Florida förbjuder vädermodifiering och geoengineering

Enligt de officiella uppgifterna från Floridas senat antogs lagen med 82 röster för och 28 emot i representanthuset, efter en passage i senaten den 3 april 2025. Texten förbjuder “besprutning, utsläpp eller spridning, på något sätt, av kemikalier, kemiska föreningar, ämnen eller anordningar i atmosfären i denna stat i det uttryckliga syftet att påverka temperaturen, vädret eller intensiteten av solljus”, och gör dessa handlingar straffbara med ett maxstraff på 5 års fängelse och böter på 100 000 dollar.

Denna lagstiftning, framlagd av senator Ileana Garcia och representanten Kevin Steele, har presenterats som ett svar på oro över påstådda ”chemtrails”, även om Newsweek konstaterar att lagförslagets språk talar om denna teori utan direkta vetenskapliga bevis. Massiv medborgarmobilisering, med nästan 100 000 mejls på tre månader till delstatens lagstiftare, och stödet från Global Wellness Forum har spelat en nyckelroll för att driva igenom lagen. Detta prejudikat kan påverka 24 andra delstater som funderar på liknande lagstiftning, med stöd av Robert F. Kennedy Jr. och Lee Zeldin från EPA.

