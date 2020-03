Första dödsfallet i Sverige

Publicerad: 2 mars, 2020, 14:55

Det har gått hundra år sedan den Spanska sjukan orsakade en global pandemi som dödade tiotals miljoner människor. Då liksom nu försökte myndigheter och media tona ned hotet in i det längsta, tills det var för sent att stoppa viruset. Då som nu hördes i början tongångar om att det inte var värre än en vanlig influensa. Dessa tystnade dock tvärt när pandemin bröt ut på allvar. Där är vi nu.

Det är dock inte bara olika regeringars agerande som är under all kritik. Världshälsoorganisation (WHO) som är högst ansvariga och från många håll kritiserats hårt för sitt slapphänta agerande beslöt den 24 februari att inte längre använda termen ”pandemi” (sic!). Detta trots att en pandemi redan är ett faktum där 65 länder (i skrivande stund) och alla kontinenter utom Antarktis har drabbats.

Den 28 februari höjde dock WHO den globala riskbedömningen för coronaviruset, SARS-CoV-2, till ”högsta nivån”, samma som för Kina. I samband med det gick Michael Ryan, chefen för WHO:s hälsoskyddsprogram, ut och uppmanade jordens regeringar att vakna upp till det dödliga hotet.

– Det här är en ögonöppnare för alla regeringar på planeten: Vakna upp! Gör er redo! Detta virus är på väg och ni måste vara beredda. Ni har ett ansvar mot era medborgare och ni har ett ansvar mot världen att vara redo!, uppmanade Ryan.

Stora ord från WHO som så sent som den 24 februari på frågan om världen drabbats av en pandemi, då svarade att ”från vår bedömning, inte ännu” – trots att otaliga experter redan innan sagt att den var ett faktum. Nu är det dock annat ljud i skällan.

Historien varnar oss

Spanska sjukan, också kallad spanskan, var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och strax efter första världskriget (1914-1918). Den orsakades av ett virus, vilket innebär att om pencillin hade funnits redan då så hade det ändå inte hjälpt.

Sjukdomens ursprung är okänt. De flesta dödsoffren var unga vuxna, vilka i övrigt var vid god hälsa. I normala influensaepidemier är det istället barn, gamla och personer med försvagat immunförsvar som drabbas hårdast. Pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920 och nådde såväl Arktis som avlägsna öar i Stilla havet. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör Spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid.

Uppskattningsvis infekterades runt en halv miljard människor, vilket motsvarade ungefär en tredjedel av alla människor vid den tiden. Den globala dödligheten är inte känd, men den uppskattas till mellan 10 och 20 procent av dem som blev infekterade. Av dem som fick diagnosen och därmed också vård dog minst 2,5 procent. Det kan jämföras med mer normala influensaepidemier där högst 0,1 procent dör.

Antalet döda motsvarade 3-6 procent av hela världsbefolkningen, som då bestod av 1,6 miljarder människor. I dag har jorden 7,8 miljarder invånare och ett virus med samma smittsamhet och dödlighet som Spanska sjukan skulle döda 250 till 500 miljoner människor i dag. Dessa siffror är skrämmande, men samtidigt viktiga då de faktiskt påvisar att så höga dödstal inte bara är möjliga – utan procentuellt sett redan har inträffat för bara hundra år sedan.

Oroande olikheter

Covid-19 är det medievänliga namnet som Världshälsoorganisationen (WHO) givit sjukdomen, som orsakas av viruset med namnet SARS-CoV-2. Det är snarlikt namnet på viruset SARS-CoV som orsakade sjukdomen SARS som främst drabbade länder i Sydostasien och 2002-2003 gav upphov till runt 8 000 sjukdomsfall och över 750 avlidna.

De har dock flera olikheter där en av de stora och negativa skillnaderna är smittsamheten. Nuvarande Covid-19 kan spridas asymtomatiskt, vilket betyder att bäraren av viruset SARS-CoV-2 inte uppvisar några symptom eller känner sig sjuk, samtidigt som personen smittar andra under hela denna tid. Vanligast så sker detta under 2-7 dygn, men 10 dygn är inte ovanligt och upp till 24 dygn har bekräftats.

[caption id="attachment_62022" align="alignleft" width="250"] DR MICHAEL RYAN är chef för WHO:s hälsoskyddsprogram. Han gick nyligen ut och slog larm:

– Vakna upp! Gör er redo! Detta virus är på väg och ni måste vara beredda. Foto: WHO[/caption]

Det finns också misstankar om att den asymtomatiska tidsperioden i mycket ovanliga fall kan vara ännu längre än så. En karantänstid på endast 14 dagar är således ej tillräcklig. SARS-CoV-2 sprids via både luft, kroppsvätskor inklusive urin, avföring och olika ytor. På metall kan viruset överleva upp till nio dygn under gynnsamma omständigheter.

Dessutom har det nu visat sig att det nya coronaviruset har en HIV-liknande mutation som gör att dess förmåga att binda till mänskliga celler kan vara upp till tusen gånger starkare än med SARS-viruset. Det visar en ny studie av forskare från Kina och Europa. Sammantaget ger allt detta en extremt hög smittsamhet.

Det har även framkommit att de som återhämtat sig från infektion både kan vara fortsatt smittsamma och dessutom riskerar att återinfekteras av viruset igen. Man blir alltså inte immun, trots att man klarat sig igenom sjukdomen. Olika procenttal har presenterats, men de är i dagsläget grundade på för små underlag för att kunna anses tillförlitliga. Även om de är mycket låga så skapar det ytterligare svårigheter för både smittskyddsarbetet och sjukvården, eftersom tillfrisknade patienter måste testas och sättas i karantän igen, något som nu införts i Kina.

De två avgörande faktorerna för ett virus farlighet är balansen mellan spridning och dödlighet. Mässlingen smittar nästan alla, men mycket få dör av det. Ebola, som har en mycket hög dödlighet på nästan 50 procent, har dock dålig spridningsförmåga. Covid-19 återfinns i mitten och är därför potentiellt mycket farligt.

Folk(o)hälsomyndigheten

Många av förhoppningarna som fanns i januari när virusutbrottet startade, med den kinesiska industristaden Wuhan som epicentrum, har grusats. Det är i dag ingen som längre tror att Covid-19 till exempel inte smittar mellan människor, som ironiskt nog just italienska hälsomyndigheter länge uppgav. Ingen tror i dag heller att det inte smittar asymtomatiskt eller att det inte utgör ett hot mot omvärlden, något Folkhälsomyndigheten och statliga så kallade experter vidhöll med åsnors envishet långt efter att andra länders myndigheter och forskningsrapporter påvisat motsatsen.

De har sent omsider tvingats backa, men har likväl inte ändrat sina riktlinjer för hur svenskar ska skydda sig mot smittan. Den 28 februari gick Folkhälsomyndigheten ut med information till skolor och förskolor där de skriver att ”Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken som låg för att smittan ska spridas i Sverige”. Detta skriver alltså myndigheten samma dag som antalet fall i Sverige ökade med över 50 procent från 5 till 11.

De går dock ett steg längre och menar att det inte ens finns någon risk med skolpersonal eller elever som återkommer från utlandsresor och detta oavsett var i världen de varit. Myndigheten skriver: ”Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, och oavsett (sic!) i vilka områden de har rest”.

Folkhälsoinstitutet går till och med så långt som att säga att det inte ens spelar någon roll om de kommit från kända smitthärdar. De skriver att ”elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber”. Återigen upprepar de med en åsnas envishet att endast de som uppvisar symptom kan smitta, trots att det nu står helt klart att till synes friska människor kan bära och sprida viruset SARS-CoV-2.

Samma sak framkommer i deras råd, där de skriver att ”En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor”. De påminner också om att skolplikt råder och föräldrar inte har rätt att hålla barn hemma som inte redan är sjuka.

På sociala medier reagerade människor med bestörtning och ilska på skrivelsen. Den moderate riksdagsmannen Hanif Bali tweetade att ”Makalöst, i Japan stänger man skolor och i Sverige går folkhälsomyndigheten ut och UPPMUNTRAR elever som varit i riskområden att gå till skolan med hänvisning till skolplikten”.

2,3 miljarder kan smittas – lågt räknat

Nya Tider sammanfattar här känd fakta om Covid-19. Vi väljer att gå på uppgifter från den brittiske läkaren, sjukvårdsutbildaren och författaren John Campbell, som sedan start följt utvecklingen mycket nära. Hans siffror och slutsatser är genomgående i det mer försiktiga spektrumet, vilket vi väljer för att inte riskera att ge onödigt alarmerande information.

Doktor Campbell uppger inledningsvis ett par positiva omständigheter. Dels att infekterade barn nästan alltid får milda eller inga symptom alls, dels att av alla infekterade så får drygt 80 procent endast milda symptom. De kommer att vara sjuka i ungefär en vecka och därefter känna sig hängiga en vecka till efter det, men sedan tillfriskna helt. Campbell varnar sedan för ett par oroande fakta.

En av dessa är att 10 till 14 procent av alla smittade får en svår infektion med komplikationer, vilket kräver intensivvård på sjukhus. Det finns andra experter som framhåller högre siffror. Ett exempel är Dr. Anthony Fauci, chef för Institutet för allergi- och infektionssjukdomar (NIAID) vid USA:s Nationella hälsmyndighet (NIH), som uppger den betydligt högre siffran 25 procent.

[caption id="attachment_62021" align="alignright" width="250"] DR JOHN CAMPBELL är en brittisk läkare, sjukvårdsutbildare och författare som har dagliga uppdateringar om COVID-19 på sin YouTube-kanal ”Dr. John Campbell”. Hans arbete är mycket uppskattat och vi rekommenderar våra läsare att följa honom där. Stillbild: YouTube[/caption]

Den andra oroande omständigheten är virusets spridning, där Campbell framhåller epidemiologiska modeller som visar att runt 30 procent av befolkningen kommer att smittas det första året. Det finns andra modeller liksom experter och myndigheter som varnar för att uppemot 80 procent kommer att smittas under hela spridningsförloppet. Marc Lipsitch, professor i epidemiologi vid det amerikanska elituniversitetet Harvard, förutspår att mellan 40 och 70 procent av jordens vuxna befolkning kommer att smittas av coronaviruset inom det närmsta året.

Norges och Australiens hälsomyndigheter förutspår båda att upp till 70 procent av deras befolkningar kan komma att smittas. Ännu längre går brittiska myndigheter som i en rapport skriver att hela 80 procent av Storbritanniens befolkning kan smittas. Brittisk media har också avslöjat att regeringen aktiverat en beredskapsplan som innefattar massgravar.

Campbell väljer dock 30 procent och påtalar att det vid en pandemi – vilket han menar vi redan sett starten på – kommer gälla nästan hela jordens befolkning. 2,3 miljarder kommer i så fall att smittas om vi räknar med Campbells mer försiktiga siffror.

Dödlighet

Gällande dödligheten påtalar Campbell att risken ökar med högre ålder och framför allt för de med andra bakomliggande sjukdomar. Han framhåller här speciellt de med högt blodtryck, lung- och hjärtsjukdomar samt de som inte sköter sin diabetes ordentligt. Han nämner också att det brukar ta ungefär tre veckor mellan att viruset dyker upp i ett land tills det första dödsfallet inträffar.

Campbell understryker att dödligheten till stor del avgörs av kvalitén på vården, vilken i sin tur avgörs av belastningen på densamma. Han vill dock inte gå in på procenttal och siffror.

WHO har tidigare uppgivit att dödligheten i Wuhan är 2-4 procent och Kina har officiellt uppgivit dödligheten till 2,3 procent, vilket kan jämföras med den årliga influensan som har knappt 0,1 procents dödlighet. Covid-19 är därmed minst 20 gånger mer dödlig än influensan. SARS hade en dödlighet på runt 10 procent och Spanska sjukan mellan 10 och 20 procent.

[caption id="attachment_62019" align="alignnone" width="585"] VIRUSET SARS-CoV-2 syns här på en illustration från den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC. Infällt syns viruset i foton tagna med elektronmikroskop. Det t.v. är skannat och viruset färgsatt för att tydligare skilja det från de omgivande laboratoriekultiverade cellerna. Det t.h. visar viruset från en amerikansk patient uppförstorat. SARS-CoV-2 har en storlek på ungefär 110 nanometer (nm). Illustration: CDC, Infällda foton: NIAID-RML[/caption]

Professor Lipsitch har också uppgivit 2 procents dödlighet, men kinesiska forskare som baserat sin rapport (daterad 18 februari och publicerad den 25:e) på över 50 000 patienter kom fram till en dödlighet på 4,3 procent. Andra experter anger ännu högre tal som mer liknar dem för SARS och Spanska sjukan. De argumenterar att de nu låga procenttalen för avlidna främst beror på att adekvat sjukvård kunnat ges samt påtalar att få länder i världen har så bra sjukvård och sådana möjligheter att mobilisera samhället som Kina har.

Därför varnar många för en större dödlighet när väl sjukvårdsystemen runt om i världen blir överväldigade. Andra varnar också för att mediciner kommer att ta slut. Detta då runt 80 procent av alla ingredienser till mediciner, oavsett var de tillverkas i världen, kommer från Kina. USA får till exempel hela 97 procent av all antibiotika från Kina och där står fabrikerna nästan still sedan flera veckor tillbaka.

Vad innebär det för Sverige?

Översätter vi Campbells försiktiga siffror till svenska förhållanden så får vi följande siffror:

Drygt 3 miljoner svenskar kommer smittas första året och av dessa kommer drygt 300 till 420 tusen behöva intensivvård. I Sverige finns enbart 510 intensivvårdsplatser. De som blir allvarligt sjuka av Covid-19 kräver 2-3 veckors intensivvård. Om vi räknar med den lägre siffran, 2 veckor, så innebär det att Sverige kan vårda maximalt 13 260 av de minst 300 000 som behöver intensivvård. Detta förutsätter också att inga andra patienter – med andra akuta sjukdomstillstånd eller skador från till exempel bilolyckor eller våldsdåd – behöver dessa intensivvårdsplatser, vilket så klart är helt orealistiskt.

Dödligheten med adekvat fungerande sjukvård för alla som behöver det kommer med de lägsta uppskattade siffrorna, där endast 30 procent smittas första året och bara 2 procent avlider, resultera i 60 000 avlidna svenskar. Räknar vi med de högre siffror som andra experter anger blir resultaten betydligt mer nedslående.

Dr Campbell påminner om att pandemier drar fram i vågor och menar att vi nu ser starten på den första vågen utanför Kina. Han påminner om att den pågående influensasäsongen kommer att vara till och med mars. Om det även gäller för Covid-19 är oklart och helt avgörande för den vidare utvecklingen. Då framtagandet av vaccin kommer att ta minst ett år och det i dagsläget saknas etablerade antivirusbehandlingar står det största hoppet till att viruset är värmekänsligt och därmed säsongsberoende.

I ett bästa tänkbara scenario så blir antalet insjuknade i Sverige som behöver vård inte för stort innan influensasäsongen är över i mars och frigör vårdplatser. Svensk sjukvård som under kommande veckor förhoppningsvis försöker färdigställa karantänsvårdplatser och extra intensivvårdsplatser hinner därmed parera anstormningen och hålla ut precis till våren och värmen som kommer då. Sedan kan Sverige använda sommaren för att på allvar förbereda sig inför hösten.

Nödvändig personal krigsplaceras, nya specialsjukhus upprättas, militären kallas in, fältsjukhus förbereds, sjukvårdspersonal specialutbildas och så vidare. Detta förutsätter dock som sagt att viruset är värmekänsligt och därmed säsongsberoende samt att svenska myndigheter kan agera kompetent och resolut. Tyvärr känns det sista mindre troligt än det första.