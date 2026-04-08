Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Israeliska bomber slår ner i Libanon mot hundratals mål. Foto: X

Försiktig vapenvila mellan USA och Iran – men Israel hotar fredsförsöken

  • , 18:14
UTRIKES
Med bara 88 minuter kvar innan Trumps deadline skulle löpa ut lyckades pakistanska förhandlare få till en temporär vapenvila på två veckor mellan Iran och USA. Glädjenyheten för världsekonomin är att Hormuzsundet ska öppnas – men Israel riskerar den bräckliga vapenvilan redan samma dag som den kom.

Den amerikanska presidenten Donald Trump hotade Iran med massiva bombangrepp mot civila måltavlor som broar och kraftverk, vilket är ett uppenbart krigsbrott, och skrev på sociala medier att ”en hel civilisation kommer dö” – om Iran inte gick med på seriösa förhandlingar.

Sluttiden för att hotet inte skulle genomföras var tisdag klockan 20.00 amerikansk östkusttid, onsdag klockan 02.00 svensk tid. Med bara en timme och 28 minuter kvar meddelade Trump via sin sociala mediekanal Truth Social att Iran gått med på en ”fullständig, omedelbar och säker öppning av Hormuzsundet” samt en ömsesidig vapenvila som ska vara i två veckor.

Trumps kommentar på Truth Social om vapenvilan.

 

Men en överhängande risk är Israel – som varit drivande bakom kriget och som nu fortsätter trappa upp konflikten genom omfattande angrepp mot civila mål i Libanon.

Vapenvila utlöst i två veckor

”På grundval av samtal med premiärminister Shehbaz Sharif och fältmarskalk Asim Munir i Pakistan, där de bad mig hålla tillbaka den destruktiva kraft som var på väg att sättas in mot Iran i natt, och under förutsättning att Islamiska republiken Iran går med på en fullständig, omedelbar och säker öppning av Hormuzsundet, går jag med på att avbryta bombningarna och attackerna mot Iran under en period på två veckor”, skrev Trump på Truth Social.

Han hävdade vidare att USA helt uppnått alla sina militära mål – ett budskap om att man helt krossat den iranska statens möjligheter till att tillverka atomvapen eller allvarligt kunna anfalla Israel, som Trump flera gånger tidigare hävdat, utan att det varit sant.

Detta kommer att vara en tvåsidig vapenvila! Skälet är att vi redan har uppnått och överträffat alla militära mål och har kommit mycket långt i ett slutgiltigt avtal om långsiktig fred med Iran och fred i Mellanöstern”, skrev han.

Från Irans sida bekräftade landets utrikesminister Abbas Araghchi under natten att vapenvilan slutits mellan USA och Iran.

Om attackerna mot Iran stoppas kommer våra mäktiga väpnade styrkor att avbryta sina defensiva operationer. Under två veckor kommer säker passage genom Hormuzsundet vara möjlig genom samordning med Irans väpnade styrkor och med vederbörlig hänsyn till tekniska begränsningar”, skrev han.

Nu väntar fortsatta diplomatiska ansträngningar och ett möte mellan representanter från USA och Iran i den pakistanska huvudstaden Islamabad under fredagen. Flera länder rapporteras ha varit involverade i medlingen, däribland Egypten och Turkiet, men viktigast har Pakistan varit, som aktivt medlade mellan parterna och där både USA och Iran tackat den pakistanska premiärministern Shehbaz Sharif för hans insatser.

Israels skugga råder över vapenvilan – trappar upp

Medan världen drar en lättnadens suck över vapenvilan och de trevande försöken till fred finns det mörka moln på himmeln. Den part som enligt många bedömare varit drivande bakom kriget, Israel, är enligt uppgifter mycket missnöjda med vapenvilan.

Vi blev överraskade av Trumps beslut och fick uppdateringar i sista minuten efter att allt var bestämt”, sade en israelisk säkerhetskälla till israeliska Channel 11.

Pakistan har flera gånger varnat för att Israel flera gånger försökt sabotera samtal och medlingsförsök, till exempel genom att bomba Iran just när förhandlingsparterna skulle sätta sig vid förhandlingsbordet.

Ett höghus som träffats i centrala Beirut. Foto: X

– En farlig utveckling inträffade i går natt. Israel attackerade Iran i ett skede när båda sidor var på väg att sätta sig ner, sade Pakistans utrikesminister Ishaq Dar under tisdagen enligt turkiska nyhetsförmedlaren AA.

En av punkterna som Iran framfört och som USA i alla fall tycks acceptera, rör Libanon som Iran krävt ska innefattas av avtalet om vapenvila. Detta då landet står under angrepp från Israel som öppet planerar att erövra stora delar av södra Libanon samt fördriva befolkningen som man gjort i Gaza.

Enligt Reuters valde Hizbollah, till följd av vapenvilan, att pausa sina motattacker mot Israel och deras invasionstrupper under onsdagsmorgonen. Enligt Ibrahim Moussawi, en parlamentsledamot för Hizbollah i Libanon, måste vapenvilan även gälla Libanon, menade han, annars riskerar den att kollapsa. Enligt andra källor som Al-arabiya, har organisationen uppmanat sina krigare att inte återvända hem förrän en ”officiell och slutgiltig vapenvila i Libanon” slutits.

Premiärminister Benjamin Netanyahus stab skrev i en första kommentar att de ”står bakom Donald Trumps beslut att stoppa attackerna mot Iran”, men meddelade samtidigt att ”Libanon inte är en del av vapenvilan”.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 18:14

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

april 8, 2026

Relaterat

Läs även:

Irans övertag ligger under vattnet

Irans övertag ligger under vattnet

av Karl Björkman
april 4, 2026

🟠 UTRIKES Medan Israel och USA helt dominerar luftrummet över Iran – där de utför hundratals bombningar dagligen i än så länge fruktlösa försök att stoppa Iran från att avfyra robotar och drönare – har Iran ett strypgrepp om Hormuzsundet.

Läs in mer

Senaste nytt

Lista fler nyheter

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla
Ekonomi
Olle Felten:

Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla

🟠 EKONOMI Kapitalfrigöringskrediter, eller ”seniorlån“, marknadsförs allt hårdare gentemot inkomstsvaga pensionärer som äger fastigheter eller bostadsrätter. Reklamen bygger på att förmedla känslan av att kunna använda obelånade delar av sitt låsta kapital. Baksidan är dock att skulden växer snabbt och restvärdet efter en framtida försäljning kan bli noll.

av Olle Felten
mars 9, 2026

Recensioner

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Senaste numret

NyT06web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Johannes Klenell beklagar sig över att hans lögner om skolmassakern i Örebro granskas
Dagens ETC:s chefredaktör hoppas att Sverige förlorar VM-playoff-matchen
Alexander Bard: Pedofiler botas ”genom att ha sex med andra vuxna”

Free West Media

What Has a War Costing Over $280 Billion Achieved?
Iran Will Win the War Unless Iran Follows Putin’s Script
Norway’s Education Reckoning: A Warning

Exakt24.se

DN-skribent svarslös om lögnerna kring skolmassakern i Örebro
Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.