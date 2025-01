Fallet Catrine da Costa

Mannen som mördade och styckade den tjugosjuåriga tvåbarnsmamman Catrine da Costa sommaren 1984 kan träda fram och erkänna alltihop – om han fortfarande är i livet förstås. År 2009 preskriberades nämligen detta brott, vilket innebär att gärningsmannen inte längre kan straffas för det. Trots det har ingen trätt fram, så än idag är da Costa-fallet fortfarande olöst och ser ut att förbli ett mysterium. Men kanske finns det någon någonstans i Sverige som vet vem mördaren var?

Två läkare ställdes inför rätta för mordet. De dömdes för att ha styckat kroppen, det vill säga brott mot griftefriden, men de blev inte dömda för att ha mördat kvinnan. Sedan dess har brottet förundersökts i omgångar då polisen mottagit tips och vittnen trätt fram flera år efteråt. På SVT Play finns dessutom den nyligen gjorda dokumentärserien Det svenska styckmordet tillgänglig för allmänheten.

Catrine da Costa

Catrine Beatrice da Costa, född Bäckström, såg dagens ljus i Luleå den 19 juni 1956. Hon hade varit gift med en portugis och var mor till två barn. I Det svenska styckmordet berättar dock en av hennes väninnor att Catrine fastnat i narkotikamissbruk i unga år. I samma avsnitt av dokumentärserien beskrivs Catrine som en känd heroinist av en av mordutredarna. Heroin var kostsamt, så för att finansiera missbruket prostituerade narkomanerna sig.

I en kronologisk sammanställning av polisens, skyddskonsulentens och socialsekreterarens noteringar får man veta att den tredje januari 1984 hade Catrine återkommit till Sverige efter en sju månader lång vistelse i Portugal.

Man får även veta att under månaderna som följde greps hon i omgångar för, bland annat, narkotikabrott. Hon blev även inlagd på sjukhus då och då.

I maj tillbringade hon mycket tid i Småland där hon var inlagd för avgiftning samt arbetade, enligt egen uppgift, som hemhjälp. Hon återvände dock snart till Stockholm där hon den fjärde juni tillbringade några timmar med en man vars namn är skyddat.

Polisen förhörde en man med skyddat namn. Denne man hade träffat Catrine da Costa några gånger under hennes sista dagar i livet. Han uppger under förhöret att Catrine hade lämnat in en väska i för förvaring på centralstationen den åttonde juni 1984 och sagt att hon skulle gå hem. Då hon var hemlös var detta yttrande (om hon verkligen sade så) minst sagt märkligt.

Dagen därpå träffade han henne i Kungsträdgården. Hon lär då sagt att hon skulle köpa en katt. Han noterade att hon verkade ha bråttom. De skildes åt under sena eftermiddagen och han såg henne aldrig mer i livet.

En annan man uppger i ett förhör att på kvällen den nionde juni letade man efter Catrine, men fann henne inte.