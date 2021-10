Fladdermusen som flög iväg

I kombination med en dogmatisk vägran från hälsobyråkratier och politiker att titta på behandlingsprotokoll som utvecklats av erfarna ”oliktänkande” medicinska experter och de många studier som visar effektiviteten hos hydroxiklorokin och särskilt ivermektin, ledde detta i själva verket till att inget verkligt behandlingsprotokoll fastslogs under 2020. Denna senfärdighet tros av vissa ha gjorts med flit för att öka användningen av vacciner.

Doktor Anthony Fauci, chef för US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, har varit avgörande för att sälja in vaccinbehandlingen till förmån för läkemedelsföretag. Men han kan också komma att bli deras undergång.

En högt uppsatt tjänsteman vid National Institutes of Health (NIH) medgav förra onsdagen att man hade forskat om fladdermuscoronavirus och låtit EcoHealth Alliance, en amerikansk ideell organisation, kanalisera NIH:s finansiering av Wuhan Institute of Virology och att man avsiktligt dolde omfattningen av finansieringen.

NIH talade om ett ”begränsat experiment” för att se om ”spikproteiner från naturligt förekommande fladdermuscoronavirus som cirkulerar i Kina kunde binda till den mänskliga ACE2-receptorn i en mus”. Labbmössen som smittats med det modifierade fladdermusviruset ”blev sjukare” än de som smittats av det omodifierade fladdermusviruset.

