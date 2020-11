Expo-grundare håller kurs i ”kritiska rasstudier”

”Undervisade idag på den första svenska högskolekursen som explicit handlar om ras och vithet – d v s Feministisk postkolonialism och kritiska rasstudier som ges av Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet och jag måste erkänna att det faktiskt kändes lite historiskt”, skrev Tobias Hübinette själv på Twitter den 1 oktober. Inlägget fick hård kritik från de flesta som svarade, men även positiv respons från andra akademiker inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Den nya kursens syfte uppges vara att ”uppmuntra studentens självständiga tänkande om relationen mellan nordisk kolonialism, nybyggarkolonialism (settler colonialism), och rasialiserat förtryck i relation till sociala kategorier såsom kön, ras, etnicitet och religion”, enligt kursplanen på Karlstads universitet.

I litteraturlistan ingår texter med föga objektivt klingande titlar, exempelvis ”Ask a feminist: A conversation with Cathy J. Cohen on Black Lives Matter, feminism, and contemporary activism”. Det ingår också texter som Hübinette själv skrivit.