Forskare: Kraftig underrapportering av vaccinrelaterade biverkningar och dödsfall

VAERS, det amerikanska övervakningssystemet för vaccinskador som sattes upp av CDC och FDA för över trettio år sedan, är ett misslyckande och döljer antalet biverkningar. Det menar Jessica Rose, expert på biomatematik och molekylär forskning, i en intervju i ”Doctors and Scientists” som drivs av Childrens Health Defense.

I januari 2021 började hon analysera data i Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS). Varje vecka laddade hon ner offentligt tillgängliga datamängder från VAERS och jämförde data från vecka till vecka. Hon upptäckte att rapporter om vaccinskador försvann från en vecka till nästa. Hon fann också att ”hundratusentals” rapporter om covid-vaccinskador inte dök upp i tid i systemet vilket därmed lett till att vårdpersonal gått miste om viktig information om allvarliga biverkningar.

I intervjun adresserade Rose systembrister i VAERS, vilket hon menar är brister som hindrar rapporteringssystemet från att fungera i allmänhetens intresse, som det ursprungligen var tänkt när det inrättades 1990. Sjukvårdspersonal matar in data i systemet och har ett smalt tidsfönster på trettio minuter för att slutföra rapporten. År 2021 har sjukvårdspersonal blivit överväldigade med vaccinskaderapporter och har inte haft tid att lägga in alla rapporter i systemet. Många medicinska problem förknippade med covid-vaccinet förbises eller raderas, med hänvisning till att de är ”tillfälliga” eller ”normala” biverkningar.

De hundratusentals rapporter om biverkningar som har lämnats in visar på ett medicinskt missbruk, menar hon, eftersom inga åtgärder vidtas av myndigheterna. Tidigare drogs vacciner tillbaka från marknaden om VAERS-systemet dokumenterade mer än femtio dödsfall från ett enda vaccin. År 2021 har det registrerats mer än 20 000 dödsfall på bara tio månader. Upp till 97 procent av dessa fall kommer från de nya mRNA-covid-vaccinerna. Hon menar att det största felet med systemet är att de som ska övervaka data och varna allmänheten om medicinska risker, är samma intressen som försöker driva narrativet framåt om att vaccinerna är säkra och effektiva.

Efter att ha analyserat saknade data i VAERS-systemet, har Dr. Rose kommit till slutsatsen att allvarliga biverkningar och dödsfall efter covid-vaccination är mycket högre än vad som registreras. Vissa skador är underrapporterade med en faktor på 31, och andra, vanligare biverkningar kan vara underrapporterade med en faktor på 100.

I september deltog Dr. Rose i FDA:s rådgivande kommitté för vaccin och relaterade biologiska produkter, och uppmärksammade underrapporteringsproblem i VAERS-systemet. Hennes forskningsrapport har titeln ”Critical Appraisal of VAERS Pharmacovigilance: Is the U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) a Functioning Pharmacovigilance System?” och publicerades i Science, Public Health Policy and Law. I rapporten drar hon slutsatsen att ”hundratusentals” biverkningar är fördröjda och väntar på att komma in i systemet.

Rapporterade dödsfall i VAERS efter vaccinering, sedan systemet inrättades 1990. Den höga siffran är sannolikt underrapporterad, menar Dr. Rose.

Källa: Childrens Health Defense, Newstarget