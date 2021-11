Första proteinbaserade vaccinet nödgodkänns

Novavax, ett proteinbaserat vaccin mot covid-19, nödgodkänns nu av myndigheter i Indonesien och börjar användas omedelbart för att vaccinera befolkningen. Det är det första proteinbaserade vaccinet mot covid-19 som får nödgodkännande någonstans i världen. Det är dessutom en milstolpe för det amerikanska vaccinföretaget Novavax, som i sin över 30-åriga historia aldrig tidigare har lyckats få ut ett vaccin på marknaden.

Vaccinet bygger på en annorlunda teknik än både den traditionella tekniken med virusvektorvaccin som AstraZeneca, Sputnik och Janssen använder, och mRNA-vacciner som Moderna och Pfizer.

Under sommaren tecknade Sveriges regering avtal om att köpa in över två miljoner doser av det proteinbaserade vaccinet, under förutsättning att vaccinet får nödgodkännande av EU i framtiden. Vaccineringen ska i så fall ske under 2022 och 2023.

”Avtalet med Novavax ligger i linje med den strategi som Sverige har med en bred portfölj av vacciner mot covid-19. Syftet med att köpa in mer vaccin är att sprida riskerna samt ta höjd för olika scenarier vad gäller pandemins utveckling”, står det i pressmeddelandet.

Enligt Läkemedelsvärlden innehåller vaccinet proteinpartiklar från en laboratorieodlad version av covid-19-virusets spikprotein.

”Dessutom innehåller vaccinet en speciell typ av adjuvans, ett ämne som aktiverar immunförsvaret och förstärker dess svar på vaccinet. Det är forskare i Uppsala som har tagit fram den adjuvansteknik som här används”, skriver tidningen.

Novavax antas bli väldigt populärt i fattiga länder på södra halvklotet, eftersom det inte behöver förvaras lika kallt som andra vaccin.

”Det här vaccinet kommer att bli mycket enklare att transportera, lagra och distribuera på en plats som Indonesien, där vi har många öar, säger Dicky Budiman, epidemiolog vid Unpad University i Indonesien.

Källa: SvD, Forbes