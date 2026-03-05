Förlagsbutiken
Folkpartiet var ett av Sveriges starkaste partipolitiska varumärken, och uppfattades som ett klassiskt borgerligt parti med fokus på skolfrågan. År 2015, när den liberala politiken nådde sin kulmen i Sverige, beslutade partiet att ändra namn, logotyp och politisk profil. Det kan ha varit partiets största misstag. Kort därefter skedde nämligen ett stort retoriskt skifte i samhällsdebatten och en gradvis omläggning av politiken, i mer nationalistisk och konservativ riktning. Foto: Flickr, SVT Play

Folkpartiet blev Liberalerna – sedan lämnade 70 procent av väljarna

  • , 20:13
INRIKES
Nu inleder Nya Tider årets valbevakning med särskilda fördjupande partireportage för varje parti. Först ut är krispartiet Liberalerna. Men vad beror krisen på, och vad skulle det innebära för regeringsbildningen om partiet åker ur riksdagen? Nya Tider skildrar hur partiets strategiska vägval – först vänsterut och sedan återigen högerut – orsakat opinionssiffror i fritt fall. Det senaste året har en rad toppföreträdare lämnat det som alltmer kommit att uppfattas som ett sjunkande skepp.

Det var hösten 2015 och Sverige nådde sin politiskt korrekta kulmen under den så kallade flykting­krisen. 163 000 asyl­sökande togs emot. Fredrik Reinfeldt hade förlorat valet året dessförinnan, men hans linje om ”Öppna era hjärtan” hade levt vidare i den socialdemokratiska regeringen med Stefan Löfvens ord ”Mitt Europa bygger inga murar”. Några månader senare kom dock verkligheten i kapp. Mottagningssystemen var nära kol­laps och det folkliga missnöjet sköt i höjden. Tvärt ändrades retoriken och en gradvis politisk omläggning inled­des.

Under denna höst fattades också ett annat beslut som hamnat i skym­undan – ett beslut som knappast gick att backa ur, och som kan påverka svensk politik under lång tid framöver.

På Folkpartiets årsmöte den 22 november 2015 bytte partiet namn till Liberalerna. Ett av Sveriges mest kända partipolitiska varumärken gick i graven, efter över 80 år som just Folkpartiet. Det hade länge upp­fattats som ett pragmatiskt parti för den borgerliga medelklassen, i hu­vudsak förknippat med ekonomisk politik och skolfrågor. Under flera årtionden var Folkpartiet också det ledande och största borgerliga par­tiet med 20–25 procent av rösterna. Först på 1970-talet övertog Modera­terna den rollen.

Jan Björklund lovade politisk förnyelse

Med namnbytet 2015 skulle partiet få ett större fokus på värderingsfrågor. Det var en ny, mer ”modern” profil, som låg i linje med den gränslöst li­berala tidsanda som rådde i Sverige i mitten av 2010-talet.

”Vi har de liberala idéerna i vårt DNA”, sa dåvarande partiledaren Jan Björklund till SVT. I en debattartikel i DN Debatt, bara några dagar före partistämman, förklarade han att det som genomfördes inte bara var ett enkelt namnbyte, utan en politisk omprofilering.

”För att markera vår politiska för­nyelse och ytterligare betona vår li­berala identitet och värdegrund tar vi nu nästa steg och byter namn till Liberalerna. Det är en tydlig mar­kör för behovet av liberalism i Sve­rige och världen och pekar också ut riktningen för den liberala framtidsagenda som vår politiska förnyelse syftar till”, skrev han.

I en folder om namnbytet och den nya politiska profilen skrev partiet att: ”Liberaler är världsmedborga­re”. De skrev även att de var för fri invandring, även om de inte använ­de just det begreppet. Visionen var dock tydlig: ”Alla ska tillåtas leva och verka där i världen som de själva vill.”

Logotypen väckte gapskratt och hån

Ett halvår senare kom den nya logo­typen. Den klassiska svenska blåklin­ten försvann.

”Den nya logotypen är ett tydligt, mjukt utformat L”, skrev partiet i ett pressmeddelande.

– Ett ”L” som är mjukt och varmt, sa formgivaren Göran Bok till TT.

Den nya logotypen blev snabbt ut­skrattad på sociala medier. De flesta påpekade nämligen att den såg ut som en penis, och menade att partiet omöjligen kunde ha missat associa­tionen. Flera menade att fallossym­bolen verkligen visade att Libera­lernas liberalism numera handlade om (sexualliberala) värderingar, inte ekonomi.

Ny logo. Folkpartiets klassiska svenska blåklint ersattes av ett ”mjukt och varmt L”. Logotypen väckte gapskratt och hån – många påpekade att den ser ut som en penis. Foto: NyT

 

Under dessa år var partiet i op­position, tillsammans med övriga allianspartier, och kunde därmed i relativ enskildhet genomföra sin om­profilering inför valet 2018.

Partiet tonade ned skolfrågan – som man var i särklass mest förknip­pad med. I stället blev ”integratio­nen” den viktigaste frågan.

– Det här blir huvudfråga i nästa års valrörelse, sa Jan Björklund 2017.

I valet fick partiet 5,4 procent, samma resultat som valet 2014.

Liberalerna begravde Alliansen

Men Sverige under denna tid var i snabb förändring. Det gamla libe­rala paradigmet kapsejsade: först i invandrings- och integrationsfrågor, och lite senare nådde förändringen även andra viktiga liberala mar­körer som jämställdhet, klimat och HBTQ. En annan tydlig förändring var att SD växte kraftigt, vilket till slut kom att spränga hela Alliansen: det borgerliga block och samarbete som lanserades av Fredrik Reinfeldt redan 2003, under den tid då SD var ett marginellt parti utanför riksdagen.

Vann valet – men förlorade ändå. I valet 2018 kampanjade KD, M, L och C gemensamt för en ny Alliansregering, inom ramen för det samarbete som Fredrik Reinfeldt format tidigare. Alliansen vann valet med knapp marginal. Liberalerna, tillsammans med Centerpartiet, kunde dock inte acceptera att sitta i en regering med stöd av SD. I stället valde de att ge stöd till en rödgrön regering som de varnat för i hela valrörelsen. Det blev slutet på Alliansen. Foto: Wikimedia

 

Liberalerna hängde inte med i ut­vecklingen. Namnbytet, logotypbytet och den nya politiska profilen hade marknadsförts med ord som ”mo­dernisering”, ”nästa steg” och ”fram­tidsagenda”. Men framtiden var inte liberal. Den var konservativ, och li­beralismens triumfer – i synnerhet de öppna gränserna – kom i debatten att bli det stora problemet och miss­taget.

Efter det mycket jämna valet 2018 uppstod regeringskris. De borgerliga partierna hade fått fler mandat än de rödgröna. En borgerlig alliansreger­ing kunde röstas fram – med stöd av SD.

Men Liberalerna vägrade att gå med på det. Även Centerpartiet säl­lade sig till denna linje.

I flera månader pågick diskussio­nerna.

Till slut meddelade Socialdemo­kraterna och Miljöpartiet att de säk­rat regeringsmakten – med stöd av just Liberalerna och Centerpartiet. Uppgörelsen kallades Januariavtalet och gav Liberalerna sakpolitiskt in­flytande i utbyte mot att de gav stöd till regeringen.

Det har beskrivits som att Libe­ralerna och Centerpartiet sprängde Alliansen i luften. Alliansen som samarbetsform byggde på den gamla ordningen där SD inte fanns i riksda­gen eller var för små för att få infly­tande. Men nu var SD landets tredje största parti med 17,5 procent av rös­terna.

Liberalerna, som hade gått till val som ett borgerligt parti och kampan­jat för Ulf Kristersson som statsmi­nister, anklagades nu för att ha för­rått väljarna. Partiet sa att de inte kunde sitta i, eller stödja, en regering som var beroende av Sverigedemo­kraternas stöd. Uppgörelsen med de rödgröna gjorde att partiet nu stämp­lades som tillhörande det rödgröna i stället för det borgerliga lägret.

Opinionsstödet föll dramatiskt. Det hade skett redan under hösten, då regeringskrisen pågick och Libe­ralerna meddelade sitt motstånd mot en ny borgerlig regering. Vid tiden för Januariavtalet var det nere på omkring 3 procent. Nästan hälften av väljarna hade lämnat sedan valet. Men alla lämnade inte till Modera­terna – en hel del försvann också i andra riktningen, till Centerpartiet, som också var med i Januariavtalet, men som under Annie Lööf hade en ännu starkare profil än Liberalerna för invandring och SD-motstånd.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

mars 5, 2026

