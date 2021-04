Ever Given tagen i pant – får inte lämna Egypten

I Stora Bittersjön, en del av Suezkanalen, kvarhålls det fartyg som orsakade stora logisikstörningar globalt när hon den 23 – 29 mars blockerade Suezkanalen. Ever Given är Panamaflaggad, ägs av Shoei Kisen Kaisha i Japan, men chartras av rederiet Evergreen Marine med säte i Taiwan, vilka opererar med runt 150 containerfartyg på 315 hamnar och 114 länder.

Den egyptiska kanalmyndigheten Suez Canal Authority (SCA) kommer att utkräva ersättning för de enorma kostnader som Ever Given förorsakade dem. Först vill man klargöra hur olyckan inträffade. Bland annat vill Egypten utvärdera skeppsdata och vad man som landkrabba kan kalla registrerad färddata och prata med de 25 besättningsmedlemmarna. Eftersom det redan råder motsättningar kring skadeståndsfrågan kan den vidare färden för Ever Given dra ut på tiden ännu länge – kanalmyndigheten kräver efter den långa blockaden en skadeersättning på en miljard USA-dollar. Först efter ett enande kring dessa frågor kommer man att tillåta fartygets vidare färd. I praktiken är fartyget taget i pant.

”Vi lade stor möda och ansträngning på skeppets räddning. Vi förlorade dagligen intäkter och har rätt till en ersättning, sade Usama Rabi, chef för SCA, till världspressen via den statliga nyhetssidan Al-Ahram. Han påpekade i övrigt att ombord på Ever Given finns last till ett värde av 3,5 miljarder USA dollar: ”Vi har räddat fartyget och dess last”.

Men rederiet Evergreen Marine verkar obekymrat. Enligt styrelseordföranden, Eric Hsieh, bär inte det taiwanesiska rederiet Evergreen Marine, som chartrar fartyget, ansvar för att lasten kommer fram sent. Till Bloombergs finansnyhetstjänst har Hsieh sagt att möjliga skador täcks genom försäkringar. Men Bloomberg påpekade att Evergreen Marine dessutom ansvarar för andra fartygs förseningar, vilka i hundratal fick vänta i åtskilliga dagar på passage genom kanalen.

Enligt vad som sägs kommer man först framåt augusti ha arbetat ikapp förseningarna genom Suezkanalen. Tills dess kommer alltså flödet i kanaltrafiken dras med stora förseningar och under en tid från olyckan har många fartyg fått boka om sin färd till att istället runda Afrika. Det hävdas i det fortsatta efterspelet att det handlar om platsbrist och väntetider eftersom så många fartygs rutter är störda – det är uppgifter vi inte kunnat undersöka närmare.