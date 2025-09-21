Färre svenskar lämnar kyrkan

Det senaste året har det skrivits i kyrk­liga kretsar att det sker en ”ny väckelse”. Nar­rativet har drivits på av Svenska kyrkan själva, som under våren publicerade pressmeddelanden för var­je stift där man framhävde att antalet inträden är högre än på flera årtionden.

Så här såg det ut i Väs­terås stift, men formule­ringarna var likartade över hela landet:

”Idag presenterar Svens­ka kyrkan medlemsstatis­tik för 2024. Västerås stift gläds åt att allt fler väljer att gå in i Svenska kyrkan och färre väljer att lämna. Stiftet hade totalt 765 inträ­den 2024, en ökning med nästan 30 procent från året innan.”

Men inte i något av alla pressmeddelanden som kablades ut från de 13 olika stiften, skrev Svenska kyr­kan något om hur många som samtidigt lämnade.

Nu, ett halvår senare, har till slut medlemssta­tistiken för hela 2024 lagts ut på kyrkans hemsida. Det skedde i tysthet, utan några pressmeddelanden. (För ökad läsbarhet har siffrorna nedan avrundats till närmaste hundratal).

År 2021, under förra kyrkovalet, var det 12 000 som inträdde. I regel är det fler som inträder un­der valår för att få rösträtt. Året därpå föll inträdena till 10 500, och år 2023 var det 11 600. I fjol, år 2024, in­trädde 15 000, vilket är det högsta antalet sedan 1995.