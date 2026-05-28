Första svenska Nato-mötet blev bara för eliten

🟠 BOKRECENSION ”Hela världen är en teaterscen” skrev William Shakespeare. De flesta av oss har integrerat den kunskapen i vårt väsen och spelar mer eller mindre teater inför våra medmänniskor. Samhället är genomsyrat av propaganda och manipulation. Många blir förstås upprörda när de ser denna falskhet, och de börjar ana hur lurade vi är av maktsystemen. De ropar efter snabba, radikala lösningar. Problemet är att panik inte är ett bra sinnestillstånd när man ska arbeta. I stället måste man lugna ner sig, använda huvudet, och tänka långsiktigt. Den här boken analyserar det skådespel som det offentliga livet i Sverige är, och lägger fram tankar om hur vi kan bli bättre på att avslöja det och välja en annan väg för vårt samhälle.