiken och i verkligheten. Tysklands regering har till exempel skrivit ned sin prognos för landets elkonsumtion 2030 från tidigare 750 TWh till mellan 600 och 700 TWh.
EU-ländernas minskade ekonomiska framgångar kan också illustreras med den accelererande gemensamma skuldbörda som EU-byråkratin lyckats med att ”lura” på medlemsländernas ledare, genom att bygga upp en kollektiv skuld, så kallad återhämtningsfond, som medlemsländerna i princip är solidariskt ansvariga för. Med den gemensamma skuldsättningen gör man det i stort sett omöjligt att lämna unionen, om något medlemsland skulle få för sig att fundera på att göra det. Kostnaden för utträdet skulle då kunna ökas radikalt genom en kreativ kalkyl av hur mycket exit-landet behöver betala av på den gemensamma skulden.
De nya EU-skatter som kommissionen föreslår skall införas för att klara av att hantera de enorma kapitalkostnader som upplåningen till den extrema återhämtningsfonden ger upphov till, det vill säga räntan och amorteringarna på de upplånade 850 miljarderna euro som fonden bestyckats med. Nya Tider har rapporterat om dessa effekter i tidigare nummer.