Fler dödsfall kopplas till AstraZenecas vaccin – orsaken hittad enligt norska experter

Enligt Verdens Gang har en norsk expertgrupp med läkare kunnat fastställa orsaken bakom de rapporterade allvarliga biverkningar som lett till att ett flertal människor blivit allvarligt sjuka, och som förklarar det ökande antalet dödsfall som kopplas direkt till AstraZenecas vaccin.

Kopplingen kunde fastställas efter att tre sjukvårdsanställda som tagit vaccinet, samtliga under 50 år och utan att tillhöra riskgrupper, blivit allvarligt sjuka kort efter vaccineringen. En av patienterna dog bara några dagar senare. En expertgrupp vid Rikshospitalet, ledd av Holme, har utrett varför de tre sjukvårdsanställda fick svåra blodproppar efter att ha vaccinerats.

– Orsaken till våra patienters tillstånd har nu hittats, sade överläkaren och professorn Pål Andre Holme till VG.

Vaccin orsakar livsfarlig immunreaktion

Patienterna kom in till sjukvården med akuta smärtor och hade blodproppar på ovanliga ställen som mage och hjärnan. De hade även blödningar och ett lågt antal blodplättar. Det var i söndags som en av de tre sjukvårdsanställda avled. Offret var en kvinna under 50 år och som likt de andra som insjuknat helt saknade grund för de plötsliga allvarliga symptomen. Den enda gemensamma faktorn var att de kort innan hade vaccinerats med AstraZenecas vaccin. Kvinnan som avled hade fått sin vaccination tidigare i förra veckan, lagts in på lokalsjukhus på torsdagen och förflyttades till Rikshospitalet på fredagen.

– Tyvärr gick det inte att rädda livet på henne. Hon dog igår. Det var en patient som tidigare var frisk. Hon fick all intensivbehandling vi kunde ge på Rikshospitalet, sade Pål Andre Holme vid avdelningen för blodsjukdomar till Verdens Gang.