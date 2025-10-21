Folket drar i nödbromsen

I det som idag är Skurups kommun ligger byn Västra Vemmenhög, där pojken Nils Holgersson startar sin under­bara resa genom Sverige på ryggen av en gås. Selma Lager­löfs skildring av Sveriges olika land­skap, och deras flora och fauna, var först tänkt som en skolbok i geografi när den kom ut i början av 1900- talet. Med tiden blev det ett av den svenska litteraturhistoriens allra viktigaste och mest älskade verk.

I Skurups kommunlogotyp syntes Nils Holgersson uppe på en gås, samt texten ”Nils Holgerssons hembygd”.

Men för några år sedan beslutade Skurups politiker att alla referenser till Nils Holgersson skulle bort. Vid årsskiftet trädde den nya, avskalade logotypen i kraft.

Nu var inte sista ordet sagt. Det som var så självklart för somliga av stadens politiker, var inte alls lika självklart för folket. Ett folkinitiativ startades, där namnunderskrifter samlades in för att hålla en folk­omröstning om att återgå till den gamla logotypen. Eftersom tillräck­ligt många ledamöter av fullmäktige sympatiserade med initiativtagarna, blev det också en folkomröstning. Där röstade hela 90 procent för att återgå till den gamla logotypen. Kommunledningen har sagt sig vara redo att respektera beslutet. Och i veckans nummer intervjuar vi logo­typens formgivare som uttrycker sin stora glädje över att hans gamla logo­typ får leva vidare.