Flykten från dödsskuggans dal

Cregg Lund har återgått till sina rötter, men han var nära att dö på kuppen. Numera lever han med sin familj på en gård i Kalifornien. De är beväpnade till tänderna, tränade i självför­svar och omgärdade av skyddsanordningar. När som helst kan personerna han förargat försöka röja dem ur vägen, men chansen är mindre nu när hans roman väl är släppt. Det är åtminstone vad den gamle mannen i cowboyhatt och solglasögon antar i in­tervjuer.

Arbetet med hans alltmer uppmärksammade bok Sili­con Satan: A Software Engineer’s Narrow Escape from the Luciferian Elite’s Satanic Control over Silicon Valley (2024, oberoende utgiven) började med att han berättade om sitt liv för medieprofilen och författaren Jerome Corsi. Corsi blev berörd av Lunds öde, och en vänskap växte fram där de gemensamt tog tag i skrivandet. Lund be­stämde sig för att boken skulle bli fiktion med fingerade namn. Men traumatiska minnen som återuppväckts hos Lund kom i vägen. Vid ett tillfälle raderade han allt, men tog sig i kragen och började om.

Det tog sex år att få boken klar. Författaren har länge kämpat med en paralyserande skräck inför att berätta om vad han varit med om. De mäktiga människor som fi­gurerar i boken är enligt den nu drygt 60-årige Lund mer än bara psykopater. De vägleds av en urgammal religion med frekventa inslag av ritualmord, sexuell tortyr och kannibalism. Utpressning är för dem den grundläggande sociala valutan, och även garantin för yrkesmässig befor­dran. Vad som händer med någon som förråder en hem­lig maktstruktur av det slaget är inte svårt att räkna ut.

Boken förmedlar också en social kommentar genom huvudpersonen Rogs uppväxt under 1970-talet på en hästranch i Kalifornien. Det var tiden för månresan med Apollo 15, när Intel lanserade sin första mikroproces­sor och då elektronisk post tog steget ut i datornätverk. Dessutom var den sexuella revolutionen i full sving, oavbrutet kommunicerad genom popkulturen. Den nya livsstilen påverkade både Rogs släkt och sammanhåll­ningen i grannskapet. Sex blev mer av ett rebelliskt nöje, en sorts fritidsaktivitet avskuren från kärlek och ömhet. De många skildringarna av hemliga sexuella möten i bygden framstår i början som överdrivna eftersom de är så detaljerade. Boken får nästan en pornografisk prägel, och det blir svårt att förstå varför. Först senare blir grep­pet dramaturgiskt begripligt när familjen splittras av alla lögner, hot och en bisarr otrohetsaffär. Gården som Rog blivit lovad försvinner genom en släktings finansiella spekulationer, även det med grund i en hemlig relation.