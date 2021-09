Flera av USA:s delstater vägrar införa Bidens ”diktatoriska” vaccintvång

Publicerad: 27 augusti, 2021, 08:38

Bara två veckor innan Göteborgsvarvet skulle ha ägt rum den 11 september, meddelar arrangören Göteborgs Friidrottsförbund att loppet ställs in. Detta trots att loppet redan hade flyttats från maj till september för att möjliggöra att det skulle äga rum. Nu ställer arrangören in, trots att de formellt sett hade möjlighet att anordna det utan att bryta mot någon lag. Man skriver dock att man inte ville göra det eftersom man haft en ”dialog” med myndigheterna och inte ville gå emot deras rekommendationer.

”Prognoserna för att loppen skulle kunna arrangeras har varit goda, men dagens verklighet och den negativa utvecklingen i närtid gör att det inte är försvarbart att arrangera ett evenemang i den här storleken just nu. Pandemin pågår, smittspridningen ökar återigen och belastningen på vården är fortsatt hög, så efter en helhetsbedömning var beslutet att ställa in årets folkfest det enda rätta”, skriver tävlingsläkaren i ett utskick till alla deltagare.

Trots att man haft intensiv kontakt med sjukvården och Folkhälsomyndigheten om huruvida loppet skulle anordnas eller inte, uppmanade man folk att anmäla sig till loppet så sent som fyra dagar före man beslutade att ställa in det. Göteborgsvarvets sociala medier uppdaterades löpande med nyheter om att loppet närmar sig.

Får inte deltagaravgiften återbetald

De totalt tiotusentals löpare som anmält sig får dock varken deltagaravgiften återbetald eller biljett till nästa års lopp. Deltagaravgiften på 795 kronor per person behålls av förbundet, som hade skrivit in i villkoren att de kan ställa in loppet med hänvisning till pandemi utan att ge någon kompensation.

Nu uppmanar Göteborgs Friidrottsförbund alla besvikna löpare att genomföra ett ”digitalt” Göteborgsvarv, där man uppmanas att springa ett halvmaraton på egen hand var som helst. Därefter får man rapportera in sitt resultat digitalt och får en medalj hemskickad.

På sociala medier är många löpare rasande och påpekar att de nu betalat 795 kronor för att springa hemma i löpspåret.

”Genom den hårt pressade ekonomiska situation Göteborgsvarvet och Göteborgs Friidrottsförbund befinner sig i kan vi inte betala tillbaka anmälningsavgifterna utan att riskera förbundets och loppets överlevnad. Hoppas du vill delta i vårt digitala lopp 🙏”, skriver Göteborgsvarvet till en löpare som undrar om hon får tillbaka sina pengar eller får en ny biljett.

På Göteborgsvarvets instagramkonto haglar nu arga kommentarer från besvikna löpare som säger att de inte tänker anmäla sig nästa år. Den mest gillade kommentaren följer nedan:

”För blott fyra dagar sedan lade ni ut YTTERLIGARE en peppig påminnelse om ”anmäl er, fortfarande platser kvar!”. Ni kan ju inte ha vetat att det inte var påväg hit med det obscena antalet anmälda som redan fanns?! Sprang virtuellt förra året, fick en löjlig pin och ett pannband istället för medalj, strava-appen fungerade dåligt där jag sprang och batteriet höll på att ladda ur. Man betalar för UPPLEVELSE, för PUBLIKEN, för VÄTSKEKONTROLLERNA och MEDALJEN. Jag är anmäld till både varvet och maraton och det är helt orimligt att man inte ska få pengarna tillbaka när man inte får varan man betalat för. Fine, får jag medalj får jag väl springa ett virtuellt lopp och därigenom få en sämre tid än jag skulle MEN jag vänder mig mot att ni försökt värva folk i det sista med vetskapen om att inga pengar betalas tillbaka. Allt för att dryga ut kassan. Jag förstår att den ekonomiska situationen är pressad men detta är. Inte. Okej.”

Flera användare uttrycker hopp om att Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ska gå vidare med en process mot Göteborgsvarvet.

Ordföranden: en skandalomsusad och korruptionsanklagad socialdemokratisk invandrare

Ordföranden Jahja Zeqiraj säger till media att föreningens överlevnad hotas om man skulle återbetala de mångmiljonbelopp som man fått in i deltagaravgifter.

Zeqiraj var tidigare förtroendevald i Socialdemokraterna och ordförande för kommunens fastighetsnämnd. Han anklagades för korruption sedan han anvisat attraktiv mark direkt till Skanska istället för att låta tomten gå ut på marknaden först. Han hamnade även i blåsväder sedan han ingått ett avtal där kommunen lovade att ett skandalomsusat företag inte skulle få sina byggplaner upprivna av domstol – en garanti som är omöjlig för en kommun att ställa ut eftersom en kommun inte kan sätta sig över domstolsbeslut.

Senare, på grund av interna strider, lämnade han Socialdemokraterna och gick med i det lokala partiet Demokraterna, som han sedan lämnade när de förlorade makten. Han blev då först lobbyist, och senare ordförande för Göteborgs Friidrottsförbund.

Källa: GP