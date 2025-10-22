Förlagsbutiken
Foto: Alternativ för Sverige

Fackeltåg i dödens månad

  • , 08:53
KRÖNIKA
Nu går vi in i den mörkaste delen av hösten. Klockan ställs om till vintertid, och sedan väntar kalla, mörka och blåsiga november. Det är långt kvar till julens ljus och vinterns första snö. Men döm inte ut november. För en nationalist innebär den två av årets höjdpunkter: fackeltågen till minne av Gustav II Adolf och Karl XII.

På finska heter novem­ber marraskuu. Mar­ras är ett gammalt ord som inte längre används i andra samman­hang. Det betyder död. November är därmed dödens månad, innan december ger nytt liv: den kallas joulukuu, julmånad.

Foto: Alternativ för Sverige

Dödens månad. Det är kanske inte en felaktig beskrivning. Oktober må­nads skim­rande höst­färger blir nu flera nyanser av grått. Djur går i ide. Män­niskor likaså. Och döden är huvud­person i två av svensk historias mest omtalade händelser. Den 6 novem­ber 1632 stupade Gustav II Adolf vid Lützen. Den 30 november 1718 stupade – eller mördades? – Karl XII vid Fredrikstens fästning i Norge.

I det gamla Sve­rige, innan 68-vänsterns histo­rielöshet vann mark, tillhör­de det allmänbildningen att känna till dessa händelser. Inte bara ytligt, utan på dju­pet.

Men idag är det få som bryr sig. ”Varför ska man hylla gamla kungar?”, är den vanligaste invändningen.

För mig handlar det inte så mycket om att hylla historien, utan mer om att minnas den. Det stora problemet idag är trots allt inte att folk i allmän­het ser ned på vår historia, utan att de inte känner till den. Historielöshet är i själva verket ett betydligt större problem än historiefientlighet. Och jag tror att fientligheten mot vår his­toria ofta är en följd av okunskap. Det man inte känner till blir man också rädd för.

För flera år sedan tog Alterna­tiv för Sverige initiativ till att åter­uppväcka 6 november-traditionen i Göteborg, och 30 november-traditio­nen i Stockholm. Men vi har aldrig sagt att det är hyllningsmanifesta­tioner. Ordet hyllning kan uppfattas som enkelspårigt, nostalgiskt eller parodiskt. Vi kallar det i stället hög­tidlighållanden. Vi ska minnas vår historia och våra förfäder – inte bara enskilda kungar, utan soldaterna och folket.

 

Vi är trots allt inte en historieförening, utan ett politiskt parti med ambition att styra landet. Och vi ska hämta kraft ur vår historia till det som är vår tids viktiga uppgifter. Ett parti som inte bryr sig om sitt eget lands historia, bryr sig sannolikt inte särskilt mycket om dess framtid heller. Natio­nen utgörs inte bara av alla nu levande svenskar, utan även av våra förfäder. Eller som Vilhelm Moberg uttryckte det i Svensk strävan, som skrevs under andra världskriget:

”Det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och för­kovra. De döda är åtskilliga millioner fle­ra än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att vär­desätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.”

Det är inte konstigt att svensk­arna och andra folk samlas kring sin historia när orostider råder. Där har 6 november i Göteborg och 30 november i Stockholm varit våra två kanske viktigas­te traditioner. På 1800-talet samlades tiotusentals runt statyerna av Gustav II Adolf och Karl XII. Därefter minskade intresset, för att sedan öka stort under både första världskriget och andra världskriget. Med 1990-talets massinvandring ökade intresset igen, för att sedan minska. Men nu, under 2020-talet, har traditionen fått nytt liv. Och det är Alternativ för Sverige som delar ut facklorna, till alla som vill minnas våra kungar och vår historia. Varmt välkomna att lysa upp november­mörkret med mig – låt oss ge liv till denna dödens månad!

Tid och plats för fackeltåg:

6 november, Göteborg

Samling vid domkyrkan 18.00

Fackeltåg till Gustav Adolfs torg

Tal av Mikael Jansson och Gustav Kasselstrand

30 november, Stockholm

Samling vid Riddarholmskyrkan 15.00

Fackeltåg till Karl XII:s torg

Tal av Gustav Kasselstrand

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gustav Kasselstrand

Gustav Kasselstrand Partiledare Alternativ för Sverige
oktober 22, 2025

Ekonomi

Recensioner

Illuminatorden, ett ansikte med många masker
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Illuminatorden, ett ansikte med många masker

🟠 BOKRECENSION Illuminatorden har de senaste årtiondena stått alltmer i centrum för diskussionen runt hemliga ordnar. Dess grundande 1776 är historiskt belagt, men vad som sedan har hänt med den är mer oklart. I denna bok, späckad med fakta, resonemang och hypoteser, tecknar den välmeriterade amerikanske journalisten Jim Marrs (1943–2017) en bred översiktsbild över de hemliga sällskapens historia och idévärld. Författaren har arbetat utifrån ett mycket stort källmaterial, och är inte rädd för att ställa upp djärva teorier. Mycket av det citerade källmaterialet är verkligen häpnadsväckande.

av Hans-Olof Andersson
oktober 5, 2025

Kultur

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

