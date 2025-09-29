Förlagsbutiken
Ett täcke i brons ska påminna svenskarna om terrordådet på Drottninggatan, men ser mest ut att vara en påminnelse om den pågående förnedringen av offren, deras anhöriga och hela svenska folket. Foto: Stockholm konst

Förnedrings-TV, men av andra skäl

  19:34
KULTUR
På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

Återkommande mediala chockvågor har väl de flesta av oss bevittnat genom livet. En som jag minns särskilt var introduktio­nen av så kallad förnedrings-TV för några decennier sedan. ”Baren”, ledd av förned­ringskungen Robert Aschberg, till exem­pel. Där blev folk fulla och osams titt som tätt. En annan var ”Big Brother”. I det programmet filma­des deltagarna i sovrummet eller när de hade sex i du­schen. För många tittare var formatet upprörande, men förvånande snabbt blev det accepterat och populärt. Det gjorde att produktionerna blev allt fler.

På Wikipedia beskrivs underhållningsformen så här:

”Deltagarna anses frivilligt ha gått med på att med­verka och därmed enligt programbolaget förnedra sig i TV-showen, och ofta finns chansen att belönas ekonomiskt eller på något annat sätt med som en motiverande faktor.”

Chock på chock, det är den moderna tidens melodi, och nyligen fick vi uppleva ännu en medial chockvåg. En uppdaterad version av förnedrings-TV slog ned. Jag vet ärligt talat inte vad jag ska kalla den. Kanske problem­förnekelse-TV. Eller sorgparodi-TV. Möjligen kunde överpedagogisk PK-TV med svensk blodsmak också vara en be­skrivning av genren. En rad otäcka förnedringsmoment hade nämligen staplats på varandra, och den belöning som utgick till den deltagare som stod i fokus var tyvärr bara ytterligare förnedring. Troligen var han inte ens medveten om att han skulle förnedras från början, vilket även det måste ses som en förnyelse av genren.

Det hela föregicks av ett massmord som skedde den 7 april 2017 på Drottninggatan i Stockholm. Gärnings­mannen var en islamistisk uzbek som på papperet redan avvisats från Sverige. Han mosade så många fotgängare han kunde med hjälp av en lastbil han just stulit på gatu­krönet. Inälvor, blod och slungade kroppsdelar fanns lite överallt efter att lastbilen till slut krockat med Åhléns och mördaren hoppat ur och spankulerat ned i tunnelbanan.

Anhöriga förnedras. Den 7 april intervjuades terrormördade Ebba Åkerlunds far under synnerligen förnedrande former av TV4 Nyheterna. Intervjun stördes till större delen av en fanatisk invandrare som vrålade om ett pågående krig i Mellanöstern och viftade med en främmande flagga som tidvis kom in i bild. Mediehändelsen föranledde den moderate ministern Carl-Oskar Bohlin att gå ut på X och tala om svenskt vett och etikett och vikten av att inte vara en idiot. Stillbild: TV4

 

Det utgjorde bara startpunkten för förnedringsritua­len. Två dygn efter massakern arrangerades nämligen en ”opolitisk kärleksmanifestation” på Sergels torg. Bakom den låg en invandrad antirasistisk krögare som bland an­nat utlyst invandrarstrejk och startat ett parti för att mot­verka SD. En svensk-assyrisk Expressenkolumnist, som varit påtänkt för posten som kulturminister, hade också hjälpt till med kärleksprojektet. Det minst sagt osvenska spektaklet inbegrep visserligen en tyst minut, men i öv­rigt var det ”det öppna samhället” som för femtioelfte gången skulle bankas in i folks skallar genom popmusik och svulstiga tal av lokalpolitiker och invandrare från Mellanöstern. Engelsk-finska Miriam Bryant framförde en feministisk version av en Lars Forsell-låt som hand­lade om att vara lössläppt och bli full, halvpalestiniern Nano Omar sjöng om kärlek och att aldrig ge upp och ju­dinnan Sarah Dawn Finer framförde sitt schlagerbidrag på gitarr.

Budskapet var tydligt. Tänk inte efter, gå bara vidare, inget mer att se här. Att reflektera över huruvida samhäl­lets slafsiga öppenhet kunnat vara en orsak till terrorn fanns inte på agendan. Svenskarna skulle i första hand fostras för att sedan lotsas tillbaka in i den mångkultu­rella tortyrkammaren igen. Etniskt och kulturellt motive­rade våldsdåd riktade mot just svenskar – alltså det som dagar innan nått en ny kulmen – adresserades inte alls. Det gick ju inte. Vad skulle alla snälla invandrare säga då?

Under intervjun med Stefan Åkerlund vänds kameran mot den uppvärmda bronsmadrassen som ska hedra dödsoffren. En okänd man går demonstrativt fram och smeker den. Minnesmärket, som döpts till ”Fredad plats”, hänger över en betongmur framför betongkolossen Kulturhuset. Konstnären Ann-Sofi Sidén och arkitekten Mats Fahlander ligger bakom verket. Varför det tagit så lång tid att få det på plats är enligt Aftonbladet för att ”sverigedemokrater tyckte att det var fult och ville ha någonting annat”. Stillbild: TV4

 

  19:34

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Johannes Berg

september 29, 2025

