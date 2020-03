Fler döda i Italien än i Kina

Totalt har över 240 000 människor nu smittats av coronaviruset, varav det värst drabbade landet i Europa än så länge är Italien, som har 41 000 bekräftade fall trots en omfattande karantän och andra åtgärder. Ökningen sker dessutom mycket snabbt. Under torsdagen bekräftade de italienska myndigheterna att man hittat 5 322 nya fall. Under dagen dog ytterligare 427 människor vilket fick det totala antalet döda att stiga till 3 405. I Kina dog det enligt de officiella siffrorna åtta personer under torsdagen vilket fick den totala siffran att nå upp till 3 245. Italien har därmed passerat Kina i antalet döda, trots att man har ungefär hälften så många officiella fall av smittade.

Oförklarligt många döda i Italien

En oroväckande detalj är att av de slutliga siffrorna baserade på antalet avskrivna fall (7 845), det vill säga människor som tillfrisknat eller som har avlidit, så har hela 43 procent (3 405) dött i sviterna av Covid-19 – sjukdomen som SARS-CoV-2 viruset kan orsaka.

Förutom den tungt belastade sjukvården, som har svårt att hitta resurser att behandla det ökande antalet sjuka, försvåras situationen även av att allt fler i vårdpersonalen, trots åtgärder och skydd, blir sjuka. Fram tills den 18 mars hade ett stort antal, hela 2 629, insjuknat i Covid-19. Av dessa har tre läkare i åldrarna 57, 65 och 67 år dött.

Det höga dödstalet i Italien förvånar forskare och läkarpersonal som samtidigt finner att återhämtningstakten för patienter som placeras i respirator då de inte längre kan andas på egen hand är mycket lägre än förväntat. På sjukhuset i Cremona i coronadrabbade Lombardiet i Norra Italien har man inte haft en enda återhämtad patient.