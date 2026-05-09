Eva Vlaardingerbroeks tal vid CPAC Hungary

Mina damer och herrar, hej barátaim. [Ungerska för ”vänner”.] Jag övade på det där fem gånger bakom scenen; jag vet inte om det gick vägen. Mina damer och herrar, som alltid är det ett nöje och en ära att vara här. CPAC Ungern är utan tvekan årets viktigaste politiska händelse, inte bara för mig personligen, utan för varje enskild patriot överallt i Europa.

Detta år är dock ännu viktigare. Era val är runt hörnet och de kommer sannerligen att bli avgörande – inte bara för Ungerns framtid, utan för Europas framtid som helhet. Så är fallet inte bara på grund av vad ni står för, utan också på grund av vems väg ni står i. För Ungern, under premiärminister Orbán, är det enda landet i Europa – och jag upprepar, det enda landet – som verkligen står i vägen för Europeiska unionens försök att förstöra vår vackra kontinent.

Så för det vill jag tacka er, det ungerska folket. Och jag skulle personligen vilja tacka er premiärminister, Viktor Orbán, för allt han har gjort för oss. Om det inte vore för er – och jag tror uppriktigt på detta – skulle Ukraina redan vara en medlemsstat i Europeiska unionen, vi skulle vara en del av ett federaliserat Europa, och utbytet av européer mot tredje världens medborgare skulle vara nästintill fullbordat.

Ingenting är längre heligt, som vi har sett från EU-Ukraina-gänget: politisk utpressning, en oljeblockad, lastbilar fulla med kontanter som körs över deras gränser, och nu Zelenskyj som hotar er premiärminister med fysisk skada. Trots allt detta fortsätter Orbán att sätta det ungerska folkets intressen främst, trots den stora risk det innebär för honom personligen. Vi i Europa – ja, vi i resten av Europa – borde följa hans exempel.

I denna tid av förvirring och geopolitisk oro, där vi ständigt ombeds att ta ställning till andras konflikter och gränser, är det dags att vi i Europa håller fokus och besvarar de viktigaste frågorna. Nummer ett: Vad innebär det att vara europé? Och nummer två: Vad måste vi göra för att rädda denna kontinent?

Låt mig börja med att säga att europé inte är något du blir av ett pass. Det är inte en pappersverklighet som kan delas ut till vem som helst av vårt etablissemang – till vem som helst som söker gratis sjukvård och gratis bostad. Europa är resultatet av tusentals år av ansträngning, umbäranden och uppoffring. Det är en i grunden mångsidig kontinent som kännetecknas av suveräna nationalstater. Våra folk är olika, men ändå lika – precis som bröder och systrar. Vi gör narr av varandra, vi kan bråka ibland, men när dagen är slut älskar vi varandra eftersom vi är sammanbundna genom historia, kultur, vår tro på Kristus och etnicitet. Ja, även etnicitet. Vi måste vara realistiska och erkänna att vi inte kan ta bort det ur ekvationen. Europa är historiskt sett en vit kontinent; inte bara övervägande vit, utan i allt väsentligt helt vit. Vi är Europas ursprungsbefolkning, och om vi fortsätter att antingen förneka det eller säga att det är något dåligt – som vårt etablissemang gör – då kommer vi att försvinna, och det kommer även Europa att göra.

Europa är vårt hem, och vi har rätt att vara den etniska majoriteten i våra egna hemländer. Det är vår rätt att se till att våra förfäders land förblir vårt och blir våra barns. Det är inte omoraliskt, inte heller oetiskt; det är motsatsen. Det är rättvist. Det är rättvist eftersom saker inte händer av en slump. Oavsett vad kulturmarxisterna, feministerna eller vänstern säger, så är vi inte oskrivna blad. Vi är inte bara subjekt för sociala konstruktioner, och det är inte Europa heller.

Det faktum att vi lever på 2000-talet har inte förändrat någonting i den sanningen. De val som våra förfäder gjorde, deras beslut och deras villighet att dö för denna kontinent, för sina nationer, för sina familjer och för Gud, är något som vi ärver. Det är inte gratis. Det är inte slumpmässigt. Vi kan inte behandla vår civilisation som om den vore ett friluftsmuseum som vi bara är åskådare till. Vi är involverade i den, vi är kopplade till den, och vi har en moralisk skyldighet att skydda den och föra den vidare. Det, mina damer och herrar, är vad kulturarv handlar om.

Vi kan inte förvänta oss att denna kontinent kommer att bevaras om de enda människorna som har faktiska band till den – vars förfäder har bott här i tusentals år och som har offrat allt för den – ersätts av människor som inte har några band till den överhuvudtaget, förutom kanske genom ägodelar eller papper.

Detta är inte bara teori; alla med ögon kan se att detta är sant eftersom vi i Europa inte längre lever i högtillitssamhällen. Våra mor- och farföräldrar kunde enkelt lämna dörrarna olåsta, våra barn kunde leka ute utan uppsikt, och kvinnor kunde enkelt gå hem ensamma efter mörkrets inbrott för bara några årtionden sedan. Nu kan vi inte göra något av det längre. Och jag tror att vi alla vet, antingen genom minne eller instinktivt, varför. Att bo på en plats som är etniskt och kulturellt homogen är det som gör att det känns igenkännbart, bekant och tryggt – och därför som ett hem. Det kan vara en politiskt inkorrekt sak att säga, men det gör det inte ett dugg mindre sant.

Nu vill jag att ni alla föreställer er ett scenario som jag tror att många av er faktiskt har upplevt i era liv. Tänk er detta: Ni befinner er i kollektivtrafiken och delar vagn med en grupp invandrarungdomar som spelar väldigt hög musik. Skulle ni känna er bekväma med att be dem sänka volymen? Nu tror jag att alla som är ärliga vet att svaret på den frågan är ”nej”. Det skulle vara ”nej” eftersom vi alla vet att även det mest oskyldiga försök att korrigera beteendet hos dessa invandrarungdomar skulle kunna leda till att de antingen förolämpar er verbalt, i bästa fall, eller i värsta fall, att de sätter en kniv mellan era revben.

Det är vad som händer när ni inte längre är den dominerande gruppen i ert eget samhälle. Och det är inte konstigt att vi inte är det, för bara under de senaste 50 åren har över 80 miljoner migranter – och detta är de försiktiga uppskattningarna – kommit till vår kontinent; 30 miljoner av dessa kom under de senaste 10 åren. Under 2024 kom cirka 4,2 miljoner immigranter till EU från länder utanför EU. Det är 11 500 personer per dag. Det är en genomsnittlig europeisk småstad eller en fotbollsstadion full av människor som kommer till denna kontinent varje dag.

Vi fick höra att människorna som kom hit, dessa afrikaner och araber, skulle bli precis lika europeiska som vi är och att de skulle integreras i våra samhällen. Självklart gjorde de inte det. Och nu skulle jag kunna nämna ännu en statistik för er, men när jag tänker på vad som händer med vår kontinent tänker jag inte på siffror; jag tänker på vårt folks öde.

Jag tänker på Lisa, en 17-årig nederländsk flicka som blev huggen i halsen 12 gånger av en nigeriansk invandrare när hon var på väg hem. Jag tänker på Theo, en 18-årig fransk pojke som blev huggen i hjärtat av en senegalesisk invandrare efter en tvist om en telefonräkning. Jag tänker på ännu en 17-årig nederländsk flicka som knivhöggs till döds av en haitisk invandrare för att hon avvisade honom. Och jag tänker på Alex, en 14-årig österrikisk pojke som blev knivhuggen på gatan av en syrisk invandrare som därefter hånlog och pekade mot Allah när han togs i förvar.