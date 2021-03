FBI-efterlyste Björn Sundin dömd till fängelse – i Sverige

Björn Sundin har varit efterlyst av amerikanska FBI sedan 2010 för grova databedrägerier som gett intäkter på 1,4 miljarder kronor. Enligt en dom från Helsingborgs tingsrätt har den internationellt efterspanade svensken nu dömts till sex månaders fängelse efter att ha beställt 1 500 narkotikaklassade tabletter från utlandet och haft ytterligare tusentals tabletter i hemmet.

Det var den 13 maj förra året som det gjordes ett beslag på Schenkers terminal i Malmö som satte polisen på Björn Sundins spår. Paketet innehöll 1 500 tabletter Klonazepam, ett lugnande medel av typen bensodiazepin som är narkotikaklassat i Sverige.

Polisen gjorde husrannsakan hemma hos Sundin och påträffade där över 3 000 narkotikaklassade tabletter, de flesta av benso-typ.

Björn Sundin erkände brottet och förklarade att han hade införskaffat pillren för eget bruk, något domstolen väljer att tro på då inget annat bevisats.

Björn Daniel Alexander Sundin, som han numera heter, hotas av 480 års fängelse i USA för databedrägerier som begicks under åren dessförinnan. Enligt åtalet, som väcktes i Chicago den 26 maj 2010, drev Sundin och hans kumpan, indiern Shaileshkumar P. Jain, tillsammans företaget Innovative Marketing Inc (IMI), som sålde falska datorprogram av typen ”scareware” till användare i över 60 länder, vilka gick under namn som WinFixer, Malware Alarm och VirusRemover 2008.

IMI satte enligt åtalet upp fejkade bolag som låtsades representera legitima företag och köpte produkter från mediaföretag. Sedan utsattes ”kunderna” för aggressiva reklammeddelanden via dold datakod, som gav upphov till popup-meddelanden som var designade för att se ut som meddelanden från operativsystemet eller antivirus-skanning och förklarade att datorn infekterats med virus och att man måste köpa IMI:s värdelösa mjukvara för att bli av med meddelandena.

Miljoner datoranvändare betalade minst 39:95 dollar (ca 340 kr) för att slippa problemen, men i vissa fall hade de redan hunnit förlora värdefull data. Trots att många luftade sin ilska mot bluffmakarna i olika forum på nätet kunde IMI fortsätta med sin verksamhet i två år, från december 2006 till oktober 2008. Enligt åtalet hade de då redan dragit in 163 miljoner dollar – närmare 1,4 miljarder kronor – på bedrägerierna. IMI hade som mest närmare 600 anställda i flera länder.

Sedan brottsutredningarna inleddes 2008 har Björn Sundin hållit sig undan, och idag är han bosatt i Ängelholm. Sverige utlämnar inte svenska medborgare till USA.