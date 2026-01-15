Förlagsbutiken
Eva Vlaardingerbroek på CPAC Hungary. Foto: CPAC

Eva Vlaardingerbroek portad från Storbritannien efter Starmer-kritik

  12:47
UTRIKES
Den holländska politiska kommentatorn, juristen och politikern Eva Vlaardingerbroek har förbjudits att resa in i Storbritannien utan förklaring eller möjlighet att överklaga. Beslutet kom tre dagar efter att hon kritiserat premiärminister Keir Starmer på X. Reaktionerna låter inte vänta på sig – och stödet kommer inte bara från europeiska nationalister utan även från judiska opinionsbildare och brittiska politiker.

Den 14 januari meddelade Vlaardingerbroek på X att brittiska myndigheter dragit in hennes elektroniska resetillstånd. I ett mejl från Home Office stod det kort och gott att hennes närvaro i landet inte anses vara ”förenlig med allmänhetens bästa”. Ingen anledning gavs, ingen möjlighet att överklaga erbjöds.

– Jag har blivit portad från att resa till Storbritannien. Ingen anledning angiven. Ingen rätt att överklaga. Ingen rättssäkerhet. Bara ett mejl som säger att den brittiska regeringen anser mig ”inte förenlig med allmänhetens bästa” – exakt tre dagar efter att jag kritiserat Keir Starmer, säger Vlaardingerbroek i ett inlägg hon lagt upp på X och Telegram.

Tre dagar tidigare, den 9 januari, hade hon publicerat ett inlägg där hon anklagade Starmer för hyckleri. Hon skrev att premiärministern vill slå ner på X under förevändningen ”kvinnors säkerhet”, samtidigt som han tillåter ”pågående våldtäkter och mord på brittiska flickor av invandrarvåldtäktsgäng”. Hon kallade honom en ”ond, föraktlig man”.

Home Office-källor bekräftar för Politico att resetillståndet dragits in med argumentet ”icke-förenligt med allmänhetens bästa”. Någon ytterligare förklaring har inte lämnats.

Vlaardingerbroek, 29, började sin karriär inom partiet Forum för demokrati men lämnade partiet 2020 efter interna konflikter. Sedan dess har hon etablerat sig som en framträdande röst för återvandring – alltså massutvisningar av invandrare från Europa – och hållit tal i ämnet vid många stora politiska tillställningar, bland annat CPAC Hungary 2024 och 2025, och vid Tommy Robinsons massiva ”Unite the Kingdom”-demonstration i London förra året.

Reaktioner även från oväntat håll

Beslutet att porta Vlaardingerbroek har fått stort genomslag internationellt. Över 3,2 miljoner personer har sett hennes inlägg, och reaktionerna kommer från många olika håll.

Den belgiske nationalisten Dries van Langenhove kommenterar att Keir Starmer släpper in fientliga inkräktare i tusental samtidigt som han portar fredliga aktivister som Vlaardingerbroek, österrikaren Martin Sellner och honom själv. Han konstaterar att tusentals oskyldiga britter fängslats för sina åsikter och att Storbritannien håller på att bli en fängelseö.

Skärmavbild X

 

Men stödet kommer inte bara från systemkritiker som etablissemanget kan stämpla som ”högerextrema”. Den judisk-kanadensiske science fiction-författaren Ron S Friedman kommenterar att Storbritannien ”inte varit ett fritt land på länge” och postar en jämförelse som visar att Storbritannien är det land i världen där flest människor grips för kommentarer på nätet – nästan dubbelt så många som i tvåan Belarus, som allmänt betraktas som en kommunistisk diktatur.

Även den konservativa brittiska politikern och baronessan Jacqueline Foster reagerar starkt: ”Du har rätt! Ett avskyvärt beslut av Labour-regeringen. Jag skulle aldrig ha trott att jag skulle se den här sortens auktoritära beteende från en brittisk regering. Tusentals fängslade för ’tweets’. Helt häpnadsväckande och pinsamt. Ja, han fortsätter att förneka att han stänger ner yttrandefriheten”, skriver hon.

Författaren och religionshistorikern dr Helen Ingram ställer en retorisk fråga: ”Varenda kvinna jag känner i Storbritannien säger precis detta. Ska vi också bli sparkade ut ur Storbritannien?”

Den framträdande tyske ekonomen dr Markus Krall skriver: ”Storbritannien är tyranniskt. Och [Keir Starmer] är en wannabe-diktator.”

Judisk-amerikanske kryptovaluta-influeraren David Gokhshtein, flitig gästkommentator på Fox Business, konstaterar kort: ”Yttrandefrihet är bannlyst i Storbritannien.”

  12:47

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

januari 15, 2026

