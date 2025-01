Förföljelser, samt ökat intresse

Sedan 1995 har den italienska organisationen Open Doors hjälpt förföljda kristna samt rapporterat om förföljelser. Den 17 januari publicerade Hungary Today artikeln ”Number of Persecuted Christians Has Never Been So High” i vilken man får veta att under 2024 blev så många som 380 miljoner kristna förföljda för sin tro. Detta är det högsta antal som har dokumenterats av Open Doors.

För en av sju av världens kristna är misshandel, diskriminering och hot en del av vardagslivet. Det farligaste landet att vara kristen i är, enligt Hungary Today, Nordkorea där mellan 50 000-70 000 kristna sitter inspärrade på arbetsläger.

Även i Israel förföljs kristna, huvudsakligen av israelerna, vilket uppmärksammas extremt lite i västvärlden. Huruvida den vapenvila som nyligen ingåtts mellan Israel och Hamas kommer att påverka situationen för de kristna återstår att se.