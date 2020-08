FBI publicerade Sion vises protokoll – judiska grupper upprörda

Det var under onsdagen som FBI Records Vault, en administrativ gren av det amerikanska FBI via en automatisk process delade länkat material som rör Sion vises protokoll, varav stora delar av det ursprungliga dokumentet, till den sociala plattformen Twitter. Informationslänkningen är enligt FBI en del av en process under Freedom Of Information Act-lagstiftningen (FOIA) där material som administreras av offentliga myndigheter blir offentligt, deklassificerat och tillgängligt till allmänheten.

Inom kort hade tilltaget dock väckt stor upprördhet hos judar och judiska grupper som förfasades över att de kontroversiella dokumenten blev tillgängliga för allmänheten och krävde att FBI skulle ta ner dem. En dag senare hade man plockat bort länken och därmed för första gången sedan projektet att dela filer via Twitter startades tagit bort material på grund av påtryckningar från minoritetsgrupper.

Kontroversiell skrift

Sion vises protokoll trycktes först i Ryssland 1903 och har sedermera tryckts i flera upplagor på olika språk. Protokollet sägs basera sig på en avskrift av ett anförande som Theodor Herzl höll vid den sionistiska kongressen i Basel år 1897, och kan beskrivas som ett internt protokoll, skrivet av toppen inom judisk makt-rörelsen vid tiden.

Protokollet påstås även vara ett brottstycke ur en större bok vilken i delar och helhet menas visa på en internationell judisk plan som sträcker sig över hundratals år och genom ett flertal länder med målet att säkra en framtida judisk världsdominans.