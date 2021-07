För första gången: Högre andel smittade i Finland än i Sverige

I en intervju i en av USA:s största konservativa talk shows, Tucker Carlson Tonight, säger läkaren Peter McCullough att australiensiska läkare som ordinerar hydroxiklorokin som behandling mot covid-19 fängslas i sex månader. Behandling av covid-19 är nu inte bara rekommendationer, utan lag.

”Om en läkare försöker hjälpa en patient med covid-19 med hydroxiklorokin, kommer den läkaren att sättas i fängelse i 6 månader”, säger McCullough till en chockad Tucker Carlson.

”Låt oss titta på Australien. De har varit relativt förskonade från covid-19. De har levt med drakoniska nedstängningar. De har en enormt följsam befolkning. De har levt i rädsla i 14 månader. TGA (landets folkhälsomyndighet) har riktlinjer för covid-19 med två dussin rekommendationer. Använd inte hydroxiklorokin. Använd inte Ivermectin. Använd inte steroider. Använd inte antikoagulantia. Använd inte … de listar allt du inte borde göra. Så, vad ska du göra? Svaret är ingenting”, säger McCullough.

Tucker Carlson: ”Så covid-19 blev känt i västvärlden i januari 2020. Det var för ett år och fyra månader sedan. Så, hur kunde hälsomyndigheten i Australien med så kort tid veta så säkert att de reglerade det i en förordning, att hydroxiklorokin inte är en effektiv behandling mot covid-19? Hur kunde det vara känt? Det kunde inte vara det, eller hur?”

Peter McCullough: ”Det kunde inte vara känt. Och i själva verket finns det delar av tidslinjen som tyder på att något som händer i världen är mycket fel. Och det händer över hela världen. Det är inte bara USA. Det är ännu värre i Kanada. Det finns läkare och sjuksköterskor i norra Europa och i Skandinavien som rapporterar om att de äldre får eutanasi, att de bokstavligen blir avlivade. Det händer hemska saker.”

Tucker Carlson frågar McCullough om hans bakgrund. Läkaren svarar:

”Jag har vittnat under ed. Jag har 600 publikationer i vetenskapligt granskad litteratur. Jag är ordförande för ett stort medicinskt sällskap. För närvarande är jag redaktör för två stora tidskrifter. Jag har varit övervakare i större läkemedelstest och stoppat försök tidigt av säkerhetsskäl. Och jag lovar er: Jag har ingen agenda, utan jag är djupt oroad över att något har spårat ur i världen. Det handlar om vetenskap. Det handlar om medicinsk litteratur. Det handlar om lagstiftning. Det handlar om befolkningar som hålls i rädsla, i isolering och i förtvivlan.”

Intervjun ägde rum i maj men har nyligen fått ökad spridning på sociala medier.

