EU:s sista dagar

All verksamhet och alla politiska beslut inom EU är nämligen totalt blockerade, genom att Ungern och Polen har lagt in sitt veto, något som stoppade EU:s så kallade stödpaket på 750 miljarder euro. Utan dessa länders godkännande får EU följaktligen inte komma igång med att fullfölja sin av parlamentet redan godkända sjuårsbudget. Detta stoppar i sin tur de långt framskridna planerna på att skuldsätta medlemsländernas framtida generationer i syfte att finansiera en fortsatt massinvandring och att belöna medlemsländer som under decennier har misskött sina ekonomier, som till exempel Spanien, Portugal, Italien och Grekland, med förbehållslöst ekonomiskt stöd.

Viktor Orbán och Mateusz Morawiecki motiverar sina veton med att länderna, vilka vägrar att ta emot immigranter, kan bli av med allt ekonomiskt stöd från EU, men ändå bli skyldiga att återbetala sina delar av det enorma lånet, och det inte bara för sin egen del, utan om det vill sig illa, även andra länders skulder. Länder som redan idag är hårt skuldsatta och med all säkerhet i framtiden blir helt oförmögna att amortera eller återbetala sin del av den enorma lånesumman.