Fjärde generationens kärnkraft

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.
Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.
Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.
Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.
🟠 INRIKES En väsentlig fråga att lösa för att kunna säkra de investeringar som ny kärnkraft innebär är att undanröja risken för att politiska beslut i framtiden gör investeringarna värdelösa, som när den tidigare S+MP-regeringen lade ned fyra reaktorer i Ringhals och Oskarshamn.
🟠 INRIKES Regeringen, tillsammans med Sverigedemokraterna, meddelade igår att Vattenfall kommer gå vidare med planerna på att bygga ny kärnkraft i Sverige.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK En ny studie om medicinsk cannabis och kronisk smärta visar att över åtta av tio patienter som använt cannabis i medicinskt syfte upplevde att det var ett effektivt verktyg för smärtlindring.
🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Det amerikanska IT-företaget Cisco satsar stort på framtidens kvantteknologi, som har potential att revolutionera hur datorer fungerar. Ett nytt tekniskt genombrott kan påskynda utvecklingen av kvantdatorer med flera decennier – och lägga grunden till ett globalt kvantinternet.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ramverk, eller på engelska, frameworks, är de metodologiska principer som formar hur vi tänker, agerar och interagerar i en alltmer komplex värld. I den här artikeln tittar vi på ramverkens ursprung och följer deras historia från antikens militära strategier till moderna digitala verktyg, samtidigt som vi undersöker deras roll inom områden som marknadsföring, underrättelseverksamhet, utbildning eller cybersäkerhet.
🟠 EKONOMI Heidelberg Materials satsning på att fånga in och lagra koldioxid från sin cementproduktion och lagra den under Nordsjön (Slite CCS) har pausats.
🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.
🟠 KULTUR Traditionsenligt sände tysk television (ZDF TV) en underbar konsert från Frauenkirche i Dresden. Första Adventkonserten är numera en tradition efter att man har återuppbyggd den sönderbombade och utbrända kyrkan. Dessa underbara årliga konserter är ett bevis på att såväl kyrkobyggnaden som den kristna tanken övervinner ondskans och krigets barbari.
🟠 KULTUR Det hör inte till vanligheterna att en teater som spelar en misshaglig pjäs hotas med slopade bidrag, men det skedde då Teater Tribunalen satte upp stycket ”Pang i bygden”. Den som ser pjäsen får sig till livs en underhållande fars som pedagogiskt förklarar problemen med DCA-avtalet.
🟠 VI FÖRLÅTER ALDRIG En vecka efter mordet på Daniel Wretström samlades vänner och bekanta, som tog med sig sina vänner och bekanta, i en spontan manifestation av sorg och vrede över hans död.
🟠 REPORTAGE KG Hammar har mer än någon annan kyrklig makthavare blivit förknippad med Svenska kyrkans omprofilering – från traditionellt kristen folkkyrka till högljudd politisk aktör.
🟠 HISTORIA I Västergötland står en av Sveriges märkligaste runstenar: Sparlösastenen. Den står i en skyddande träbyggnad intill Sparlösa kyrka. Tillsammans med Rökstenen räknas den till Sveriges mest berömda runstenar.
🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.
🟠 UTRIKES USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr. meddelade på tisdagen den 5 augusti uppsägningen av 22 kontrakt för att utveckla budbärar-RNA (mRNA) vacciner, till ett värde av nästan 500 miljoner dollar i offentliga medel.
Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.
När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.
En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.
A Minska textstorlek".
A+ Öka textstorlek.
A++ Stor text.
KundtjänstTel: 08-410 677 70kund[snabel-a]nyatider.seBox 454, 191 24 Sollentuna
Redaktionredaktion[snabel-a]nyatider.seBox 454, 191 24 Sollentuna
Annonser och SEOsalj[snabel-a]nyatider.se
Artiklar (RSS)© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.
Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.
Användarnamn
Lösenord
Kom ihåg mig
Glömt lösenord?
Problem att logga in?