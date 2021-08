Första vaccinet mot covid-19 nu godkänt

Publicerad: 15 augusti, 2021, 12:47

Israel rapporterade idag över 500 svåra covidfall, den högsta siffran sedan toppen i mars. Hälsoministern meddelar att 524 personer är på sjukhus med svåra symptom och 84 av dessa får andningshjälp i respirator.

Det innebär en ökning av svåra fall med 70 procent på bara en vecka och nästan 20 gånger sedan 1 juli. 60 procent av de svåra fallen med patienter i kritiskt tillstånd är fullt vaccinerade individer, enligt hälsoministeriet.

Landet rapporterar också kraftigt ökat antal positiva PCR-test. Under den gångna veckan testade i genomsnitt 5 400 personer positivt per dag, den högsta siffran på fem månader. Den sista veckan i juli var antalet 2 100 per dag.

Under helgen avled 20 patienter med svår covid.

Israel var tidigt ute med en ambitiös vaccinationskampanj. Times of Israel rapporterade den 10 augusti att över 90 procent av landets 70-plussare fått åtminstone en dos, medan siffran ligger på cirka 85 procent för dem mellan 40 och 70 år. Även ungdomar är i hög grav vaccinerade, med 78 procent för 30-åringar och 72 procent för 20-åringar. För unga mellan 16 och 19 år är det ”bara” 68 procent och för barn 12-15 år är det 26 procent.

Källa:

www.ynetnews.com

www.timesofisrael.com

datadashboard.health.gov.il