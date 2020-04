FN varnar: Coronavirusåtgärder kan orsaka global matbrist

”LÄNDER BÖRJAR HAMSTRA MAT på grund AV CORONAVIRUS- FARHÅGOR, HOTAR VÄRLDSHANDELN” lyder rubriken. På bilden syns ett gigantiskt lager av vete, ett av många liknande som inte längre når omvärlden. När flera av världens största veteproducenter stoppar exporten kommer priserna stiga och brist hota. Detta gäller även otaliga and­ra lantbruks- och matprodukter. Skärmavbild: The Straits Times

FN varnar för en snart förestående global matbrist om inte regeringar agerar. Länder som stänger ned för att bromsa spridningen av Covid-19 skapar allvarliga störningar av både distributionskedjan och själva matproduktionen. Arbetare kan inte längre ta sig till jordbruken som varken kan så eller skörda. Länder tvingas införa exportförbud som förvärrar situationen än mer. Nya Tiders källor uppmärksammar oss också på för matförsörjningen än mer allvarliga bakomliggande orsaker, vilka sammantaget med långtgående pandemiåtgärder riskerar att skapa en katastrofal matsituation.

Det är Maximo Torero, chefsekonom vid FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, The Food and Agriculture Organization (FAO), som slår larm.

– Skördarna har varit goda och utsikterna för stapelgrödor är lovande, men en brist på jordbruksarbetare som förorsakats av viruskrisen och ett steg mot protektionism – tullar och exportförbud – innebär att problem snabbt kan dyka upp under de kommande veckorna, varnar Torero i den brittiska nyhetstidningen The Guardian den 26 mars.

Chefekonomen vid FAO säger att ”Det värsta som kan hända är att regeringar begränsar matflödet”, och menar att ”Alla åtgärder mot frihandel kommer att vara kontraproduktiva. Nu är det inte läge för begränsningar eller införande av handelshinder. Nu är det dags att skydda matflödet runt om i världen”. Torero uppmanar regeringar att de måste motstå påtryckningar från ”vissa håll” för att skydda sin egen befolknings matförsörjning genom att begränsa exporten, något många länder redan har börjat göra.

Kyla och väta förstör skördar

Nya Tiders källor med god insyn i matdistribution och -produktion uppmärksammar oss på flera intressanta detaljer gällande utspelet och systemtidningens artikel. Våra källor kräver anonymitet då informationen är känslig av flera skäl och de inte vill riskera sina anställningar. De avslöjar att skördarna förra året var rekorddåliga globalt sett och katastrofala på många platser i världen.

Detta främst beroende på minskade Daily Growth Units (DGU) eller Dagliga tillväxtenheter på svenska. Begreppet används inom jordbruksforskning och av multinationella jordbruksföretag för att förutspå skördar i olika regioner, då DGU är ett mått på absolut eller relativ tillväxt. Avgörande faktorer är dag- och nattemperaturer. Det betyder i klartext hur mycket värme och sol grödorna får, som får dem att växa. Det kan mätas i and­ra tidsenheter, till exempel timmar. De påtalar att DGU var exceptionellt dåliga runt om i världen 2019, vilket resulterade i långsam och dålig tillväxt.

Något som ytterligare förvärrades drastiskt av mycket omfattande översvämningar runt om i världen och inte minst i Nordamerika. Eftersom märkbart lägre temperaturer, dag och natt, på så många platser strider mot den påbjudna ”globala uppvärmningen” så är det därför något västmedia inte vill rapportera om. Det går dock att se i olika rapporter och inte minst i de rekorddåliga skördarna förra året, men ingen inom jordbruksnäringen i västvärlden vågar gå ut och berätta detta.

För låg DGU sammantaget med för mycket nederbörd och översvämningar, båda kännetecknen för kyligare klimat, ledde till att många jordbrukare och då inte minst i Nordamerika väntade in i det sista med att skörda hösten 2019. Det resulterade i omfattande förluster av skördar då snö och kyla, som kom ovanligt tidigt på många platser, hann förstöra dem. Bönder som hann skörda i tid fick betydligt mindre och i många fall mer omogna skördar än vanligt. Det gav mindre intäkter eller för vissa närmast inga alls. Detta gjorde att många jordbruk i USA slogs ut redan 2019. EU slog också larm just 2019 att tusen europeiska jordbruk per dygn (sic!) lades ned – totalt nästan 400 000 på ett enda år.

Våra källor varnar oss för att det ser än sämre ut i år, både inför sådden på norra halvklotet och skördarna på södra. De understryker att FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO har fel gällande ”goda skördar” och att syftet med utspelet främst handlar om att puffa för en globalistisk agenda där nationella regeringar och deras försök att skydda sin egen befolkning från svält målas upp som problemet fast det i grunden handlar om uteblivna skördar och en globaliserad matproduktion med långa distributionsvägar. Deras iakttagelse styrks av The Guardians ingress som lyder: ”Protektionistiska åtgärder av nationella regeringar under corona­viruskrisen kan provocera matbrist runt om i världen, varnar FN:s livsmedelsorgan”.

Export och produktion ställs in

Våra källor instämmer med FN:s varning gällande förestående matbrist, liksom att vissa länder börjar se över sin export och stoppa den. Kazakstan har till exempel helt förbjudit export av vetemjöl, som landet är en av världens största exportörer av, samt infört begränsningar för export av bovete och grönsaker som lök, morötter och potatis. Vietnam, världens tredje största risexportör, har tillsvidare upphävt exportavtal för ris.

Den 27 mars rapporterade amerikanska Bloomberg att Ryssland, världens största veteexportör, också förbereder begränsning av spannmålsexporten för att skydda sin egen livsmedelssäkerhet inför coronaviruspandemin, som fått landet att stänga sina gränser och införa obligatorisk ”semester” för befolkningen. Serbien stoppar export av solrosolja med mera. Många and­ra länder gör samma sak. FN säger att coronavirus­situationen med nedstängda länder påverkar inte bara distributionskedjan, utan också produktionen.

– Vi måste vara noga med att inte bryta matkedjan och logistiken eller så kommer vi att få problem med färska grönsaker och frukt snart, påtalar Torero. Han påminner om att ”frukt och grönsaker är mycket arbetsintensiva” samt att om arbetskraften inte kan ta sig till jordbruken så hotas också själva produktionen. Torero menar att vital arbetskraft måste tillåtas ”fortsätta göra sitt jobb” samtidigt som smittspridningen bromsas. Bönder slår larm om både inställd sådd och skörd på grund av utebliven arbetskraft samt svårighet att få utsäde, gödsel och besprutningsmedel levererade. Till detta ska läggas insjuknade arbetare, något som skapat problem hos matproducenter i otaliga länder. Det har bland annat drabbat några av USA:s största matproducenter, som Sanderson Farms och Smithfield Food. Snart stigande matpriser kan dessutom komma att slå ännu hårdare mot länder med svaga valutor och som saknar självförsörjning.

– Länder som Storbritannien, med en sjunkande valuta och hög importnivå, kommer också sanno­likt att få se livsmedelspriserna stiga om inte regeringen vidtar åtgärder eller dagligvaruhandlarna absorberar en del av kostnaderna, förklarar FAO:s chefsekonom.

Det stämmer också på Sveriges nuvarande svaga situation. Tiden då Sverige var självförsörjande är sedan länge förbi och det senaste året har svenska kronan rasat kraftigt i värde – periodvis näst mest i hela världen.

Katastrofal ”häxbrygd”

Det är inte bara matproduktionen och distributionen av densamma som i slutänden hotar oss, utan även hur distributörer och återförsäljare agerar.

– Om handlarna börjar bli nervösa kommer förhållandena att bli svåra, varnar Torero. Han förklarar att ”Det behövs bara att en stor aktör fattar ett beslut [som stör utbudet av stapelgrödor] och det kommer att påverka överallt. Chefsekonomen kräver att ”regeringarna måste reglera ordentligt” för att ”hålla liv i livsmedelskedjan” utan att ”snedvrida marknaden”.

Våra källor ger honom rätt i sak, men påtalar att det är lättare sagt än gjort. De berättar till exempel att världsmarknadspriserna på mat, som nästan allt annat med få undantag, har fallit senaste tiden. Men avslöjar att det är en sanning med modifikation. Matkontrakt kan köpas billigt, men för att få maten levererad måste höga ”premier” betalas. De menar att marknadspriserna för mat är på väg att haverera och varnar för en kommande prisstegring. Följande skäl anger de för detta:

De biljontals dollar som pumpats in i finansmarknaderna de senaste veckorna ger en snart stigande inflation, minskad matproduktion samt försvårade och därmed fördyrade transporter driver upp priserna. Till detta ska läggas länder som stoppar export och stora distributörer som har alla skäl att hålla på sina lager för att sälja dem dyrare senare, samt återförsäljare, som på grund av nya regeringsdirektiv får ta smällarna själva, inte vill köpa dyrt och sälja billigt. Sammantaget en ”häxbrygd” som enligt våra källor kan få katastrofala följder.

De säger att coronaviruskrisen kommit mycket olägligt, när matläget redan började bli ansträngt, och varnar för inte bara kraftigt höjda matpriser, utan även matbrist och potentiell massvält i förlängningen. De uppmanar oss att ha ordentligt med mat hemma och snarast se över möjligheterna att odla mat själva, både inom- och utomhus.