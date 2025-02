Fler avslöjanden att vänta

Det är ingen överdrift att konstatera att Donald Trump har inlett avslöjandenas tid. Den 23 januari skrev han under en order om att dokumenten som rör morden på John F. Kennedy och Robert F. Kennedy Sr. samt Martin Luther King ska bli av med sina respektive hemligstämplar.

I skrivande stund har FBI gått ut med informationen om att de har upptäckt så många som 2 400 hemliga dokument rörande mordet på John F. Kennedy.

Den 11 februari tillkännagav republikanerna James Comer, ordförande för United States House Committee on Oversight and Government Reform, och Anna Paulina Luna, som sitter i USA:s representanthus, bildandet av enheten Task Force on the Declassification of Federal Secrets vid en presskonferens. Luna har utsetts till denna enhets ordförande.