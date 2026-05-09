Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
CPAC Hungary är en konferens startad av ungerska Fidesz efter amerikansk förebild. Här samlas konservativa och nationalistiska politiker och opinionsbildare för att samverka över nationsgränserna. Stillbild: DRM News/YouTube

Eva Vlaardingerbroek: ”Återvandring är kullen värd att dö för”

  • , 22:13
UTRIKES
Vid CPAC Hungary, en konservativ konferens i slutet av mars som gästades av celebriteter och statschefer från hela den europeiska världen, hölls ett stort antal tal. Det som i efterhand blivit mest omtalat hölls dock av den nederländska politikern och opinionsbildaren Eva Vlaardingerbroek, som manade till kamp för att Europa ska förbli Europa.

CPAC Hungary arrangerades för femte gången lördagen den 21 mars i Budapest av den ungerska tankesmedjan Center for Fundamental Rights. Konferensen, som är en europeisk gren av den framträdande amerikanska högerkonservativa konferensen CPAC, samlade över 3 000 deltagare och mer än 600 internationella gäster från 51 länder.

Bland talarna fanns ett imponerande uppbåd av statschefer, partiledare och opinionsbildare från hela den konservativa och nationalistiska världen: Ungerska premiärministern Viktor Orbán höll som vanligt konferensens huvudanförande och fick ett videomeddelande med stöd från USA:s president Donald Trump, som inte deltog personligen. Argentinas president Javier Milei, AfD:s Alice Weidel, Österrikes FPÖ-ledare Herbert Kickl, spanska Vox-ledaren Santiago Abascal och Hollands Geert Wilders stod alla på scen. Georgiens premiärminister Irakli Kobakhidze ersatte i sista stund Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš, som tvingades återvända till Prag efter ett misstänkt mordbrandsattentat mot en vapenfabrik. Tidigare polske premiärministern Mateusz Morawiecki, de amerikanska kongressmännen Russ Fulcher och Andy Harris samt kommentatorer som Dave Rubin och Dinesh D’Souza kompletterade programmet.

Viktor Orbán höll som vanligt huvudanförandet. Även om Fidesz förlorade valet kort senare, har partiet och dess samarbetspartner upprättat strukturer som utformats just för att även framöver kunna fortsätta att erbjuda plattformar för europeisk nationalism och konservatism, däribland CPAC. Stillbild: DRM News/YouTube

 

En bitter eftersmak har lämnats av att Orbáns parti Fidesz förlorade valet tre veckor senare, men de ämnen som dominerade konferensen blir inte mindre aktuella för det: migration, nationell suveränitet och motståndet mot vad talarna beskrev som ett progressivt EU-etablissemang.

Vlaardingerbroeks tal

Som ovan antytts, var Vlaardingerbroeks tal det som blivit mest omtalat vid hela konferensen. Efter de inledande artighetsfraserna gick hon rakt på de centrala frågorna:

I denna tid av förvirring och geopolitisk oro, där vi ständigt ombeds att ta ställning till andras konflikter och gränser, är det dags att vi i Europa håller fokus och besvarar de viktigaste frågorna. Nummer ett: Vad innebär det att vara europé? Och nummer två: Vad måste vi göra för att rädda denna kontinent?

Låt mig börja med att säga att europé inte är något du blir av ett pass. Det är inte en pappersverklighet som kan delas ut till vem som helst av vårt etablissemang – till vem som helst som söker gratis sjukvård och gratis bostad. Europa är resultatet av tusentals år av ansträngning, umbäranden och uppoffring. Det är en i grunden mångsidig kontinent som kännetecknas av suveräna nationalstater. Våra folk är olika, men ändå lika – precis som bröder och systrar. Vi gör narr av varandra, vi kan bråka ibland, men när dagen är slut älskar vi varandra eftersom vi är sammanbundna genom historia, kultur, vår tro på Kristus och etnicitet. Ja, även etnicitet. Vi måste vara realistiska och erkänna att vi inte kan ta bort det ur ekvationen. Europa är historiskt sett en vit kontinent; inte bara övervägande vit, utan i allt väsentligt helt vit. Vi är Europas ursprungsbefolkning, och om vi fortsätter att antingen förneka det eller säga att det är något dåligt – som vårt etablissemang gör – då kommer vi att försvinna, och det kommer även Europa att göra.

Hon fortsatte med att argumentera för att européerna har en moralisk skyldighet att bevara och föra vidare sin civilisation, och avvisade föreställningen om att kulturen är ett passivt museum snarare än ett levande arv:

Vi kan inte behandla vår civilisation som om den vore ett friluftsmuseum som vi bara är åskådare till. Vi är involverade i den, vi är kopplade till den, och vi har en moralisk skyldighet att skydda den och föra den vidare.

Kampen fortsätter trots EU-pamparnas jubel över att Fidesz förlorade regeringsmakten i Ungern, slog Vlaardingerbroek fast efter det ungerska valet den 12 april. ”Ni må ha vunnit slaget, men inte kriget”, skrev hon. Skärmavbild: X

 

Vlaardingerbroek beskrev sedan hur det faktum att européerna inte längre är den dominerande befolkningsgruppen i sina egna samhällen märks i vardagen – och illustrerade det med ett konkret scenario. Föreställ er, sade hon, att ni befinner er i kollektivtrafiken och delar vagn med en grupp invandrarungdomar som spelar hög musik. Skulle ni känna er bekväma med att be dem sänka volymen?

Jag tror att alla som är ärliga vet att svaret på den frågan är ”nej”. Det skulle vara ”nej” eftersom vi alla vet att även det mest oskyldiga försök att korrigera beteendet hos dessa invandrarungdomar skulle kunna leda till att de antingen förolämpar er verbalt, i bästa fall, eller i värsta fall, att de sätter en kniv mellan era revben.

Hon citerade sedan siffror som hon menade illustrerar problemets skala: Under de senaste 50 åren har över 80 miljoner migranter kommit till Europa, 30 miljoner under de senaste tio åren enbart. Under 2024 anlände cirka 4,2 miljoner invandrare till EU från länder utanför unionen – 11 500 personer per dag.

I talets kanske mest laddade avsnitt räknade Vlaardingerbroek upp konkreta fall av vad hon beskrev som invandrarrelaterat knivvåld mot unga européer: en 17-årig nederländsk flicka huggen i halsen av en nigeriansk invandrare, en 18-årig fransk pojke huggen i hjärtat av en senegalesisk invandrare, en 14-årig österrikisk pojke knivhuggen på gatan av en syrier.

– Mina ärliga känslor, mina damer och herrar, när jag hör ännu en nyhet som denna, är att jag inte står ut längre. Vi borde inte stå ut längre. Dessa pojkar och flickor blev förrådda av sina egna regeringar.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 22:13

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

maj 9, 2026

Relaterat

Läs även:

Läs in mer

Senaste nytt

Lista fler nyheter

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Flykten från dödsskuggans dal
Recensioner
Johannes Berg:

Flykten från dödsskuggans dal

🟠 BOKRECENSION Cregg Lunds bok om sin karriär som framgångsrik programvaruutvecklare släpptes 2024, året innan Epsteinfilerna blev offentliga. I boken berättar Lund om hur hans begåvning tog honom från amerikansk landsbygd till den sociala gräddan av Silicon Valley. Där mötte han något uråldrigt och mordiskt med globala tentakler – som genom en fruktansvärd ritual ville inviga honom till ett liv i dess tjänst.

av Johannes Berg
maj 6, 2026

Kultur

Dalarna – vad Kent Ekeroth och andra bör veta om denna del av konungariket Sverige
Kultur
Sophie Kielbowska:

Dalarna – vad Kent Ekeroth och andra bör veta om denna del av konungariket Sverige

🟠 KULTURKRÖNIKA Inget svenskt landskap har så djupa historiska och kulturella traditioner som Dalarna. Mitt gamla Kopparbergs län (W-län) genomgår rasande förändringar för att anpassa nuvarande Dalarnas län till den nya kreativa destruktionen. När Kent Ekeroth, SD, utnämndes till oppositionsråd i Region Dalarna reagerade lokala vänstermedia, därefter blev det tyst. Man insåg nämligen att såväl Ekeroth som hans familj helt saknade koppling till Dalarna och därmed även kunskaper om detta historiska och för Sverige så viktiga landskap.

av Sophie Kielbowska
maj 5, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Historia
Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT07web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Abd Al Hade Baltaje döms även i hovrätten för misshandel av Riks reporter
Lena Linke (MP) döms för att ha tvättat pengar från bedrägerier
Johan Tengros (V) åtalas för bedrägeri och penningtvättsbrott

Free West Media

It Seems That No World Ruler Can Accept Reality or Even Is Aware of It
Iran’s AD a Wounded Lion – Still Manages to Shoot Down Enemy Planes
Two Centuries of British Enmity Toward Russia

Exakt24.se

Palestinademonstrant inför rätta för spottattack mot Nick Alinia
DN-skribent svarslös om lögnerna kring skolmassakern i Örebro
Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.