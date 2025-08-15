Flicka kidnappades – våldtogs av över 200 män

Enligt indisk polis i staden Mira-Bahyandar ska flickan, som bara är 12 år gammal och från Bangladesh, ha rymt hemifrån när hon fått ett underkänt betyg på ett prov i skolan, av rädsla för hur hennes föräldrar skulle reagera.

Hon flydde hemmet med hjälp av en kvinna hon lärt känna, men kvinnan svek flickans förtroende och smugglade henne över gränsen till Indien. Där såldes hon till en prostitutionsring som specialiserat sig på att kidnappa och sälja barn. Hon togs därefter till en bordell där hon hölls fången och våldtogs flera gånger varje dag av över 200 indiska män.

Våldtogs hundratals gånger

Det var först den 16 juli som hon kunde fritas av en enhet inom den lokala polisen som specialiserar sig på anti-trafficking tillsammans med organisationerna Exodus Road India Foundation och Harmony Foundation som arbetar mot den utbredda sexhandeln med barn.