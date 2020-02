Folkstorm mot SAS efter skandinavfientlig propagandafilm

– Vad är egentligen skandinaviskt? Absolut ingenting, säger berättarrösten. Ett budskap som man sedan låter flera skandinaver upprepa på olika språk: nada, niente, there is no such thing. Allt är kopierat, lyder budskapet.

Demokratin påstås därefter komma från Grekland, föräldraledighet från Schweiz, vindkraftverk från Persien, cykeln och midsommarstången från Tyskland, lakrits från Kina, köttbullar från Turkiet och så vidare. Sekvensen illustreras med skandinaver som blir besvikna när man berättar detta för dem.

– Vi är inte ett dugg bättre än våra förfäder vikingarna, förklarar en afrikan i filmen.

”Skandinavien togs hit bit för bit” hävdar berättarrösten i slutet, vilket illustreras av bland annat en turbanförsedd man som anländer på flygplatsen.

En massiv storm av kritik bildades i sociala medier efter att filmen lanserats.