Fitch höjer Argentinas kreditbetyg

Fitch motiverar sin uppgradering med ”strukturellt förbättrade externa och finansiella balanser” och påtagliga framsteg i ekonomiska reformer. President Milei fick i mellanårsvalet i oktober 2025 ett stärkt folkligt mandat och ett stöd i kongressen som gör det möjligt för honom att genomföra sin reformagenda. Denna politiska stabilitet är en nyckelfaktor i Fitchs bedömning.

Institutet pekar också på viktiga lagstiftningsframgångar, inklusive en reform av arbetsmarknaden och en ändring av glaciärlagen. Den senare, som har styrt gruvverksamheten i områden med glaciärer sedan 2010, reformerades i början av april för att ge de federala provinserna större frihet.

Internationellt stöd

I mitten av april, under vårmötena mellan Internationella valutafonden och Världsbanken, fick Argentina en rad löften om stöd. Världsbanken arbetar på en garanti på upp till två miljarder dollar för att hjälpa till att refinansiera Argentinas skuld. Interamerikanska utvecklingsbanken har lagt till 500 miljoner dollar.

IMF har godkänt ett nytt program på 1 miljard dollar i bistånd under det nuvarande 20-miljarder dollar-programmet. Dessa likviditetsinjektioner gör det möjligt för Argentina att förbättra sina valutareserver och det förväntas minska bytesbalansunderskottet till 1 procent av BNP för i år.

Marknaderna fortfarande försiktiga

Trots detta reviderade IMF sin tillväxtprognos för Argentina nedåt från 4 procent till 3,5 procent och fördubblade den förväntade inflationen, från 16,4 procent till 30,4 procent för 2026. Landet står fortfarande inför stora makroekonomiska utmaningar.

Reformen av arbetsmarknaden har väckt brett motstånd från fackföreningsfederationerna. Den ledande, CGT, har utlovat stridsåtgärder. Regeringen hävdar att lagen ska göra arbetsmarknaden mer flexibel och stimulera sysselsättningen i ett land där 43 procent av arbetsstyrkan är i den informella ekonomin, en andel som har ökat de senaste två åren.

Även om Fitchs uppgradering är goda nyheter för Argentina bör det noteras att B- fortfarande placerar Argentina i den spekulativa kategorin, långt ifrån toppnoteringarna (se faktaruta nedan).

Fitch kopplade sitt beslut till en stabil utsikt, vilket innebär att de inte planerar några förändringar i betyget under de kommande sex månaderna. Denna stabilitet kan bidra till att minska landets lånekostnader och underlätta tillgången till internationella kapitalmarknader.