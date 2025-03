FBI undanhåller Epstein-dokument

USA:s justitieminister, Pamela Bondi, anklagar FBI för att undanhålla dokument rörande Jeffrey Epstein, som dömdes för sextrafficking av minderåriga. Den nybildade enheten Task Force on the Declassification of Federal Secrets lovade under en presskonferens den 11 februari att flera dokument, bland annat de som rör Epstein, ska offentliggöras.