Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Folkets och kommunstyrelsens logotyp sida vid sida. Bild: Skurup kommun

Folket drar i nödbromsen

  • , 19:16
LEDARE
Den 5 oktober anordnade Skurup en kommunal folkomröstning, som sannolikt gick de allra flesta svenskar förbi. Det kanske inte är så konstigt. Frågan handlade om kommunens nya logotyp. Knappast intressant utanför kommunens gränser. Eller?

I det som idag är Skurups kommun ligger byn Västra Vemmenhög, där pojken Nils Holgersson startar sin under­bara resa genom Sverige på ryggen av en gås. Selma Lager­löfs skildring av Sveriges olika land­skap, och deras flora och fauna, var först tänkt som en skolbok i geografi när den kom ut i början av 1900- talet. Med tiden blev det ett av den svenska litteraturhistoriens allra viktigaste och mest älskade verk.

Selma Lagerlöfs klassiker från 1906. Foto: Nya Tider

 

I Skurups kommunlogotyp syntes Nils Holgersson uppe på en gås, samt texten ”Nils Holgerssons hembygd”.

Men för några år sedan beslutade Skurups politiker att alla referenser till Nils Holgersson skulle bort. Vid årsskiftet trädde den nya, avskalade logotypen i kraft.

Nu var inte sista ordet sagt. Det som var så självklart för somliga av stadens politiker, var inte alls lika självklart för folket. Ett folkinitiativ startades, där namnunderskrifter samlades in för att hålla en folk­omröstning om att återgå till den gamla logotypen. Eftersom tillräck­ligt många ledamöter av fullmäktige sympatiserade med initiativtagarna, blev det också en folkomröstning. Där röstade hela 90 procent för att återgå till den gamla logotypen. Kommunledningen har sagt sig vara redo att respektera beslutet. Och i veckans nummer intervjuar vi logo­typens formgivare som uttrycker sin stora glädje över att hans gamla logo­typ får leva vidare.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 19:16

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Vávra Suk

Chefredaktör och ansvarig utgivare
oktober 21, 2025

Relaterat

Massmedier spred lögnen om kinesisk surrogatrobot

Massmedier spred lögnen om kinesisk surrogatrobot

av Karl Björkman
augusti 29, 2025

🟠 LEDARE En fejkad nyhet om en kinesisk robot med artificiell livmoder spreds av ett stort antal massmedier i Väst, inklusive svenska, trots att det var en uppenbar bluff. Det är något som visar på vikten av alternativmedier som Nya Tider där målet är att ge läsaren en helhetsbild men framför allt något som blir alltmer sällsynt: sanningen.

Är islam problemet?

Är islam problemet?

av Vávra Suk
augusti 19, 2025

🟠 LEDARE Jihadism är ett stort problem. Vi har fått erfara terrordåd även hemma i Sverige, vilket lett till en permanent ändrad stadsbild med jihadistbarriärer i betong och stål på våra gator. Men vem släppte in muslimerna i Sverige? Vem var det som byggde upp talibanerna och finansierade Islamiska staten? Media får allmänheten att fokusera på symptomen samtidigt som man aktivt döljer orsakerna.

Läs även:

Partiet som försvann

Partiet som försvann

av Jan Milld
oktober 20, 2025

🟠 KRÖNIKA Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson har nu med Vitboken ”tvättat byk” offentligt, bett om ursäkt för det tidiga SD och tagit avstånd från 1980-talets Sverigevänner. Mig kan detta idag inte förvåna.

Patriotisk protestdemonstration i Warszawa – ”Låt oss rädda Polen”

Patriotisk protestdemonstration i Warszawa – ”Låt oss rädda Polen”

av Sophie Kielbowska
oktober 16, 2025

🟠 KRÖNIKA Under lördagen den 11 oktober sammankallade Polens konservativa parti PiS (Lag och Rättvisa) till en patriotisk demonstration på Slottsplatsen i Warszawa. Delegationer från hela landet kom med bussar och bilar för att visa sitt stöd och samtidigt protestera mot EU:s migrationspakt, Mercosuravtalet och avtalet med Ukraina. De två sistnämnda slår hårt mot den polska jordbruksekonomi.

Mobilisering: Nya Tider behöver Din hjälp – NU!

Mobilisering: Nya Tider behöver Din hjälp – NU!

av Christer Ericsson
oktober 13, 2025

🟠 LEDARE Det är nu drygt två månader kvar av detta år och vi befinner oss därmed i den sista fasen i nedtrappningen av presstödet som gör det möjligt att driva vidare Nya Tider i sitt nuvarande format. Jag tänker då inte minst på vårt högkvalitativa – till såväl innehåll, som papper och tryck – 68-sidiga magasin. Det blev en oväntat stor succé när vi lanserade det i januari 2024. Gamla trogna läsare uppskattade den rejäla uppgraderingen från tabloid och det gav oss också en ny läsekrets, som uppskattar det fina magasinformatet. Att vi valde att ta det steget var faktiskt en konsekvens av att EU attackerade oss och försökte få oss att lägga ned. Låt mig förklara.

Integrationsskuld?

Integrationsskuld?

av Henrik Paetau
oktober 12, 2025

🟠 DEBATT Sverige kan sägas ha en försvarsskuld, emedan flera successiva regeringar har bantat ned vårt försvar och vår beredskapsreserv. Som bäst åtgärdas bristerna i dessa vitala samhällssektorer. Vi har även en betydande utbildningsskuld, i synnerhet inom grundutbildningen, men även inom yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen, där elevernas brister i läskunnighet och läsförståelse gör det svårt för dem att tillägna sig elementär kurslitteratur.

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Illuminatorden, ett ansikte med många masker
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Illuminatorden, ett ansikte med många masker

🟠 BOKRECENSION Illuminatorden har de senaste årtiondena stått alltmer i centrum för diskussionen runt hemliga ordnar. Dess grundande 1776 är historiskt belagt, men vad som sedan har hänt med den är mer oklart. I denna bok, späckad med fakta, resonemang och hypoteser, tecknar den välmeriterade amerikanske journalisten Jim Marrs (1943–2017) en bred översiktsbild över de hemliga sällskapens historia och idévärld. Författaren har arbetat utifrån ett mycket stort källmaterial, och är inte rädd för att ställa upp djärva teorier. Mycket av det citerade källmaterialet är verkligen häpnadsväckande.

av Hans-Olof Andersson
oktober 5, 2025

Kultur

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT19web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.