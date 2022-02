Förlorad och rekonstruerad, Hur Bärnstensrummet återuppstod

Det var sannerligen världens åttonde underverk. Bärnstensrummet hade skänkts som en gåva till Peter den store av Ryssland från Fredrik Vilhelm I av Preussen år 1716 (se förra numret). Efter utsmyckningar och tillbyggnationer av först kejsarinnan Elisabet och sedan av Katarina den stora var detta rum mycket praktfullt med alla bärnstenspaneler, förgyllningar, ädelstensmosaiker, spegelpilastrar och träsniderier. Dock kom detta rum att gå förlorat.

Från palats till museum

År 1755 hade Bärnstensrummet installerats i Katarinapalatset, i den ryska staden Pusjkin några kilometer söder om Sankt Petersburg, på order av kejsarinnan Elisabet. Där hade rummet fått vara ostört, trots krig och revolution som ledde till att Ryssland blev Sovjetunionen. Men så inledde Tredje riket Operation Barbarossa den 22 juni 1941. Jess Blumberg, som tar upp detta i artikeln ”A Brief History of the Amber Room” (publicerad i Smithsonian Magazine 31 juli 2007) nämner att tyskarna sammanlagt lyckades lägga beslag på tiotusentals konstskatter under sin framryckning, innan de till slut hejdades och tvingades bakåt.



Artikeln fortsätter Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Kom ihåg mig Logga in Glömt ditt lösenord? Problem att logga in?