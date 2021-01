Fängelse för tortyr av svenska pojkar på kyrkogård

Efter att en förbipasserande slagit larm till SOS den 22 augusti kunde ett av de mest fasansfulla exemplen på mångkulturens baksidor i Sverige komma i ljuset.

Ett vittne hade hittat två grovt misshandlade pojkar på sin morgonpromenad vid Solna Kyrka runt niotiden på morgonen.

Den ena av dem var helt naken, den andra avklädd ner till underkläderna och båda två var blodiga samt täckta av sår, smuts och i chockartat upplösningstillstånd. De hade torterats – i ordets rätta bemärkelse – av två äldre och knivbeväpnade män med invandrarbakgrund i nio timmar.

De synnerligen brutala och sadistiska brott som Ali Jahani Asl, 21 och Mohamed-Amin El Hani, 18 utsatte de två unga svenska pojkarna för är svåra att ta in. Under knivhot hade pojkarna tvingats in på kyrkogården vid kyrkan och misshandlades sedan grovt. De blev knivhuggna i benen för att förhindra att de skulle kunna fly, kläddes av och förnedrades, brändes med tändare och en av dem våldtogs av invandrarmännen samt blev urinerad på. Vid ett tillfälle under natten skall de två pojkarna ha motats ner i varsin grop och börjat begravas levande och fruktade på allvar att de skulle mördas.

Först på söndagsmorgonen kunde de fly undan sina plågoandar efter att ett vittne gått förbi platsen och uppmärksammat vad som skedde samt ringt till polisen. Polisen kunde därefter gripa de två förövarna när dessa försökte fly till fots från platsen.

Nu har de två invandrarna dömts av Solna tingsrätt för sina sadistiska brott till nio respektive fem och ett halvt års fängelse.

Sadistisk tortyr – i nio timmar

Bakgrunden till tortyrnatten var att de svenska pojkarna, 15 och 16 år gamla, varit på väg hem från en fest och då hade invandrarna tagit kontakt med dem och försökt sälja droger till dem. När de minderåriga pojkarna tackat nej startade ett bråk – en vanlig metod bland vissa grupper för att initiera rån eller misshandla etniska svenskar där man påstår sig bli ”kränkt” till exempel av att en svensk tittar på dem ”konstigt” eller inte vill ”låna ut” en mobiltelefon eller som i det här fallet, att de inte ville köpa droger. Därefter hade de förts in på kyrkogården under knivhot samtidigt som de tvingats hålla om sina plågoandar för att inte väcka misstanke hos potentiella vittnen om att något var fel.

I polisförhör berättar pojkarna om den brutala upplevelsen, skräcken och våldet de utsattes för.

”Gällande våldsanvändanden så blev de dragna mycket i hårbotten och sparkar vid första stället. Max 10 sparkar mot [Maskerat] och [Maskerat] Det var framför allt han från Tunisien som sparkande mot huvudet. När de gick ner mot kyrkogården så mottog [Maskerat] hårda knytnävsslag mot magen. Vid första tillfället när de kommer in i kyrkogården så får de mer sparkar men när de kommer till andra platsen där [Maskerat] får ligga på mage en längre stund och [Maskerat] får ligga på rygg. Då får [Maskerat] många sparkar, ibland fotbollssparkar, mot huvudet så att det känns som att det rinner blod från huvudet. Sparkarna träffar med ovansidan av skon på framsidan. Ibland så står de på [Maskerat] huvud och trampar på kropp och huvud när de går över dem."

Men våldet skulle komma att eskalera ännu mer utöver slag och sparkar.