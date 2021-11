Får obekväm fråga om vaccinet – avbryter presskonferensen

När Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern nyligen höll en presskonferens om landets vaccinationsprogram, fick hon en jobbig fråga av Shane Cafin, reporter på alternativa nyhetssajten Counterspin Media. ”Varför har vaccinerna inte fungerat i Israel?”, frågade Cafin.

Ardern blir snabbt märkbart irriterad och vägrar svara. ”Jag svarar på frågor från ackrediterade medier”, säger premiärministern. Därefter hotar hon med att avbryta hela presskonferensen om reportern fortsätter att ställa frågor, något som också sker. Premiärministern stormar sedan från scenen och meddelar att presskonferensen flyttar till en lokal inomhus istället.

”Dessa ’auktoriteter’ faller ihop när de får legitima frågor utanför systemmedias kontrollerade Overton-fönster”, kommenterar en användare händelsen på twitter.

Se händelsen nedan!

Look how she scoots😂😂😂😂

Jacinda Ardern shuts down press conference after being asked why the 'vaccines are not working in Israel'

These 'authoritarians' fall apart when asked legitimate questions outside of the corporate media's controlled Overton window@awakenindiamvmt pic.twitter.com/P60n2ywL0r

