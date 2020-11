Forskare: Brittisk lockdown motiverad av felaktiga scenarier

Vid en presskonferens utanför premiärminister Boris Johnsons residens 10 Downing Street den 31 oktober visade regeringens vetenskapliga rådgivare ett scenario från Cambridge-universitetet, där grafer pekade mot att England i början av december skulle kunna nå 4 000 döda i Covid-19 per dygn. De båda forskarna Carl Heneghan och Daniel Howdon, från Leeds hälsoinstitut, hävdar att siffrorna bygger på nu ogiltiga modeller från minst tre veckor sedan.

De påpekar att den använda prognosen visar på runt 1 000 döda per dygn den 1 november, vilket i verkligheten hamnade på runt 200. Detta innebär att regeringen motiverade sin nationella lockdown med siffror som är minst fyra gånger för höga. Enligt den senaste forskningen på Cambridge kommer antalet döda hamna på 240 per dygn under den kommande veckan, vilket de förutspår kommer att öka till 500 under oktober månads andra halva.

Heneghan och Howdon menar också att två modeller som presenterats av SAGE, regeringens rådgivande grupp vid nödsituationer, redan har konstaterats vara felaktiga, och skulle behöva kontrolleras för att se om lägre förväntade dödstal motsvarar de faktiska siffrorna.

Det var på lördagen den 31 oktober som Boris Johnson tillkännagav att England skulle införa en nationell lockdown, från torsdagen den 5 november till den 2 december, och premiärministern hänvisade då till siffrorna från SAGE. Enligt hans stab kommer han under dagen, den 2 november, bland annat säga:

”Våra forskares modeller visar att, om vi inte agerar nu, kan vi komma att se dödstal under vintern som är dubbelt så höga eller mer jämfört med den första vågen.”

Källor:

https://www.cebm.net/covid-19/the-innacuracoes-in-the-sage-models/

https://www.rt.com/uk/505230-britain-johnson-justifies-lockdown/