Efter att Cregg Lund (t.h.) berättade om sitt liv i Silicon Valley för författaren och den politiske kommentatorn Jerome Corsi (t.v.), började arbetet med boken Silicon Satan. Efter att boken givits ut, har Lund både blivit fysiskt attackerad och hotad med stäm-ningar. Han har nu i princip gått under jorden med sin familj. I sin podd Corsi Nation har Jerome Corsi flera gånger intervjuat Lund om hans 25-åriga karriär i Silicon Valley. Corsi har en doktorsgrad i statsvetenskap på Harvard och har författat flera bästsäljande böcker om politisk korruption. Stillbild: YouTube

Flykten från dödsskuggans dal

  • , 14:34
BOKRECENSION
Cregg Lunds bok om sin karriär som framgångsrik programvaruutvecklare släpptes 2024, året innan Epsteinfilerna blev offentliga. I boken berättar Lund om hur hans begåvning tog honom från amerikansk landsbygd till den sociala gräddan av Silicon Valley. Där mötte han något uråldrigt och mordiskt med globala tentakler – som genom en fruktansvärd ritual ville inviga honom till ett liv i dess tjänst.

Cregg Lund har återgått till sina rötter, men han var nära att dö på kuppen. Numera lever han med sin familj på en gård i Kalifornien. De är beväpnade till tänderna, tränade i självför­svar och omgärdade av skyddsanordningar. När som helst kan personerna han förargat försöka röja dem ur vägen, men chansen är mindre nu när hans roman väl är släppt. Det är åtminstone vad den gamle mannen i cowboyhatt och solglasögon antar i in­tervjuer.

Silicon Satan: A Software Engineer’s Narrow Escape from the Luciferian Elite’s Satanic Control over Silicon Valley, av Cregg Lund. Oberoende förlag, 2024, 432 sidor. Språk: engelska

Arbetet med hans alltmer uppmärksammade bok Sili­con Satan: A Software Engineer’s Narrow Escape from the Luciferian Elite’s Satanic Control over Silicon Valley (2024, oberoende utgiven) började med att han berättade om sitt liv för medieprofilen och författaren Jerome Corsi. Corsi blev berörd av Lunds öde, och en vänskap växte fram där de gemensamt tog tag i skrivandet. Lund be­stämde sig för att boken skulle bli fiktion med fingerade namn. Men traumatiska minnen som återuppväckts hos Lund kom i vägen. Vid ett tillfälle raderade han allt, men tog sig i kragen och började om.

Det tog sex år att få boken klar. Författaren har länge kämpat med en paralyserande skräck inför att berätta om vad han varit med om. De mäktiga människor som fi­gurerar i boken är enligt den nu drygt 60-årige Lund mer än bara psykopater. De vägleds av en urgammal religion med frekventa inslag av ritualmord, sexuell tortyr och kannibalism. Utpressning är för dem den grundläggande sociala valutan, och även garantin för yrkesmässig befor­dran. Vad som händer med någon som förråder en hem­lig maktstruktur av det slaget är inte svårt att räkna ut.

Boken förmedlar också en social kommentar genom huvudpersonen Rogs uppväxt under 1970-talet på en hästranch i Kalifornien. Det var tiden för månresan med Apollo 15, när Intel lanserade sin första mikroproces­sor och då elektronisk post tog steget ut i datornätverk. Dessutom var den sexuella revolutionen i full sving, oavbrutet kommunicerad genom popkulturen. Den nya livsstilen påverkade både Rogs släkt och sammanhåll­ningen i grannskapet. Sex blev mer av ett rebelliskt nöje, en sorts fritidsaktivitet avskuren från kärlek och ömhet. De många skildringarna av hemliga sexuella möten i bygden framstår i början som överdrivna eftersom de är så detaljerade. Boken får nästan en pornografisk prägel, och det blir svårt att förstå varför. Först senare blir grep­pet dramaturgiskt begripligt när familjen splittras av alla lögner, hot och en bisarr otrohetsaffär. Gården som Rog blivit lovad försvinner genom en släktings finansiella spekulationer, även det med grund i en hemlig relation.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

  • , 14:34

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Johannes Berg

maj 6, 2026

Dystopi med mordiska hushållsrobotar

🟠 BOKRECENSION Verkligt relevant dystopisk science fiction måste utmana sin egen tids tabu och styrande tankesätt för att ha något att säga sin samtid. Ett klassiskt grepp är att fråga: Om det fortsätter i nuvarande riktning, var kommer vi då att hamna i framtiden? Det är ju inte bara den tekniska utvecklingen, utan också uppfattningar och föreställningar som behöver skärskådas. Vi ska i denna recension ta en titt på en roman från ett relativt ungt förlag, Lava förlag. Författaren heter Per Johan Persson och Wellhaven: Svavlet och lögnen är hans debut

Dissent Into Madness: När makten använder psykiatrin som vapen

🟠 FILMRECENSION I en tid där samtalet om yttrandefrihet är mer polariserat än på länge, och avvikande röster snabbt avfärdas som "galna foliehattar", "psykiskt sjuka konspirationsteoretiker" eller värre, kommer den kanadensiske Japan-baserade dissidenten, influencern, författaren och politiske analytikern James Corbetts dokumentär Dissent Into Madness som en kraftfull påminnelse om hur psykiatri kan användas för att tysta opposition. Den timslånga dokumentären, släppt i september 2025, är inte bara en genomgång av historiska och moderna övergrepp – den fungerar även som en varningssignal för så kallad politisk psykiatri.

🟠 BOKRECENSION Cregg Lunds bok om sin karriär som framgångsrik programvaruutvecklare släpptes 2024, året innan Epsteinfilerna blev offentliga. I boken berättar Lund om hur hans begåvning tog honom från amerikansk landsbygd till den sociala gräddan av Silicon Valley. Där mötte han något uråldrigt och mordiskt med globala tentakler – som genom en fruktansvärd ritual ville inviga honom till ett liv i dess tjänst.

