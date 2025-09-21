Förlagsbutiken
Uppsala domkyrka. Foto: Unsplash

Färre svenskar lämnar kyrkan

  15:44
INRIKES
Allt färre medlemmar i Svenska kyrkan väljer att utträda. Det visar nyligen offentliggjord statistik för 2024. För de första sju månaderna under 2025 har trenden hållit i sig, och kyrkan går mot det minsta medlemstappet på nästan 30 år.

Det senaste året har det skrivits i kyrk­liga kretsar att det sker en ”ny väckelse”. Nar­rativet har drivits på av Svenska kyrkan själva, som under våren publicerade pressmeddelanden för var­je stift där man framhävde att antalet inträden är högre än på flera årtionden.

Så här såg det ut i Väs­terås stift, men formule­ringarna var likartade över hela landet:

”Idag presenterar Svens­ka kyrkan medlemsstatis­tik för 2024. Västerås stift gläds åt att allt fler väljer att gå in i Svenska kyrkan och färre väljer att lämna. Stiftet hade totalt 765 inträ­den 2024, en ökning med nästan 30 procent från året innan.”

Men inte i något av alla pressmeddelanden som kablades ut från de 13 olika stiften, skrev Svenska kyr­kan något om hur många som samtidigt lämnade.

Nu, ett halvår senare, har till slut medlemssta­tistiken för hela 2024 lagts ut på kyrkans hemsida. Det skedde i tysthet, utan några pressmeddelanden. (För ökad läsbarhet har siffrorna nedan avrundats till närmaste hundratal).

År 2021, under förra kyrkovalet, var det 12 000 som inträdde. I regel är det fler som inträder un­der valår för att få rösträtt. Året därpå föll inträdena till 10 500, och år 2023 var det 11 600. I fjol, år 2024, in­trädde 15 000, vilket är det högsta antalet sedan 1995.

I statistiken över inträden och utträden räknas bara den som går in i, eller lämnar, kyrkan av fri vilja. Således räknas inte avlidna, och heller inte barn som döps. För inträden avses endast den som är över 12 år gammal. Den absoluta lejonparten av dessa är medlemmar som återinträder, medan en klart mindre del är personer som döper sig sent i livet och då inträder för första gången. Källa: Svenska kyrkan

 

Peter Frisk

september 21, 2025

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Karl Björkman
september 20, 2025

🟠 UTRIKES En ny Netflix-film vid namn ”Von Fersens” ska vara ett romantiskt perioddrama och utspela sig i 1700-talets Stockholm. Men valet av skådespelare för kung Gustav III sticker ut – den svenska kungen ska nämligen inte spelas av en svensk, utan av araben Alexander Abdallah, som har libanesiskt ursprung.

av Karl Björkman
september 17, 2025

🟠 INRIKES Skattebetalarna skulle stå för notan när en assistansbrukare från Ghana ville åka på långsemester i hemlandet med tre av sina släktingar som var anställda av Malmö kommun för att ge honom heltidsvård. Men det visade sig att mannen reste hem själv och de ”personliga assistenterna” stannade kvar i Sverige och fick lön.

av Hans-Olof Andersson
augusti 31, 2025

