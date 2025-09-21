Färre svenskar lämnar kyrkan

Det senaste året har det skrivits i kyrkliga kretsar att det sker en ”ny väckelse”. Narrativet har drivits på av Svenska kyrkan själva, som under våren publicerade pressmeddelanden för varje stift där man framhävde att antalet inträden är högre än på flera årtionden.
Så här såg det ut i Västerås stift, men formuleringarna var likartade över hela landet:
”Idag presenterar Svenska kyrkan medlemsstatistik för 2024. Västerås stift gläds åt att allt fler väljer att gå in i Svenska kyrkan och färre väljer att lämna. Stiftet hade totalt 765 inträden 2024, en ökning med nästan 30 procent från året innan.”
Men inte i något av alla pressmeddelanden som kablades ut från de 13 olika stiften, skrev Svenska kyrkan något om hur många som samtidigt lämnade.
Nu, ett halvår senare, har till slut medlemsstatistiken för hela 2024 lagts ut på kyrkans hemsida. Det skedde i tysthet, utan några pressmeddelanden. (För ökad läsbarhet har siffrorna nedan avrundats till närmaste hundratal).
År 2021, under förra kyrkovalet, var det 12 000 som inträdde. I regel är det fler som inträder under valår för att få rösträtt. Året därpå föll inträdena till 10 500, och år 2023 var det 11 600. I fjol, år 2024, inträdde 15 000, vilket är det högsta antalet sedan 1995.