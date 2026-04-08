Försiktig vapenvila mellan USA och Iran – men Israel hotar fredsförsöken

Den amerikanska presidenten Donald Trump hotade Iran med massiva bombangrepp mot civila måltavlor som broar och kraftverk, vilket är ett uppenbart krigsbrott, och skrev på sociala medier att ”en hel civilisation kommer dö” – om Iran inte gick med på seriösa förhandlingar.

Sluttiden för att hotet inte skulle genomföras var tisdag klockan 20.00 amerikansk östkusttid, onsdag klockan 02.00 svensk tid. Med bara en timme och 28 minuter kvar meddelade Trump via sin sociala mediekanal Truth Social att Iran gått med på en ”fullständig, omedelbar och säker öppning av Hormuzsundet” samt en ömsesidig vapenvila som ska vara i två veckor.

Men en överhängande risk är Israel – som varit drivande bakom kriget och som nu fortsätter trappa upp konflikten genom omfattande angrepp mot civila mål i Libanon.

Vapenvila utlöst i två veckor

”På grundval av samtal med premiärminister Shehbaz Sharif och fältmarskalk Asim Munir i Pakistan, där de bad mig hålla tillbaka den destruktiva kraft som var på väg att sättas in mot Iran i natt, och under förutsättning att Islamiska republiken Iran går med på en fullständig, omedelbar och säker öppning av Hormuzsundet, går jag med på att avbryta bombningarna och attackerna mot Iran under en period på två veckor”, skrev Trump på Truth Social.

Han hävdade vidare att USA helt uppnått alla sina militära mål – ett budskap om att man helt krossat den iranska statens möjligheter till att tillverka atomvapen eller allvarligt kunna anfalla Israel, som Trump flera gånger tidigare hävdat, utan att det varit sant.

”Detta kommer att vara en tvåsidig vapenvila! Skälet är att vi redan har uppnått och överträffat alla militära mål och har kommit mycket långt i ett slutgiltigt avtal om långsiktig fred med Iran och fred i Mellanöstern”, skrev han.

Från Irans sida bekräftade landets utrikesminister Abbas Araghchi under natten att vapenvilan slutits mellan USA och Iran.

”Om attackerna mot Iran stoppas kommer våra mäktiga väpnade styrkor att avbryta sina defensiva operationer. Under två veckor kommer säker passage genom Hormuzsundet vara möjlig genom samordning med Irans väpnade styrkor och med vederbörlig hänsyn till tekniska begränsningar”, skrev han.

Nu väntar fortsatta diplomatiska ansträngningar och ett möte mellan representanter från USA och Iran i den pakistanska huvudstaden Islamabad under fredagen. Flera länder rapporteras ha varit involverade i medlingen, däribland Egypten och Turkiet, men viktigast har Pakistan varit, som aktivt medlade mellan parterna och där både USA och Iran tackat den pakistanska premiärministern Shehbaz Sharif för hans insatser.

Israels skugga råder över vapenvilan – trappar upp

Medan världen drar en lättnadens suck över vapenvilan och de trevande försöken till fred finns det mörka moln på himmeln. Den part som enligt många bedömare varit drivande bakom kriget, Israel, är enligt uppgifter mycket missnöjda med vapenvilan.

”Vi blev överraskade av Trumps beslut och fick uppdateringar i sista minuten efter att allt var bestämt”, sade en israelisk säkerhetskälla till israeliska Channel 11.

Pakistan har flera gånger varnat för att Israel flera gånger försökt sabotera samtal och medlingsförsök, till exempel genom att bomba Iran just när förhandlingsparterna skulle sätta sig vid förhandlingsbordet.

– En farlig utveckling inträffade i går natt. Israel attackerade Iran i ett skede när båda sidor var på väg att sätta sig ner, sade Pakistans utrikesminister Ishaq Dar under tisdagen enligt turkiska nyhetsförmedlaren AA.

En av punkterna som Iran framfört och som USA i alla fall tycks acceptera, rör Libanon som Iran krävt ska innefattas av avtalet om vapenvila. Detta då landet står under angrepp från Israel som öppet planerar att erövra stora delar av södra Libanon samt fördriva befolkningen som man gjort i Gaza.

Enligt Reuters valde Hizbollah, till följd av vapenvilan, att pausa sina motattacker mot Israel och deras invasionstrupper under onsdagsmorgonen. Enligt Ibrahim Moussawi, en parlamentsledamot för Hizbollah i Libanon, måste vapenvilan även gälla Libanon, menade han, annars riskerar den att kollapsa. Enligt andra källor som Al-arabiya, har organisationen uppmanat sina krigare att inte återvända hem förrän en ”officiell och slutgiltig vapenvila i Libanon” slutits.

Premiärminister Benjamin Netanyahus stab skrev i en första kommentar att de ”står bakom Donald Trumps beslut att stoppa attackerna mot Iran”, men meddelade samtidigt att ”Libanon inte är en del av vapenvilan”.